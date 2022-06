Moldova și Ucraina sunt oficial țări candidate la aderarea la UE

„Este un moment istoric - un pas crucial în drumul vostru către UE”, a scris președintele Consiliului European Charles Michel pe Twitter.

Totodată, Consiliul European a decis să recunoască perspectiva europeană a Georgiei, căreia îi va acorda statut de candidat după ce autoritățile georgiene vor înlătura restanțele.

„Pornim pe drumul spre UE, care va aduce moldovenilor mai multă bunăstare, mai multe oportunități și mai multă ordine în țara lor”, a reacționat președintele Maia Sandu. „Avem în față un drum complicat, care va cere multă muncă și efort pe care suntem pregătiți să-l parcurgem împreună, pentru a asigura cetățenilor un viitor mai bun. Moldova are viitor în Uniunea Europeană”, a conchis șefa statului.

La rândul ei, premierul moldovean Natalia Gavrilița susține că meritul este în primul rând, al cetățenilor, care au votat „masiv pentru forțe politice care și-au asumat ferm și onest proiectul european pentru Moldova”: „Moldova a valorificat oportunitatea istorică oferită de Uniunea Europeană. E o șansă pe care nu o puteam rata cu o putere politică angajată sincer pe calea reformelor, cu dorința de a aduce standardele economice și sociale europene în Moldova. Știu că oferirea acestui statut nu a fost o decizie simplă. Am muncit pentru ea, până în ultimul moment. Am dus o bătălie diplomatică majoră pentru a convinge decidenții politici europeni să ne susțină. Și am reușit!”, a comentat premierul Gavrilița.

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu s-a întâlnit la Bruxelles cu preşedintele Consiliului European, Charles Michel

„Știm ce avem de făcut, pentru că reformele începute le facem în primul rând pentru cetățeni și pentru dorința noastră de a trăi cu demnitate. Ne așteaptă un drum lung, dar să știți că ne-am pornit și suntem mai determinați ca niciodată să ajungem acasă, în Uniunea Europeană. Mulțumim, Europa!”, a reacționat și șeful Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu.

„Prin acest pas, s-a schimbat paradigma lărgirii Uniunii Europene, politica de extindere a primit un nou impuls. Cred că Ucraina, Moldova și Georgia, la rândul lor, au primit un nou impuls și sunt convins că toată lumea se va pune foarte serios pe treabă pentru a pune în practică reformele, procedurile și proiectele care, sigur, sunt încă necesare pentru a face apoi următorul pas. Îi felicit și îmi doresc tare mult ca acest drum să fie unul rapid, bun și încununat de succes”, a declarat președintele României, Klaus Iohannis, care a promis că România va ajuta din răsputeri Republica Moldova în procesul de aderare.