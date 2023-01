Marcel Ciolacu premier în mai? A fi sau a nu fi rotativa (SpotMedia.ro)

Teoretic, PSD ar trebui să își dorească preluarea controlului la nivel de premier și astfel identitatea guvernării. Iar PNL ar putea fi interesat ca după o uzură intensă să se așeze în opoziția din interiorul guvernării, să se ducă spre alegeri cu o răspundere diminuată pentru tot ce va veni și să preia două ministere după care a plâns mult la formarea coaliției, Transporturi și Finanțe, plus SGG.

În fapt, nu e chiar așa de simplu, pentru niciunul dintre ele.

PNL este de peste un an într-o criză mascată de leadership. La fel ca Florin Cîțu, Nicolae Ciucă nu a fost ales președinte de partid pentru valoarea și parcursul politice proprii, ci pentru funcția de prim-ministru ocupată. O logică inversă celei firești.

Cum în această funcție în stat rezidă singurul argument al ocupării funcției din partid, dl Cîțu le-a pierdut în serie. Dl Ciucă probabil nu ar fi înlocuit imediat din fruntea PNL, pentru că nu ar exista concurența altui premier liberal. Dar, cu siguranță, în PNL ar începe lupta pentru putere, care devorează orice formațiune, mai ales când este la guvernare, deci sub reflectoare.

Situația ar fi agravată de faptul că PNL trebuie să-și găsească și prezidențiabilul, poziție în care, în mod sincer și neoficial, cam nimeni nu-l vede, cu șanse, pe Nicolae Ciucă. Dar și de faptul că autoritatea președintelui Iohannis va scădea pe măsura apropierii finalului.

Criza PNL nu ar conveni nici PSD. Social-democraţii au nevoie de Nicolae Ciucă, relația personală foarte bună a acestuia cu Marcel Ciolacu fiind un fundament al guvernării comune.

În plus, intrarea în vrie internă a unui partener se răsfrânge inevitabil asupra întregii guvernări și are potențial de a crea tot felul de minicrize ale coaliției.

PSD nu are niciun interes să omoare PNL, dimpotrivă, are nevoie de el în continuare. Orice partid matur se întreabă cu cine poate face coaliții și își cultivă variantele. Izolarea face inutil orice scor sub 51%.

Fără PNL, cu cine să guverneze PSD? Asocierea cu AUR ar scoate instant PSD din orice combinație politică europeană, iar cu USR nu e o variantă viabilă. Deci pentru PSD, PNL pe linia de plutire, dar fără pretenții, rămâne o necesitate.

De partea cealaltă, PSD speră ca preluarea funcției de premier să îi aducă esențialul, adică bani mai mulți pentru primari și proiectele electorale în 2023 și mai ales 2024.

Doar că din momentul în care cedezi Finanțele și SGG, fără a avea Dezvoltarea, șansele să primești mai mulți bani nu cresc, dimpotrivă. Mai ales în condițiile în care demiterea de către premier a ministrului de la celălalt partid am văzut cu cât tămbălău se lasă.

Apoi, Marcel Ciolacu este un politician prudent și cu multă răbdare. Sunt probabil principalele calități politice ale domniei sale. Nu cred că obiectivul său politic este funcția de președinte al României. Marcel Ciolacu vrea să fie premier, funcția cea mai importantă dacă se bazează pe o majoritate solidă.

Sigur că e tentant să-și atingă în mai obiectivul și din această poziție să arbitreze și meciul pentru stabilirea prezidențiabilului PSD, și pregătirea alegerilor din 2024.

