Merkel: "Suntem siliţi să acţionăm"

Pe fundalul numărului mare de infectări cu coronavirus, în Germania va începe de miercuri un lockdown sever. Cancelara Angela Merkel a declarat că guvernul este silit să ia măsuri suplimentare şi acţionează în consecinţă. Împreună cu premierii landurilor federale a decis înăsprirea regulilor de combatere a pandemiei. Începând de miercuri comerţul cu amănuntul se închide, excepţie făcând magazinele care vând produse de necesitate zilnică. Prestările de servicii, cum ar fi frizeriile sau saloanele de masaj, care presupun contact fizic cu clienţii, vor rămâne şi ele închise. Începând din aceeaşi zi se vor închide şi şcolile care vor asigura învăţământ online. Grădiniţele vor rămâne deschise doar pentru copiii ai căror părinţi nu au posibilitatea de a-i îngriji acasă.



Merkel a adresat un apel angajatorilor să permită, pe cât posibil, lucrul de acasă sau să-şi trimită angajaţii în concediu, astfel încât contactele fizice să se reducă. Pentru a compensa pierderile economice generate de lockdown, ministrul de Finanţe Olaf Scholz a anunţat noi ajutoare pentru întreprinderi. Restaurantele închise deja au în continuare permisiunea de a-și vinde preparatele la pachet.



Crăciun cu restricţii



Germanii se pregătiseră de fapt pentru o relaxare a restricţiilor în zilele de Crăciun. Conform noilor decizii, însă, numai în perioada 24-26 decembrie va fi valabilă o oarecare relaxare, în care se vor putea întâlni membrii unei familii care trăiesc în aceeaşi gospodărie, cu alte patru persoane, rude apropiate. Merkel a adresat populaţiei apelul de a intra înaintea Crăciunului într-o "săptămână de protecţie", menită a reduce riscul infectării în cursul reuniunilor de familie.





Mulţi au ieşit sâmbătă la cumpărături, pentru a-şi procura cele necesare de Crăciun

În perioada revelionului vor fi iarăşi valabile regulile aspre. În plus, de revelion va fi interzisă comercializarea artificiilor. Premierul Bavariei, Markus Söder, a justificat această decizie prin rugăminţile insistente ale spitalelor. Camerele de gardă nu mai dispun de capacităţi pentru a-i trata și pe cei care se rănesc, an de an, cu artificii şi pocnitori. De asemenea, în perioada 16 decembrie - 10 ianurie va fi interzis consumul de alcool în spaţiile publice.



Cel puţin până pe 10 ianuarie



Măsurile restrictive vor fi în vigoare, deocamdată, până pe 10 ianuarie. Merkel a amintit că obiectivul guvernului federal şi al celor regionale este revenirea la capacitatea de a urmări lanţurile epidemiologice, astfel încât pandemia să fie readusă sub control. Celălalt obiectiv, de reducere a noilor infectări la sub 50, raportat la suta de mii de locuitori, rămâne de asemenea valabil. Söder a dat de înţeles că restricţiile s-ar putea extinde şi după data de 10 ianuarie. "Vor fi valabile atâta timp cât va fi necesar", a subliniat el.



Iniţial s-a analizat posibilitatea unui lockdown sever în perioada 27 decembrie - 10 ianuarie. Însă răspândirea galopantă a coronavirusului a făcut să se înmulţească vocile celor care au solicitat intrarea în vigoare mai devreme a măsurilor restrictive. Mai multe guverne regionale au decis deja astfel de măsuri, care se aplică deja de sâmbătă.



Cifrele sunt în continuare ridicate

Institutul Robert Koch a anunţat şi duminică o creştere substanțială a numărului de noi infectări. În ultimele 24 de ore s-au raportat 20.200 de cazuri noi şi 321 de decese în legătură cu coronavirusul. În total, numărul cazurilor de COVID19 a crescut în Germania la peste 1,3 milioane, iar numărul deceselor la 21.787.



Şi aşa-numita incidenţă pe o perioadă de şapte zile a sărit la 169,1. Această cifră indică numărul de noi infectări la suta de mii de locuitori în interval de o săptămână. Această valoare se îndepărtează tot mai mult de pragul de 50, care este obiectivul guvernului federal şi al celor regionale. Abia sub această limită este posibilă urmărirea, de către autorităţile sanitare, a lanţurilor epidemiologice.



Spitale suprasolicitate



Medicii avertizează cu privire la o situaţie dramatică în spitale de Crăciun. Dacă rata infecțiilor nu va fi ținută sub control, s-ar putea ajunge ca medicii să fie nevoiți să trieze pacienții. Altfel spus, aceștia ar putea decide cine are şanse mai mari de supravieţuire şi cine nu, şi în funcţie de asta ar putea repartiza locurile disponibile la terapie intensivă. Dacă în viitoarele două săptămâni se vor înregistra, în medie, câte 30.000 de noi infectări pe zi, de Crăciun s-ar putea ajunge la 420.000 de persoane infectate, a avertizat Uniunea pentru Medicină de Urgenţă şi Terapie Intensivă din Germania.

ia/cs (rtr, AFP, dpa, ARD)