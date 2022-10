Moldova: „Președintele Kuliok”, în fața justiției

E de culoare neagră și are de obicei un calendar pe el, dar am văzut, într-o ediție mai veche, imprimată și emblema stilizată a Kremlinului de la Moscova. Era, până de curând, cel mai uzual ambalaj folosit în piețele de legume din Basarabia, foarte ieftin la preț. Are însă dezavantajul unor toarte (mânere) slabe, care se pot rupe dacă pui în el mai mult de trei kile de cartofi sau un pepene roșu de dimensiuni mijlocii. Merg și banii, dar neapărat să fie în bancnote mari, ca să fie puține, dar în schimb să poți astupa cu ei mai mute „guri” nesătule.

Filmulețul video care-l incriminează pe Dodon

„Kuliok” îi zic basarabenii, obișnuiți să folosească rusisme în limbajul lor cotidian. Mulți din cei care au privit secvențele video acuzatoare pentru Dodon s-au mirat că Plahotniuc, secondat de Iaralov, omul său de încredere (azi, ambii fugiți în străinătate), a folosit o pungă din astea, un banal „kuliok”, pentru a-i transmite lui Dodon banii destinați plății salariilor la partid (socialist). Fără anvergură, mi-am zis. Chiar la acest nivel, al mafiei oligarhice, să se folosească o biată pungă de plastic? N-a găsit Plahotniuc o sacoșă... mai fițoasă pentru Dodon? Sau, mai bine și mai sigur, de ce nu i-a virat banii în offshore?

Dar tocmai acesta a fost scopul: adunarea de probe și aruncarea în derizoriu. Filmulețul cu scena coruperii lui Dodon a circulat pe rețelele de socializare (o „scurgere” controlată) imediat după ce socialistul, pe atunci încă „prezident de Moldova”, bătuse palma cu Blocul ACUM, al opoziției pro-europene, pentru o alianță împotriva Partidului Democrat.

Un „deal” ciudat între Est și Vest

Debarcarea atotputernicului oligarh Vlad Plahotniuc, cel care, jucând la mai multe capete, devenise indezirabil și în Est, și în Vest, fusese, s-a vorbit atunci, cel mai ciudat „deal” dintre ruși și occidentali. Pentru o clipă, interesele Vestului și ale Estului au coincis în Republica Moldova. Doar pentru o clipă. După cinci luni, odată cu demiterea guvernului Maia Sandu, s-a revenit la clasica demarcație putiniști versus pro-europeni (pro-români).

Dar să derulăm puțin înapoi, spre faimosul „kuliok”. Amenințat cu perspectiva de a pierde puterea, după alegerile din februarie 2019, când nu reușise să obțină majoritatea în parlament pentru Partidul (său) Democrat, Plahotniuc căuta trei luni mai târziu, în iunie, o cale de acces la Putin, pe care i-o promitea Dodon, ca și anularea dosarelor penale, intentate pe numele lui, de procuratura Federației Ruse.

Pentru formarea unei coaliții de guvernare cu socialiștii și pentru o întâlnire cu Putin, la Kremlin, Dodon punea (sau transmitea) o condiție principială: Plahotniuc urma să accepte un plan de federalizare cu Transnistria (în care cuvântul „federalizare”, detestat în Moldova, era înlocuit cu „statut special pentru regiunea din stânga Nistrului”). Oligarhul se făcea că le notează pe o foaie în timp ce camera ascunsă filma întreaga scenă, ca o asigurare, pentru ca, la nevoie, să folosească secvențele video împotriva lui Dodon. Cum s-a și întâmplat.

După fuga lui Plahotniuc, confruntat cu aceste imagini compromițătoare, Dodon a pretins că a jucat teatru la acea negociere cu oligarhul. Că voia de fapt să-l atragă în capcană. Și că nu știa ce era în „kuliok”, chiar dacă îl ruga pe Iaralov – asta se vede și se aude foarte limpede în film – să-i transmită sacoșa lui Cornel (Furculiță) colegul său de la PSRM și (încă) deputat, care urma să repartizeze banii din sacoșă activului de partid.

Joi, 6 octombrie, presa din Republica Moldova a anunțat că dosarul penal intentat pe numele lui Igor Dodon „pentru corupere pasivă și finanțare ilegală a partidului politic din partea unei organizații criminale, săvârșite pe durata exercitării mandatului său de președinte în perioada lunii iunie 2019”, a fost trimis în judecată. Suma pe care a pretins-o și a acceptat-o Dodon de la corupătorii săi era cuprinsă între șase sute de mii și un milion de dolari SUA.

Dodon riscă până la 15 ani de închisoare. În paralel cu acest dosar se derulează și altele deschise pe numele său: îmbogățire ilicită, prejudicii de peste 123 de milioane de lei cauzate statului la procurarea energiei electrice în 2008, pe când Dodon era Ministru al Economiei și Comerțului, și trădare de patrie.

Va exista pentru Dodon un „Otto Skorzeny” rus?

Pe 7 octombrie 2022, Putin împlinește 70 de ani. Din arestul său la domiciliu, Dodon i-a trimis un mesaj cordial pe rețele: „Cu mult respect și din toată inima îl felicit pe președintele Putin cu această dată glorioasă, și-i doresc sănătate, ani mulți și prosperitate. Vladimir Vladimirovici este un om de stat remarcabil, care și-a câștigat încrederea și un înalt prestigiu internațional, inclusiv printre locuitorii republicii noastre...”

Cuvinte sincere (și disperate, am spune), care nu pot să nu producă emoții la Kremlin. Dar vor schimba ceva? Va exista pentru Dodon un alt „Otto Skorzeny” (asul trupelor de comando naziste, care la 12 septembrie 1943 l-a eliberat, printr-o spectaculoasă operațiune specială, din prizonieratul său din munții Apenini pe dictatorul Benito Mussolini)? Sau îl va schimba Putin pe „martirul” socialist de la Chișinău contra unor gastarbeiteri moldoveni care fug de mobilizare, așa cum l-a recuperat pe Medveciuk, politicianul pro-rus de la Kiev, eliberându-i pe eroicii luptători de la Azovstal?

Greu de crezut. Putin are alte „kulioace”, mult mai grele, de salvat.