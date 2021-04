Menghina lui Cîţu și datoria lui Iohannis. Coada pisicii (SpotMedia.ro)

Ultimele zile au adus o escaladare fără precedent:

–plângerea penală făcută de Corpul de Control al premierului Citu pentru accesarea nelegală a RENV, urmata de

-solicitarea nervoasă a USR-PLUS de desecretizare a minutei ședinței de guvern în care s-a discutat despre centrele speciale de vaccinare,

-criza Foișor al carei decont politic e foarte mare,

-situația fară precedent în care premierul și un ministru, al Sănătății, au făcut declarații publice concomitent cu un mesaj de haos, dacă nu chiar de concurență sau sfidare.

Liberalii cer capul ministrului Sănătății, câțiva chiar public, USR-PLUS transmite pe surse că demiterea lui Vlad Voiculescu ar însemna ruperea coaliției. Așa să fie?

Deocamdată dl Cîţu încearcă să transmită mesaje codate care pot fi interpretate în orice fel, notă proastă pentru un premier care nu ar trebui să vobeasca de după corcoduș.

Remanierea ”este o decizie a premierului. Iar deciziile acestea nu se discută (înainte – n.red.). Se vor anunța”. Poate fi la adresa ministrului, dar și la adresa liberalilor care cer remanierea.

“Este un lucru pe care l-am cerut de la toţi miniştrii: transparenţă, coerenţă, profesionalism. Aşa cum fiecare contribuabil are legătură cu Ministerul Finanţelor sau aşa cum fiecare elev are legătură cu Ministerul Educaţiei, şi fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătăţii. Referitor la situația de la Spitalul Foișor: este vorba de onoare aici, să vedem dacă mai există onoare în România.”. Onoarea cui, a ministrului, a directorului, a lui Raed Arafat?

Ceea ce a declanșat alte atacuri ale USR-PLUS la premier atât de la deputatul Ionut Moșteanu, cât și de la Liviu Iolu.

Dl Cîţu este prins într-o menghină.

Pe de-o parte, are în față, în câteva luni, un congres de care depinde soarta lui politică. Și așa are probleme de comunicare cu filialele liberale, cărora nu le prea răspunde la telefon și nu le-a numit toți secretarii de stat. Tabăra lui politică se reduce la fam Gorghiu – Isar și Dan Vâlceanu.

Raportarea la USR-PLUS este testul lui de autoritate. Dacă nu dă satisfacție partidului, dacă nu proiectează imaginea de lider și le accentuează frustrarea de a fi dominați într-o guvernare în care sunt majoritari, dacă permite să fie sfidat de un ministru, nu are nicio șansă. Și cu cât dl Cîţu e mai slab, cu atât dl Orban e mai puternic.

Pe de altă parte, evident că fără USR-PLUS guvernarea nu are cum să continue și ceea ce ar urma ar fi un guvern minoritar susținut de PSD sau chiar o alianță cu PSD. Pentru ambele situații, premierul Cîţu nu ar fi o soluție viabilă de premier.

Dar aici începe micul spațiu de joc pe care dl Cîţu îl mai are.

