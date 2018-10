Mizele lui Tudorel Toader, stravezii in raportul de evaluare a lui Augustin Lazar (Ziare.com)

Ziare.com a analizat raportul realizat de Tudorel Toader, in care sunt prezentate pe larg cele 20 de motive de revocare. O parte dintre acestea au legatura cu temele de discutii ale coalitiei PSD-ALDE, precum anularea protocoalelor SRI - Parchet sau revizuirea sentintelor si impunerea de catre Tudorel Toader a unor oameni de incredere in functii cheie din Ministerul Public.



Revocarea lui Augustin Lazar (in imagine) ii ofera posibilitatea lui Toader sa propuna un procuror apropiat la sefia Ministerului Public.



Mare parte dintre reprosurile aduse de Tudorel Toader lui Augustin Lazar au legatura cu modul in care procurorul general a reactionat in anumite momente. Cum ar fi in cazul modificarii Legilor Justitiei sau a Codurilor Penale, in cazul unor decizii ale Curtii Constitutionale sau al protocoalelor SRI - Parchet, aici reprosul fiind ca "a ascuns adevarul".



Alte acuzatii ale ministrului par inspirate din raportul in baza caruia a cerut revocarea fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi. Procurorului general chiar i se reproseaza ca a ingreunat/impiedicat evaluarea fostului procuror sef DNA, asta pentru ca Lazar s-ar fi temut ca urmeaza propria sa evaluare. Concluzia lui Toader: "motivele care au determinat revocarea doamnei procuror-sef DNA ii sunt deopotriva imputabile".

AICI cititi articolul integral pe Ziare.com