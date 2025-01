Mandatul ratat al lui Iohannis a slăbit România

O țară întreagă e încă buimacă după ce alegerile prezidențiale au fost anulate. Liderii principalelor partide nu știu în ce direcție s-o apuce, iar majoritatea fragilă din Parlament menține cu dificultate România pe linia de plutire, în timp ce neîncrederea, teama și iritarea populației cresc. La Cotroceni, un președinte părăsit de toți se ascunde, așteptând să-și încheie un mandat politic falimentar.

Eduard Hellvig, fostul director al SRI, a răspuns timp de aproape nouă ore la întrebările comisiei parlamentare de control al serviciilor de informații. A fost audierea record în democrația post-decembristă a unui șef de serviciu secret, aceasta desfășurându-se în prima jumătate a lunii septembrie din 2018.

Șeful comisiei era deputatul Claudiu Manda, un individ șters, folosit de Liviu Dragnea, președintele PSD de atunci, în lupta sa cu Klaus Iohannis și șefii agențiilor de informații.

Manda s-a căsătorit cu Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, și e ascuns de PSD, începând cu 2019, în Parlamentul European.

Audierea din 13 septembrie 2018 a reprezentat punctul culminant într-o confruntare de proporții între PSD, care controla în jur de 60% din Parlament în urma alegerilor din 2016, și Klaus Iohannis, președintele României, venit la putere în 2014, pe un val reformist.

„Domnul președinte Manda o să vă dea toate detaliile cu privire la cele convenite şi discutate în comisie. Am speranța că am fost extrem de coerent şi concis încât colegii parlamentari să fi înțeles ceea ce am comunicat. (…) Am comunicat şi de proteste, evident”, a declarat la vremea respectivă Eduard Hellvig, directorul SRI, indicând că o parte din întrebări se refereau la 10 august și tensiunile care au urmat intervenției brutale a forțelor de ordine.

PSD – inamicul lui Iohannis, o scurtă perioadă

La vremea respectivă, Liviu Dragnea a urmărit dezmembrarea opoziției din stradă prin reprimarea unei manifestații uriașe la adresa guvernului PSD și crearea unui context favorabil de suspendare a lui Iohannis, dar acesta din urmă a reușit să supraviețuiască, fiind ajutat de sprijinul popular, dar și de cel instituțional – format în principal din serviciile de informații și o parte a sistemului de justiție – care nu voia intrarea României într-o zonă de instabilitate politică și, posibil, instaurarea unui autoritarism pe model maghiar, vizat de social-democrații conduși de Dragnea.

Dar confruntarea majoră dintre Iohannis și PSD, care s-a desfășurat în 2017 și 2018, l-a determinat pe președintele în funcție să caute o cale de erodare a influenței PSD în politica românească.

Astfel că atât campania pentru realegerea sa din 2019, cât și cea pentru alegerile parlamentare din 2020 s-au bazat pe un atac dur și critici la adresa social-democraților, slăbiți după arestarea lui Dragnea și măcinați de lupte interne.

