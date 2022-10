Mobilizare în Rusia: Feministe ajută bărbați să evadeze

De când cu mobilizarea, Lilia Veșevatova nu și-a văzut capul de treabă. Mulți prieteni și cunoscuți i-au cerut să ajute bărbați să părăsească țara. Între timp, femeia locuiește în capitala Armeniei, Erevan, și este coordonatoarea "Rezistenței feministe împotriva războiului" (Feministskoie Antivoiennoie Soprotivleniie - FAS).

Peste 222.000 de persoane sunt convocate în cadrul "mobilizării parțiale", așa cum este denumită oficial în Rusia, a declarat recent președintele rus Vladimir Putin. De la decretarea mobilizării, peste 260.000 de bărbați au părăsit țara pentru a evita încorporarea, potrivit Novaia Gazeta Europe.

Fuga bărbaților a devenit o nouă misiune pentru feministe. "Am dat sfaturi, am cumpărat bilete, am organizat autobuze și am cazat oameni", își amintește Veșevatova. "Cei mai mulți dintre bărbați au plecat între 21 și 26 septembrie”. Mai multe sute de activiste FAS din Rusia și din străinătate au fost implicate în această activitate, spune Veșevatova. Ea însăși a ajutat 60 de bărbați să părăsească Rusia.

Lelia Nordik, activistă FAS, relatează lucruri similare despre obiectorii de conștiință: "M-au contactat zeci de persoane care doreau să evite înrolarea în armata rusă sau să-și ajute rudele. I-am informat despre drepturile omului și i-am pus în legătură cu activiste care ar putea organiza o ieșire din țară. Am cumpărat bilete de avion, am căutat locuri de transport sau cazare temporară", spune Nordik. Ea afirmă că majoritatea oamenilor dispuși să fugă au plecat demult, dar sunt mai mulți bărbați care încă se pregătesc să dispară din Rusia.

Persoanele transsexuale sau persoanele arestate în timpul protestelor au fost primele care au fost scoase din țară, deoarece erau cele mai amenințate de regim, spune Veșevatova: "Ne-am temut că forțele de securitate vor veni după acești oameni cu avize de încorporare acasă".

Lilia Veşevatova, activistă FAS

Ajutoarele i-au luat pe fugari de la granița ruso-georgiană și i-au găzduit în apartamentele închiriate de activiste, spune ea. "Unii au glumit că nu mai au unde să doarmă", spune Veșevatova - convinsă că, în prezent, femeile constituie fundamentul societății civile rusești, deoarece se reunesc rapid și ajută în mod eficient.

Ajutor juridic, psihologic și material

Natalia Koviliaieva este convinsă că FAS este cea mai importantă instituție pe care a creat-o mișcarea feministă din Rusia. Potrivit profesoarei de politologie de la Universitatea Tartu din Estonia, la începutul anului 2022 existau în Rusia aproximativ 57 de grupuri feministe în aproximativ 30 de regiuni ale țării. Multe dintre ele își uniseră deja forțele pentru a forma FAS la 25 februarie, la o zi după ce a început invazia rusă în Ucraina. Astăzi, potrivit Koviliaievei, mișcarea este activă în 100 de orașe din Rusia și din străinătate.

Pe Telegram, FAS are în prezent peste 40.000 de urmăritori. Membrele sale organizează demonstrații împotriva războiului, poartă haine negre pe străzi, răspândesc mesaje și poze anti-război pe rețelele de socializare, scriu "Nu războiului" pe bancnote și publică "Șenskaia Pravda" (Adevărul Femeilor) - un ziar independent anti-război ”pe care ți-ar fi rușine să-l arăți mamelor și bunicilor", spun ele pe Twitter, platformă unde ziarul poate fi descărcat.

Cercetătoarea Natalia Koviliaieva

De asemenea, activiștii FAS desfășoară acțiuni precum "Mariupol 5000". Acestea presupun amplasarea a sute de pietre comemorative în curțile caselor din Rusia pentru cei uciși în orașul din estul Ucrainei. "Feministele oferă asistență juridică, psihologică și materială fugarilor, îi ajută să se mute și îngrijesc activistele care sunt epuizate fizic", ne spune Koviliaieva.

Feministele nu au fost luate în serios

Mișcarea este organizată pe orizontală, iar activistele își pot forma propria asociație în fiecare oraș. "Acest lucru face ca FAS să fie mai adaptabilă și permite noi tactici și strategii. Hidra are mai multe capete, iar dacă îi tai unul, îi cresc alte zece", spune Natalia. Ea afirmă că FAS se deosebește de alte inițiative și prin forme creative de protest: "Feministele se adresează oamenilor într-un format pe care aceștia îl pot înțelege și abordează războiul și consecințele sale într-un limbaj pe care o mare parte a populației îl poate înțelege".

Cercetătoarea recunoaște însă că atitudinea față de feministe a fost în Rusia mereu negativă. Puțini oameni își dau seama pentru ce luptă ele: "Este dificil de spus în ce măsură s-au schimbat atitudinile acum, dar feministele au găsit locuri comune cu o mare parte a populației", crede Koviliaieva. În opinia ei, FAS a devenit o forță politică evidentă, care se opune războiului, patriarhatului, autoritarismului și militarismului. "În timp ce regimul Putin strivea alte forțe de opoziție, nimeni nu le-a luat în serios pe feministe, nici măcar politicienii din opoziție", spune cercetătoarea. Însă feministele au construit treptat o rețea.

Accentul se pune pe munca de informare

Între timp însă, spune Veșevatova, mulți activiști au părăsit Rusia pentru că au executat pedepse cu închisoarea după protestele anti-război din februarie și au vrut să scape de pericolul unei noi încarcerări. Ea însăși a fost arestată de două ori, după care s-a mutat la Erevan în martie. Exilul le permite să continue să se coordoneze și să lucreze în siguranță, spune ea.

Rusia: Fuga de mobilizare

De când numărul de chemări în armată a scăzut, activistele FAS s-au concentrat pe informarea rușilor. Ele cer oamenilor să nu răspundă notificărilor și să stea departe de birourile de recrutare. Situația este tristă și dificilă, spune femeia. "Socializarea de gen masculin este întipărită în capul lor, iar unele mame chiar le spun fiilor lor că sunt lași și dezertori dacă nu merg la război".

În trecut, feministele ruse au fost insultate de mulți bărbați, spune ea, dar "când oamenii sunt în nevoie și fug de moarte, nu este chiar corect să le amintim comportamentul lor din trecut. În plus, în spatele fiecăruia dintre bărbații pe care îi scoatem din Rusia se află femei - mame, soții, surori, dar și copii”.