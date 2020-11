Merkel: "Virusul sancţionează jumătăţile de măsură"

Cancelara federală Angela Merkel a luat, într-o conferinţă de presă desfăşurată la Berlin, apărarea măsurilor de combatere a pandemiei de coronavirus, intrate în vigoare luni dimineaţă. "Nu putem permite ca răspândirea virusului să suprasolicite autorităţile noastre sanitare", a afirmat ea. "Virusul sancţionează jumătăţile de măsură", a subliniat şefa executivului german.

Potrivit lui Merkel, urmărirea contactelor interumane, pentru a depista lanţurile de infectare, nu mai e posibilă în multe cazuri. "Am analizat îndelung dacă există o cale mai bună sau mai blândă, dar nu am văzut aşa ceva", a spus Merkel. "De aceea am decis, cu greu, aceste reguli."

Săptămâna trecută, guvernul federal şi premierii regionali au căzut de acord asupra unei înăspriri a măsurilor de combatere a coronavirusului. De luni dimineaţă, viaţa publică este sever îngrădită în Germania. Restaurantele, cafenelele, instituţiile culturale şi de petrecere a timpului liber rămân închise în luna noiembrie în întreaga ţară.

Şi întâlnirile personale sunt supuse de luni dimineaţă unor reguli mai stricte. Astfel, în spaţiul public nu mai au voie să se întâlnească decât membrii din două familii, maximum 10 persoane. Cetăţenilor li se cere în plus să-şi reducă la minimum contactele cu oameni din afara gospodăriei în care trăiesc.

"Aceasta înseamnă patru săptămâni de renunţare la multe lucruri care fac viaţa frumoasă", a afirmat Merkel. Ea a rugat de asemenea întreprinderile care trebuie să-şi închidă porţile să manifeste înţelegere pentru această măsură, asigurând că "nimeni nu va fi lăsat singur" în faţa pierderilor financiare pe care le va înregistra.

"Este un test fără precedent de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace", a evidenţiat şefa guvernului german. "Desigur, oamenii sunt oarecum dezamăgiţi că situaţia durează atât de mult", a adăugat ea. Toamna a năvălit cu toată forţa şi lunile de iarnă sunt lungi, "iar luminiţa de la capătul tunelului e cam departe", a spus Merkel. "Pot să înţeleg nemulţumirile, dar cu toate acestea trebuie să recomand acceptanţă, fiindcă nu avem de ales. Cred în puterea raţiunii şi a responsabilităţii într-o democraţie", a conchis ea.

ia / dpa, afd, spiegel.de