Interviu DW: Moldovenii nu vor îngheța fără gazul rusesc

Acum un an, Republica Moldova, la fel ca și întreaga Europă, intra într-un adevărat război energetic cu Federația Rusă. Explozia prețurilor la gaze pe bursele internaționale, creșterea tarifelor interne, dar și bombardarea țintită a infrastructurii energetice ucrainene de către armata rusă, la care este interconectat și sistemul energetic moldovenesc, au făcut statul mai vulnerabil ca niciodată. Atunci moldovenii au redus consumul de energie sau au achitat facturi enorme pentru buzunarul lor iar cei mai săraci au fost ajutați de autorități cu compensații. În pragul unei noi ierni, Deutsche Welle a discutat cu ministrul Energiei de la Chișinău, Victor Parlicov, despre lecția acestui război energetic și cum s-a schimbat situația în acest sector.

DW: Domnule ministru, iarna trecută se prefigura a fi apocaliptică pentru sectorul energetic. Însă am avut noroc de temperaturile calde, de suportul financiar al europenilor și de armata ucraineană, care a rezistat atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice. Ce măsuri a luat guvernul și cât de bine s-a pregătit pentru o nouă iarnă?

Victor Parlicov: Nu a fost niciodată în istoria Republicii Moldova vreo iarnă de care noi să fim pregătiți mai bine. În primul rând, din punct de vedere al securității alimentării cu energie electrică, noi avem contract pe termen lung cu Centrala Termoelectrică Moldovenească. Chiar dacă acest contract nu va fi executat, din varii motive, cine știe ce poate să se întâmple, noi deja avem experiența de a achiziționa energie electrică de pe piața europeană. Securitatea furnizorilor de energie nu se mai pune în discuție – ea este asigurată. Acum întrebarea ar rămâne despre preț. Cu ce preț am fi achiziționat această energie electrică, dacă nu era livrată de stânga Nistrului. Anume din acest motiv noi am luat decizia ca toate gazele care vin de la Gazprom, indiferent de preț, care acum chiar este mai înalt, să meargă în stânga Nistrului. În primul rând, ca să asigurăm acolo o stabilitate socială. Și, în al doilea rând, să avem energie electrică la prețuri competitive. Pe partea de gaze avem diversificate sursele de aprovizionare a Republicii Moldova. Pentru prima dată avem stocuri de gaze, care practic ne ajung să trecem întreaga iarnă.

DW: Dar sistemul energetic național va rezista dacă infrastructura energetică ucraineană va fi din nou atacată?

Victor Parlicov: Anul trecut, dacă țineți minte, în luna noiembrie, noi am avut parte de ceea ce se numește în engleză „perfect storm”. Deci un fel de test de stres în regim live. Ce înseamnă asta? Noi am avut limitarea volumelor de gaze și din această cauză am avut și sistarea livrărilor de energie electrică din stânga Nistrului. În același timp, sistemul energetic din Ucraina era bombardat. Chiar dacă toate aceste riscuri s-au materializat, noi oricum am rezistat. Da, au fost două perioade în care picase infrastructura din Ucraina și noi a trebuit să suplinim aceste volume, am avut nevoie de timp ca să echilibrăm din nou sistemul. Eu cred că anul acesta asemenea scenarii nu vor fi, pentru că lucrează și Centrala Termoelectrică Moldovenească și ucrainenii sunt mai pregătiți, și noi suntem mai pregătiți.

DW: În contextul crizei energetice de anul trecut, prețul la gaze pe piața internațională a oscilat extrem de mult, de la peste 2000 de dolari la 80 de dolari pentru mia de metri cubi. Însă consumatorii din Republica Moldova achită în continuare un preț mai mare decât cei din Ucraina sau chiar din România. Vor scădea tarifele la gaz în această iarnă?

Victor Parlicov: Anul trecut s-au dat sume record pentru compensații. S-au alocat peste 5 miliarde de lei, dacă nu greșesc. Deci, nu a existat așa ceva în istoria Republicii Moldova. Anume așa am reușit să protejăm consumatorii de șocurile prețurilor. Oricum au fost prețuri record. Ceea ce pot promite este că iarna aceasta va fi o iarnă mai ușoară din punct de vedere al poverii pe bugetele consumatorilor și statul în continuare își va perfecționa mecanismele de compensare. Dacă noi vom găsi gaze suplimentare la preț ieftin și vom avea posibilitatea să mai reducem prețurile la gaz pentru consumatori, neapărat o vom face. La acest moment, eu vă spun că nu am identificat această posibilitate, inclusiv datorită faptului că o bună parte din gazele cu care noi intrăm în această iarnă vin încă din anul trecut, când stocul la gaze s-a făcut cu prețuri foarte înalte. Și acest preț, pe care îl avem astăzi, chiar dacă este la nivelul prețurilor de la bursă și chiar dacă am reușit vara să procurăm la prețuri foarte bune, prețul în medie cu care noi intrăm în iarnă este un preț care, totuși, reflectă și costul stocurilor de anul trecut. Dar, după ce trecem de această iarnă, eu vă asigur că va fi și mai ușor. Și, la anul, eu mă aștept doar la scăderi de prețuri.

Moldova încă mai atârnă de cablul de alimentare rusesc To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DW: Republica Moldova în continuare procură energie electrică de la centrala electrică de la Cuciurgan (Transnistria), pe care o produce din gazul rusesc. Nu este oare aceasta o finanțare indirectă a regimului separatist de la Tiraspol? Există planuri de a renunța la energia din Transnistria?

Victor Parlicov: În primul rând, această structură contractuală și acest model prin intermediul căruia Gazprom, Federația Rusă, subvenționează regiunea transnistreană cu gaz gratuit există de 30 de ani. Sigur că noi, cei de pe malul drept, avem acum cu mult mai multe opțiuni. Sigur că putem să ne asigurăm și nu depindem de gazele de la Gazprom. Totodată, trebuie să înțelegem că pe malul stâng trăiesc concetățenii noștri. Peste 90 la sută din cei care trăiesc acolo au cetățenia Republicii Moldova. Renunțarea la această formulă ar fi un șoc și o povară pe care ei nu și-o vor putea asuma. Știți care este prețul la gaze în regiunea transnistreană? Un leu pentru un metru cub, aproximativ. Deci, puneți-i astăzi să plătească 18 lei sau 10 lei. De unde să ia oamenii aceștia atâția bani ca să achite facturile la prețurile reale? Atunci când acceptăm modelul prin care achiziționăm energie electrică de la ei, de fapt, facem două lucruri. Încercăm să păstrăm stabilitatea regiunii transnistrene, pentru că, repet, dacă dispare din formulă gazul de facto gratuit, ei intră în colaps. Și oamenii aceștia nu vor dispărea. Sunt 250-300 de mii de cetățeni, majoritatea cetățeni ai noștri, nu se vor evapora și vor sări peste Ucraina să se ducă în Rusia. Ei ori vor îngheța acolo și vom avea o criză umanitară acolo, ori vor veni încoace.

Moldovenii nu vor îngheța fără gazul rusesc To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DW: Cum intenționează Ministerul Energiei să dezvolte sursele de energie regenerabilă în Republica Moldova, ca alternativă la energia tradițională?

Victor Parlicov: Principala problemă privind integrarea energiei regenerabile în sistemul energetic național rămâne a fi consumul foarte scăzut. Dacă noi am avea un consum industrial atât de mare cum este, spre exemplu, în Germania, atunci noi, inclusiv pe perioadă de zi, am putea utiliza cu mult mai multă energie solară. Dar atunci când nu ai acest consum ești plafonat de fapt nu de rețea, ci de consum. Ce folos dacă fiecare consumator din Republica Moldova și-ar instala panouri solare? Ele toate la o anumită oră vor începe a genera, dar dacă consum nu e, această energie va pleca în alte sisteme. Va pleca în sistemul românesc, va pleca în sistemul ucrainean. Și, credeți-mă, acolo nimeni nu e dornic să ne plătească nouă pentru această energie. Dimpotrivă, pe noi o să ne taxeze pentru faptul că noi creăm dezechilibre în rețeaua lor. De aceea, pentru a putea crește capacitatea și numărul de instalații, inclusiv la consumatori, noi trebuie să ne creștem consumul. Anume de asta noi mergem pe ideea că trebuie să electrificăm transportul, să trecem de la surse, mai ales, fosile de încălzire, la surse de încălzire eficiente, inclusiv pe curent electric, cum ar fi pompele electrice. Aceasta ar permite să integrăm în rețea mai multe regenerabile decât o putem face în cazul consumului actual.