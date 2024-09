Meciul candidaților: Harris îl pune pe Trump în defensivă

Candidații la președinția Statelor Unite ai celor două mari partide americane, Kamala Harris și Donald Trump, s-au confruntat marți seară într-o dezbatere aprinsă, la Philadelphia, prima din seria celor ce preced alegerile din noiembrie.

Separați în sondajele de opinie de o marjă infimă, cei doi competitori au evoluat conform strategiilor așteptate. Candidata democrată Harris a încercat să-l provoace pe conservatorul Trump, sugerând că retorica acestuia, pe care a catalogat-o ca fiind conflictuală, nu are nicio legătură cu preocupările reale ale americanilor. ”Donald Trump a fost concediat de 81 de milioane de oameni”, a spus Harris, într-una dintre cele mai memorabile replici ale serii. ”Și îi este cu certitudine foarte greu să proceseze aceasta”.

Între timp, adversarul ei republican a abordat problemele lui preferate - inflația și migrația ilegală - ducând discuția spre cele două teme chiar și atunci când acestea nu erau subiectul întrebării. A repetat mai multe afirmații ciudate, unele dintre ele falsuri demonstrate, cum ar fi aceea că imigranții haitieni din Springfield, Ohio mănâncă animale de companie ale familiilor americane. Trump a reluat un mesaj apărut în rețelele de socializare, viralizat mai ales după ce a fost amplificat de senatorul de Ohio JD Vance, cel care ar urma să devină vicepreședinte în cazul în care electoratul american optează, în noiembrie, pentru o administrație republicană.

Discuție aprinsă la Philadelphia între Trump și Harris Imagine: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

”Avem milioane de oameni care vin în țara noastră din închisori, din instituții de sănătate mintală sau aziluri de nebuni, care vin și iau locuri de muncă ocupate acum de afro-americani și hispanici și, de asemenea, sindicate”, a afirmat fostul președinte.

Harris a oferit o viziune optimistă asupra SUA

Vicepreședinta Harris a profitat de mai multe ocazii pentru a relua ceea ce a devenit noul ei slogan de campanie – ”Nu mergem înapoi!” – și a făcut tot ce a putut pentru a oferi americanilor o viziune optimistă, în contrast cu imaginea negativă a stării națiunii pe care Trump a descris-o retrospectiv.

”Într-o lume normală, aproape că nu ar exista nicio îndoială: Kamala Harris ar fi câștigătoarea clară a acestei dezbateri”, a apreciat Ines Pohl, șefa biroului DW din Washington. ”S-a prezentat ca un politician responsabil, încrezător, bine informat și capabil să conducă această țară spre un viitor mai luminos. Donald Trump, în schimb, a fost pus în defensivă; cu greu a putut termina o propoziție completă și a turnat o minciună dupa alta, uneori atât de iraționale încât erau chiar greu de crezut”.

Pentru jumătate din electoratul american însă, acest lucru s-ar putea să nu conteze, completează Pohl: ”Adevărul amar este că Statele Unite ale anului 2024 nu mai sunt un loc în care adevărul și faptele contează”.

Migranți dintr-un adăpost din Mexic urmăresc dezbaterea televizată dintre Harris și Trump Imagine: Carlos A. Moreno/picture alliance/ZUMA Press Wire

Economia și avorturile, teme de dispută

Harris a fost și ea în defensivă, în timpul dezbaterii: Trump s-a străduit în mod repetat să îndrepte atenția asupra rolului jucat de vicepreședintă în ceea ce el a numit eșecurile lui Joe Biden. Potrivit sondajelor recente, când vine vorba despre chestiunile de natură economică, mai mulți alegători americani au încredere în Trump.

Dezbaterea a început cu o întrebare adresată lui Harris: „Credeți că americanii o duc mai bine decât acum patru ani?” Harris s-a eschivat ușor, răspunzând: ”Am crescut ca un copil din clasa de mijloc și, de fapt, sunt singura persoană de pe această scenă care are un plan de a ridica clasa de mijloc și oamenii muncitori din America”.

Laura Merrifield Wilson, profesoară asociată de științe politice la Universitatea din Indianapolis, sugerează că Harris are un motiv întemeiat să ocolească problema. ”Îi este greu să ia distanță față de Biden în acest sens”, a explicat Wilson pentru DW. ”Puteți să vă uitați la unele măsuri economice și să constatați că economia s-ar putea să meargă bine, dar majoritatea familiilor americane se uită la cheltuielile lor cu alimentele, care erau mult mai mici în urmă cu patru ani. Nu știu dacă a explicat cum ar putea schimba aceasta, odată devenită președinte.”

Harris are o poziție mult mai fermă în privința avortului – o problemă care a ajuns să definească aceste alegeri pentru mulți și în privința căreia Trump și-a schimbat adesea poziția de-a lungul anilor. Marți seara, candidatul republican a susținut, în mod fals, că unii democrați vor să legalizeze avorturile în a noua lună de sarcină sau chiar după naștere – ceea ce ar reprezenta o crimă. După cum au subliniat moderatorii ABC, nu se pune problema unei astfel de legalizări în niciunul dintre statele americane.

Harris „va oferi întotdeauna Israelului capacitatea de a se apăra”

După aproximativ 50 de minute, dezbaterea s-a îndreptat către teme internaționale - în special războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu. Trump a evitat să răspundă la întrebarea repetată dacă dorește ca Ucraina să câștige războiul, insistând în schimb că ar putea rezolva conflictul aproape imediat după ce a fost ales. A mai susținut că, de fapt, războiul nici nu ar fi început dacă ar fi fost președinte în ultimii trei ani și că, dacă Harris ar fi aleasă, ”Israelul nu va mai exista în doi ani de acum înainte”.

Harris a respins această afirmație și a încercat să dea un răspuns mai nuanțat, repetând o replică pe care a rostit-o des în ultimul an: „Israelul are dreptul să se apere, dar contează modul în care face acest lucru”. A condamnat atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, dar a adăugat că ”este și adevărat că mult prea mulți palestinieni nevinovați au fost uciși” și a sugerat că, sub președinția ei, SUA vor continua să lucreze pentru o încetare a focului și o soluție cu două state, poziția oficială a Casei Albe deja de mulți ani.

Statele Unite vor continua să furnizeze Israelului arme, ceea ce, a punctat candidata democrată, înseamnă că va susține întotdeauna capacitatea Israelului de a se apăra. Ceea ce nu a reușit să clarifice, potrivit profesoarei Wilson de la Universitatea din Indianapolis, este cum ar putea fi echilibrate aceste obiective: ”Avantajul pe care Harris îl are aici a fost că răspunsul lui Trump a fost destul de scandalos și ușor de respins”, a spus Wilson. „Cred că i-a fost dificil să explice cum poate păstra soluția celor două state, în paralel cu obținerea încetării focului. Asta este foarte complicat”.

Harris a avut un răspuns mai clar cu privire la Ucraina, subliniind rolul pe care l-a jucat în formarea unei alianțe de națiuni în sprijinul Kievului. ”Motivul pentru care Donald Trump spune că acest război s-ar termina în 24 de ore dacă ar deveni președinte este pentru că l-ar abandona”, a transmis vicepreședinta.

Cine a câștigat dezbaterea?

Confruntarea de 90 de minute a fost și cea dintâi întâlnire personală a lui Harris cu Trump. Există un consens printre experți și analiști: se pare că Harris a câștigat noaptea electorală. Dar nu este sigur că acest lucru va face o diferență reală și în alegeri, de care ne mai despart mai puțin de două luni.

”Nu știu dacă această dezbatere schimbă neapărat cursul campaniei, dar am văzut în multe sondaje recente că, deși Harris fusese în frunte în marja de eroare, avantajul ei a tot scăzut ușor. Bănuiesc că această tendință s-ar putea opri după această dezbatere”, a precizat Wilson, care a apreciat totuși modul în care candidata democrată s-a prezentat la disputa cu adversarul conservator.

Pe de altă parte, Wilson crede că și Trump a reușit să obțină avantaj în unele puncte cheie: ”A făcut o treabă foarte bună spunând că, dacă ar fi vrut să facă aceste schimbări, le-ar fi putut realiza în trei ani și jumătate”.

Taylor Swift a anunțat pe Instagram că va vota cu Harris/Walz Imagine: Pedro Ugarte/AFP

Democraților li s-a dat un impuls suplimentar imediat după dezbatere, când superstarul pop Taylor Swift a anunțat, într-o postare pe Instagram, că va vota pentru Harris și pentru colegul ei de candidatură, Tim Walz. Cât de mult va influența acest mesaj rămâne de văzut.

”Suporterii lui Trump îi vor rămâne loiali acestuia chiar și după dezbaterea de marți seară”, este de părere Ines Pohl, de la DW. ”Suporterii lui Harris ar putea fi mai energici după demonstrația ei de forță. Această dezbatere nu îl va propulsa pe niciunul dintre candidați peste linia de sosire, dar susținerea lui Taylor Swift pentru Kamala Harris ar putea”.