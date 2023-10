Moscova recrutează sârbi pentru războiul din Ucraina

The Guardian prezintă povestea lui Branko (un pseudonim) – un sârb care la începutul lui septembrie a zburat de la Belgrad la Moscova. După câteva zile petrecute în capitala Rusiei, a fost dus, împreună cu alți trei conaționali, la un centru de recrutare din Krasnogorsk, oraș situat lângă Moscova, unde cu toții au semnat un contract cu armata rusă.

„Totul a decurs extrem de rapid. Într-o singură zi am devenit soldat al Rusiei. Acum aștept să fiu trimis în Ucraina”, le-a spus el jurnaliștilor britanici care l-au contactat pe Telegram.

Branko a făcut parte din cel mai recent val de sârbi recrutați să lupte în Ucraina, Rusia încercând să își revitalizeze forțele armate, secătuite după 18 luni de război.

De la începutul războiului, Rusia a introdus o serie de legi menite să-i atragă pe străini să lupte în numele Moscovei, scurtând inclusiv contractele obligatorii, de la 5 la un an.

Serbia, care are statut de candidat pentru aderarea la UE de 11 ani, din 2012, are și relații istorice de apropiere cu Rusia. De la începutul războiului am văzut numeroase acțiuni în sprijinul Moscovei organizate în special de ultra-naționaliști.

Chiar dacă la acest moment numărul sârbilor recrutați nu pare foarte mare, planurile sunt ca acesta să crească până când va face diferența pe front.

Cel care conduce programul de recrutare este Davor Savicic, un sârb care a luptat ani de zile pentru Rusia, inclusiv în invazia Ucrainei din 2014. El a avut legături puternice și cu grupul de mercenari Wagner, alături de care a luptat în Siria.

El chiar a recunoscut, într-un interviu din 21 august cu unul dintre marii propagandiști ai Kremlinului, Vladimir Soloviov, că a fost pus în fruntea unei unități de sârbi care să lupte în Ucraina.

„Acum semnăm oficial un contract cu Ministerul rus al Apărării. Soldații trec prin biroul de înrolare de la Krasnogorsk. După un antrenament suplimentar, băieții sunt trimiși în direcția Lugansk”, a spus el atunci.

Alături de el în timpul interviului stătea un alt sârb, Deyan Beric, care i-a spus lui Soloviov că luptătorii sârbi au fost înrolați în Divizia 106 Aeropurtată.

„Când Putin le-a permis străinilor să vină, am făcut un plan și am venit la generalul meu (Savicic - n.red.). Băieții au ajuns, i-am întâlnit, apoi au trecut rapid prin procedurile de înrolare și au semnat contractul. Majoritatea străinilor care luptă în Rusia sunt din Serbia”, a spus Beric.

O înregistrare publicată de serviciul în limba rusă al BBC arăta că Savicic vrea să recruteze până la 1.000 de sârbi care să formeze un batalion separat în cadrul Diviziei 106 Aeropurtată.

Până acum nu este clar la ce cifră s-a ajuns, dar unul dintre colegii lui Branko ce a fost de acord să vorbească cu jurnaliștii de la The Guardian le-a spus că până acum sunt în jur de 60-70 de sârbi.

Serbia interzice oficial cetățenilor să lupte în armata rusă și până acum mai mult de 20 de sârbi au fost puși sub acuzare din acest motiv.

