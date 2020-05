Mizele unui proces de rasunet pentru Romania: CEDO se pronunta pe 5 mai in cazul revocarii lui Kovesi de la sefia DNA (Ziare.com)

Actualul procuror sef al Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, a reclamat ca atunci cand a fost demisa din functia de procuror-sef DNA, pe 9 iulie 2018, prin decretul presedintelui Klaus Iohannis in urma unei decizii a Curtii Constitutionale, i s-au incalcat doua drepturi fundamentale.



Dreptul la un proces echitabil - nu a avut acces la o instanta sa-si apere drepturile cu privire la revocarea disciplinara din functia de procuror sef DNA.



Dreptul la libera exprimare - demiterea sa, in baza unei evaluari a fostului ministru al Justitiei, Tudorel Toader, a fost facuta dupa ce s-a exprimat public in calitate de sef la DNA pe mai multe reforme legislative care afectau sistemul judiciar. Era vorba de modificarile legislative privind amnistia/gratierea, Codurile Penale si Legile Justitiei.



Citeste o analiza a Ioanei Ene Dogioiu din ianuarie 2019- Cum ar putea face Kovesi din nou istorie. Tribunalul CCR, la judecata CEDO



Caz judecat cu prioritate



In primul rand, trebuie subliniat ca acest caz s-a judecat cu prioritate, procesul a fost deschis in decembrie 2018. In aceasta perioada, judecatorii europeni au incercat sa lamureasca mai multe probleme privind legislatia din Romania. Asa ca au intrebat Guvernul Romaniei despre modul in care a avut loc revocarea fostei sefe DNA: daca Kovesi a putut contesta in instanta decizia CCR de demitere din functie si daca a avut acces la o instanta pentru a se determina drepturile civile si obligatiile in legatura cu demiterea ei din functia de sef DNA - privind declaratiile publice facute.

Citit articolul integral pe Ziare.com accesand linkul de mai jos.