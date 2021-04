Ministrul Cristian Ghinea: Primii bani din PNRR ar putea veni în octombrie - Interviu video SpotMedia.ro

În următorii 5 ani și jumătate, țara aceasta, indiferent de cine va fi condusă, va avea un mecanism de urmărire a reformelor conectat cu banii. Și dacă un minister nu-și face treaba, se blochează banii pentru toate celelalte ministere și companii, a explicat Cristian Ghinea într-un interviu pentru SpotMedia.ro.

Daca totul vă merge bine de acum înainte, primii bani din PNRR ar putea veni în octombrie.

Ce a rămas din PNRR, după ajustarea de 12 miliarde de euro decisă în coaliție?

Toate părțile bune: sănătatea, educația, împăduriri, sistemele de deșeuri pentru colectarea selectivă. Ideea noastră de a ridica rapid bancabilitatea companiilor din Romania se va întâmpla. Vom avea 1,5 miliarde de euro rapid implementați prin BEI.

Vor fi 400 de milioane pentru un instrument de solvabilitate pentru firmele afectate de Covid. Asta înseamnă că statul pune la dispoziție prin intermediul băncilor o punte pentru perioada în care îți reduci activitatea, urmând să returnezi când o reiei. Avem încă jumătate de miliard pentru IMM-uri.

Deci cu aceste 1,5 miliarde va fi rezolvată problema structurală a companiilor romanești: accesul limitat la bănci. Efectul lor de levier va fi în jur de 4 miliarde pentru că statul garantează și banii reali vor fi mai mulți.

Pentru prima dată pot să o spun public, această componentă e ca și bătuta în cuie cu CE.

Acestea sunt crucișătoarele PNRR cu care am înaintat bine de la început și pentru care suntem aproape să batem palma.

Sunt apoi chestiuni pentru care au fost dificultăți tehnice, și chestiuni pentru care sunt dificultăți politice. Este cazul “rutier” pentru care noi vrem să alocăm foarte mulți bani și CE este sceptică. E diferență de viziune pe care insistăm în negocieri.

Tăierea a fost o reajustare de costuri în urma feedback-ului de la CE și a modului în care am lucrat cu ministerele în ultimele 2 luni și jumătate. Acesta a fost calendarul gândit de la început.

Din cele 70 de miliarde primite de la ministere plus 40 de miliarde din partea primăriilor și a societății civile, întâi am făcut noi o selecție la MIP, am ajuns la 41 de miliarde, urmând ca după negocierea cu CE să revenim la alocarea de 29 de md.

Îmi spuneați în februarie că PNRR nu este un program pentru datorii istorice și că e nevoie de o minune ca să primim bani pentru autostrăzi. Știind așadar logica PNRR, de ce le-ați trimis?

Regulamentele europene sunt un fel e pat al lui Procust și se trage de membre ca să intre acolo. Noi tragem să ne fie acceptată această chestiune. Iar minunea e pe cale să se întâmple. Nu spun că se vor accepta 4 miliarde, poate se va reduce suma.

Reacția CE a fost de la început vehementă pe acest subiect, noi am spus că este important, iar argumentul este că nu poți avea o economie competitivă dacă nu rezolvi probleme de nivel de bază, de nivelul anilor ‘60. Dacă PSD era capabil să facă autostrăzi nu aveam nevoie de această minune.

Dar, atenție!, de la “nu” hotărât al CE de acum câteva luni, s-a ajuns la “hai să mai vorbim”. CE a spus că trebuie justificat fiecare proiect având o istorie “v-am pus bani la dispoziție și n-ați avut proiecte”. Și au dreptate.

