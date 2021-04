Mallorca: Concediu cu conştiinţa încărcată

Elaine (26 de ani) şi Enrico (28 de ani) par a se jena oarecum: ei stau la plajă, în timp ce acasă, în Germania, tot mai mulţi se îmbolnăvesc de COVID-19, restricţiile au fost prelungite şi turismul intern este paralizat. "Trebuia cumva să ieşim de acolo", spun cei doi berlinezi. Preferă să nu ne dezvăluie numele de familie. "Eşti privit critic când spui că pleci în Mallorca." Ca atare, nu au povestit aproape nimănui că pleacă în concediu. "Şi în familie am avut discuţii", dezvăluie ei. "Am fost acuzaţi că suntem egoişti." Şi perechea originară din zona München, care se bronzează la mică distanţă, preferă să rămână anonimă. "Ne-am gândit mult dacă să venim aici sau nu", povestesc cei doi. "De fapt ar trebui să rămânem în localitatea de domicilu până dispare complet virusul." În final însă, au cedat dorinţei de a face tururi cu bicicleta pe insulă.

Un turist din zona Aachen, care preferă şi el să rămână anonim, nu manifestă niciun fel de înţelegere pentru discuţiile recente din Germania pe tema călătoriilor către Mallorca. "Dezbaterile de acasă induc ideea că aici ar avea loc petreceri ca înainte." Imaginea prezentată însă nu are nicio legătură cu realitatea. "Nu are loc nicio petrecere", spune el şi ne arată localele din faimoasa zonă Ballermann, care sunt cu adevărat goale. Doar câteva restaurante şi cafenele au deschis şi chiar şi acestea sunt obligate să închidă la ora 17.

Măsuri stricte şi pentru turişti

Cu astfel de măsuri împotriva coronavirusului, guvernul din Insulele Baleare a reuşit să reducă atât de mult incidenţa infectării încât guvernul german a suspendat avertismentul de călătorie şi a anulat obligativitatea carantinei la revenirea din călătorie. Din 14 martie, companiile aeriene au intensificat zborurile către insulă şi volumul rezervărilor a crescut spectaculos. Există limitări ale contactelor, obligativitatea purtării măştilor în spaţiul public şi interdicţia de circulaţie între orele 22 - 6. Şi călătoriile în interiorul Spaniei sunt interzise în acest moment.

Mii de turişti din Germania vor ajunge în Mallorca

Guvernul regional nu este tocmai încântat de revenirea turiştilor pe insulă. Predomină teama că nivelul infectărilor va creşte din nou. Prin urmare şi turiştii trebuie să respecte restricţiile în vigoare. Astfel, toţi cei care sosesc pe insulă trebuie să prezinte un test PCR negativ, şi la întoarcere să se supună unui test rapid, chiar dacă Mallorca nu mai este considerată ca fiind zonă de risc pentru autorităţile germane. "Dacă ar trebui să fac mereu concediul în acest regim m-aş enerva", spune Enrico, în timp ce îşi şterge nisipul de pe picioare. "De această dată am acceptat."

Aeroportul din Palma pregătit pentru turişti

La câteva străzi distanţă, Tina Ferrer îi salută pe primii turişti reveniţi pe insulă după sezonul de vară. Un autobuz a oprit în faţa hotelului Riu-Festival iar turiştii completează acum formalităţile necesare pentru cazare. Directoarea însăşi le arată drumul noilor veniţi şi le explică măsurile sanitare: dezinfectarea mâinilor, păstrarea distanţei, obligativitatea purtării măştilor. Un termoscan amplasat la intrarea în resort măsoară temperatura oaspeţilor. În doar câteva zile s-a dublat numărul acestora, recunoaşte Ferrer. Teama predomină încă. "Germanii preferă în general să rezerve chiar astăzi concediul pentru următorul an." Dar asta s-a schimbat în timpul pandemiei. Acum vin cei care s-au decis spontan. Pentru a îndepărta orice ezitare, Riu oferă posibilitatea anulării gratuite a rezervărilor. "Pentru noi reprezintă un risc, dar nu avem alte şanse."

Asaltul turiştilor este relativ

În perioada Sărbătorilor Pascale, hotelurile din Mallorca aşteaptă circa 40.000 de turişti din Germania, după cum anunţă presa locală. Pare mult, dar nu este aşa. În săptămâna Paştelui din 2019, înainte de pandemie, la aeroportul din Palma au sosit peste un milion de turişti. Asaltul este, aşadar, unul relativ.

Vânzători ambulanţi în Mallorca

Situaţia este astfel apreciată şi de Juana Sánchez, care comercializează suveniruri. Magazinul ei este situat chiar în faţa faimoasei catedrale din Palma, dar ea este destul de disperată. "Astăzi nu am vândut nimic, absolut nimic", spune ea. De peste un an nu mai are aproape niciun câştig. "Sunt sceptică. Ne îndreptăm cu toţii spre faliment."

Lipsa turiştilor a afectat grav economia din Mallorca. Reprezentanţii hotelierilor, gastronomilor, comercianţilor şi ai altor branşe dependente de turism prezintă situaţia în culori sumbre de câteva luni încoace. Sute de firme se află în pragul falimentului, nivelul şomajului a atins un record nedorit. Dacă nu vin turiştii, Mallorca este aproape paralizată. Anul trecut, numărul turiştilor a fost cu 80 la sută mai mic, comparativ cu 2019.

Într-un an numai 150 de turişti

Efecte negative resimte şi Bernd Hartmann. "Nu am avut decât 150 de turişti în tot anul 2020", spune interlocutorul născut la Frankfurt, care administrează unitatea de cazare Alce din Playa de Palma. Şi în acest an mai toate camerele sunt goale. De fapt, ar fi de preferat să mai aştepte câteva luni pentru a porni cu avânt în sezonul estival. "Tocmai pentru a evita haosul de anul trecut". Atunci, Insulele Baleare au redeschis accesul turiştilor prea devreme, ceea ce a provocat o înmulţire rapidă a infectărilor. Autorităţile germane au lansat imediat un avertisment de călătorie, ceea ce a echivalat practic cu închiderea anticipată a sezonului turistic în Mallorca. "Avem câteva rezervări pentru iunie şi iulie", spune Hartmann. "Oamenii sunt încă foarte reticenţi." El se aşteaptă ca şi anul acesta să fie unul dificil.

Multe hoteluri rămân închise în Mallorca

Nivelul turistic obişnuit în Mallorca se va atinge probabil de abia în 2022. Ceea ce speră şi Elaine şi Enrico, fiindcă ei au de gând să revină. "Petrecem în fiecare an concediul în Mallorca." Pe viitor vor să poată reveni cu conştiinţa împăcată.

Potrivit unei decizii anunţate recent de autorităţile federale, germanii au dreptul de a-şi petrece în continuare concediul în străinătate. La nivel intern însă, Germania nu va fi o destinaţie pentru vacanţa de Paşte, atât timp cât hotelurile nu au voie să cazeze turişti. Totuşi, pentru a îngrădi răspândirea virusului, la revenirea din concediu, toţi germanii vor fi obligaţi să prezinte un test negativ. De altfel, prevederea este valabilă pentru toate persoanele care sosesc în Germania în aceste zile, indiferent de scopul călătoriei.