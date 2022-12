Meteorica ascensiune a Evei Kaili

În Grecia, alegerile locale sunt considerate o trambulină ideală către funcţiile mai înalte. Mai ales în anii 2000, alegătorii şi-au dorit să vadă feţe noi în politică. La Atena, un anume Alexis Tsipras a făcut furori când a candidat, în 2006, pentru funcţia de primar, obţinând din nimic 10 la sută pentru Partidul de Stânga. La Salonic, cel de-al doilea oraş ca mărime al ţării, numele unei tinere femei s-a aflat în aceeaşi perioadă pe buzele tuturor: Eva Kaili, studentă la arhitectură, începând din 2002 consilier local din partea grupului social-democrat al ministrului Securităţii de mai târziu, Spiros Vougias, profesor universitar, care a şi descoperit-o pe tânăra speranţă. Tânăra socialistă a fost cel mai tânăr consilier local din istoria oraşului. "În plus, este şi cea mai frumoasă consilieră locală", scria în epocă ziarul elen Proto Thema.

Eva Kaili în Parlamentul European

Are voie un politician să arate bine? A contat exclusiv înfăţişarea ei exterioară? Aceste întrebări nu i-au mai dat pace niciodată tinerei grecoaice. Într-un interviu acordat mult mai târziu săptămânalului atenian Parapolitika, ea a declarat: "A fost dificil să mă descurc cu această mentalitate. Dar prin asta am învăţat să am pretenţii mai mari de la mine. Poate că nu mi-aş da atâta silinţă dacă nu aş avea nimic de dovedit."

Primul ei mentor, Spiros Vougias, este considerat un calofil, o fire veselă, străină de intrigile politice. Dar este un apropiat al noului şef al partidului socialist PASOK, Giorgos Papandreu. De asta a profitat şi proaspăt aleasa consilieră locală. La alegerile parlamentare din 2004, Eva Kaili a câştigat un mandat pentru socialişti, devenind cea mai tânără deputată din istoria Greciei. A fost o surpriză uriaşă. Dar s-a văzut nevoită să renunţe la mandat fiindcă, potrivit legii electorale, liderul partidului, Papandreu, a avut voie să candideze în mai multe circumscripţii şi să se decidă pe care o alege abia după publicarea rezultatului. Surprinzător, el s-a decis pentru circumscripţia Salonic, astfel că Eva Kaili a trebuit să-i facă loc.

Ziaristă pentru scurtă vreme

În perioada următoare, ea s-a decis pentru o carieră de moderator tv, absolvind un curs de o jumătate de an la „Ergastiri (Laboratorul ) pentru Jurnalism" de la Atena. Această şcoală privată a format până acum generaţii întregi de jurnalişti. Adesea absolvenţii trebuie să înceapă totul de la zero şi să accepte mai multe joburi neplătite până să-şi găsească o slujbă stabilă pe piaţa media din Atena, foarte disputată. Dar Kaili a fost scutită de acest calvar. Chiar înainte de a absolvi, a fost invitată să modereze o emisiune a principalului post elen de televiziune MEGA. Cu un rating foarte mare, asta trebuie recunoscut.

Fostul premier Giorgos Papandreu a frânat iniţial ascensiunea Evei Kaili

Într-un interviu acordat mai târziu postului MEGA, tânăra speranţă politică a declarat că a fost "tristă" când Papandreu s-a decis să ocupe el fotoliul de deputat de Salonic. Ea a adăugat că liderul PASOK a luat probabil această decizie fiindcă s-a gândit că va avea mai puţine probleme cu ea decât cu un socialist cu state vechi în partid. O lovitură dată şefului pe la spate? În orice caz, Kaili a declarat că s-a simţit în acea perioadă "motivată şi încăpăţânată".

Atac cu tentă sexistă, rămas nesancţionat

Iar şansa ei nu a întârziat prea mult. În 2007, Eva Kaili a fost din nou aleasă în Parlament şi şi-a putut exercita mandatul. Dar mulţi colegi de partid au avut o atitudine sceptică faţă de ea. Tonul a devenit foarte dur în timpul crizei datoriilor din Grecia. După ce premierul Giorgos Papandreu a anunţat un referendum privind măsurile de austeritate cerute de creditori, fiind mustrat pentru asta de partenerii din UE, s-a ajuns la o ruptură cu ministrul de Finanţe, Evangelos Venizelos. Surprinzător, Kaili i-a luat partea lui Venizelos, atrăgând asupra sa mânia tuturor socialiştilor cu vechime. Într-o şedinţă de criză a grupului parlamentar socialist, secretarul general al PASOK, Sokrates Xinidis, a calificat-o pe tânăra deputată drept "curvă".

Kaili a fost un personaj controversat în propriul partid

Iar premierul Papandreu nu a considerat că trebuie să intervină. Deşi Kaili a cerut o procedură disciplinară în interiorul partidului, acest groaznic atac a rămas până astăzi nesancţionat. Dar măcar atât: Xinidis a părăsit între timp scena politică. Într-un interviu acordat mai târziu cotidianului To Vima , Kaili a subliniat că Xinidis ar fi trebuit în primul rând să ceară iertare propriilor sale alegătoare.

Nouă carieră politică la nivelul UE

La alegerile europarlamentare din 2014, socialista s-a mutat la Bruxelles, ca deputată din partea PASOK. Adesea, europarlamentarii eleni se străduiesc să devină membri ai prestigioasei Comisii pentru Politică Externă. Kaili s-a orientat însă spre Comisia pentru Industrie şi Comerţ. Ea s-a ocupat şi de digitalizare, electromobilitate sau geo-blocking, fiind în ultima vreme preşedintă a influentului grup de coordonare a ştiinţei şi tehnologiei viitorului (STOA). În ianuarie 2022, grecoaica a fost aleasă cu largă majoritate în funcţia de vicepreşedintă a Parlamentului European.

Eva Kaili la cumpărături în Atena, împreună cu partenerul ei Francesco Giorgi

Un alt reprezentant al PASOK la Bruxelles este Nikos Andrulakis, un tânăr inginer din Creta. Cei doi sunt cât se poate de diferiţi. Andrulakis provine dintr-o famiie modestă, pare la prima vedere reţinut şi pledează pentru o reîntoarcere la agenda socialistă tradiţională. Dar a dovedit cel târziu în decembrie 2021 că şi el este dotat cu un talent politic ieşit din comun. La sfârşitul anului trecut, Andrulakis a fost ales preşedinte al socialiştilor eleni, reuşind să se impună până şi în faţa fostului premier Papandreu.

Nikos Andrulakis, eurodeputat, noul preşedinte al PASOK

Prin asta s-a schimbat şi echlibrul de forţe la Bruxelles. Înainte, Kaili îşi luase titulatura de "preşedintă a Grupului Parlamentar PASOK din Parlamentul European", ceea ce sună cam ciudat, dat fiind că acest grup este format din numai doi eurodeputaţi. Acum Andrulakis este şeful. Presa elenă a tot relatat în ultima vreme că ar exista conflicte între cei doi. Vara trecută s-a ajuns la ruptură, când Andrulakis s-a declarat victimă a scandalului interceptărilor ilegale din Grecia iar Kaili s-a distanţat de el.

După ce au devenit cunoscute recentele acuzaţii de corupţie, şeful socialiştilor a acţionat rapid, dând-o afară pe Kaili din partid şi calificând-o drept "cal troian al conservatorilor" care se află la guvernare la Atena. Acuzaţiile de corupţie au umplut paharul, a declarat Andrulakis pentru postul tv Alpha, de la Atena, fără a intra în detalii. El a evitat să comenteze dacă acuzaţiile i se par îndreptăţite sau nu. Dar a conchis: "Nu sunt judecător, nu ştiu, dar a trebuit să iau o decizie pentru a proteja partidul nostru."