Manechine trecute de prima tinereţe

Best ager! Oameni care îmbătrânesc frumos. Așa se numește mai nou generația 50 plus. Best ager-ii au în medie un salariu bun, putere de cumpărare și un nivel înalt de consum. Iar acest potențial l-a descoperit și lumea modei. Așa că din ce în ce mai multe modele peste 50 de ani apar pe podiumuri și pe coperțile revistelor glossy.