Merkel îl susține necondiționat pe Weber

Întrunirea a avut loc sub semnul amenințării obținerii unor rezultate foarte bune de către naționaliști și populiști la alegerile europene. Manfred Weber, membru al Uniunii Creștin-Sociale din Bavaria, ar urma să îl înlocuiască pe Jean-Claude Juncker, după cum doresc colegii lui europeni.

Există însă numeroși oponenți ai acestei idei, cum ar fi președintele Franței, Emmanuel Macron, care apreciază că nu doar candidații la vârf (Spitzenkandidaten) își pot adjudeca funcția de șef al Comisiei Europene.

Ridicați punți, nu divizați!

Cancelara, în schimb, s-a declarat convinsă de capacitatea lui Weber de a construi punți în Europa. Acesta devine astfel "persoana potrivită pentru aceste timpuri. Avem nevoie de punți, nu de divizare".

Merkel a mai subliniat că se va implica "cu toată puterea de care dispune" pentru ca Weber să devină șeful Comisiei Europene. Șefa guvernului german a mai adăugat însă că valorile din Europa sunt supuse unor atacuri interne și externe. "Fiecare tip de naționalism reprezintă un atac la adresa acestor valori", a mai avertizat șefa executivului federal în cadrul singurei apariții a sa în campania pentru europarlamentare în Germania.

Angela Merkel

Weber a declarat că va susține varianta unei Europe încrezătoare, care să se impună în fața Chinei. În opinia lui, Europa ar trebui să dispună de intrumentele necesare pentru a interzice, de exemplu, preluarea unor concerne de către chinezi, pentru a-și proteja propria industrie.

"Aerisiți!"

Politicianul CSU, în vârstă de 46 de ani, a mai promis ca, în cazul în care va avea succes în demersul de preluare a șefiei CE, se va implica în reducerea birocrației de la Bruxelles, prin renunțarea la mii de legi europene, în urma unui "control al sistemului". "Avem nevoie să aerisim", a precizat bavarezul.

În plus, el planifică să transforme Europa în "laboratorul creativ" al lumii, între altele prin alocarea de fonduri suplimentare pentru cercetarea medicală.

Unul din punctele comune ale discursurilor a fost reprezentat de semnalul de alarmă față de poziționarea naționaliștilor și populiștilor la alegerile parlamentare europene. Șefa CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer a declarat că la votul de duminică miza este "Europa, care nu se lasă dezbinată nici de naționaliști și nici de populiști."

CDU și filiala conservatoare bavareză CSU fac parte din Partidul Popular European (PPE). Pentru social-democrații europeni, rolul de lider a fost asumat de actualul vice-președinte al Comisiei Europene, olandezul Frans Timmermans (58). Social-democrații speră să se situeze foarte aproape de conservatori, pentru a forma o "alianță progresivă" împotriva lui Weber.

Ecologista Ska Keller

Cea de-a treia importantă formațiune din Parlamentul European, grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, este reprezentată la vârf de cehul Jan Zahradil de 56 de ani. Candidații la vârf ai Partidului Verzilor sunt Ska Keller (37) și parlamentarul olandez Bas Eickhout (42).

Sondajele îi creditează pe aceștia cu un plus semnificativ la scrutinul parlamentar. Verzii s-au bucurat de susținere și prin recentele demonstrații sub deviza "Fridays for Future", ca și prin intervențiile mai multor creatori de opinie pe YouTube, care își avertizează milioanele de abonați asupra planurilor conservatorilor, sociali-democraților și populiștilor din AfD, dar nu îi atacă niciodată pe ecologiști.

Ag/A.K.