Ministrul Predoiu a anuntat ca Sectia speciala pentru magistrati va fi desfiintata (Ziare.com)

Surse prezente la discutia cu ministrul Justitiei, la care presa nu a avut acces, spun ca acesta a tinut sa repete de trei ori mesajul despre desfiintarea SIIJ in aplauzele procurorilor DIICOT.



Totodata, Catalin Predoiu le-ar fi explicat procurorilor DIICOT de ce si-a anulat votul in plenul CSM pentru alegerea presedintelui Consiliului. Ministrul pretinde ca isi doreste ca magistratii sa isi aleaga presedintele fara interventia decisiva a factorului politic, chiar daca acesta detine un vot legal.



"Dupa un mandat de rezistenta, esential si fara de care nu am fi ajuns aici, eu am un mandat de constructie", le-ar fi spus ministrul Predoiu procurorilor DIICOT, potrivit surselor Ziare.com.



Alegerea noii conduceri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a fost amanata pentru saptamana viitoare dupa ce de doua ori votul pentru judecatoarea Nicoleta Tint, propusa de sectia de judecatori a CSM, a fost 9 "pentru", 9 "impotriva" si 1 unul nul.

