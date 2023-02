Maia Sandu schimbă Guvernul în plină criză de securitate

„Noul Guvern va trebui să crească nivelul de securitate al țării și să păstreze Moldova în lumea țărilor libere. Războiul și ororile lui sunt încă în casa vecinilor noștri. Îngrijorările cetățenilor sunt în continuare mari, iar Guvernul trebuie să răspundă acestor îngrijorări prin pregătire temeinică, informare clară a oamenilor și întărirea relațiilor cu prietenii țării noastre”, a menționat Maia Sandu.

De asemenea, ea a spus că noul guvern va trebui să accelereze curățarea justiției. „Oricâte blocaje ar încerca să pună grupările de hoți, am promis și avem responsabilitatea în fața oamenilor să facem dreptate în țara noastră. Sistemul putred va continua să pună piedici, dar noul guvern are obligația de a mări viteza de curățare a țării de corupție și nedreptate. Acestea sunt așteptările oamenilor, dar și prioritățile pe care cred că trebuie să le urmeze noul guvern. Noua echipă guvernamentală va fi formată prompt. Țara noastră va ieși cu capul sus din această perioadă tulbure”, a menționat șefa statului.

Natalia Gavrilița: „Plec cu sentimentul datoriei îndeplinite”

„Republica Moldova intră într-o perioadă în care preocupările pentru securitate vor fi prioritare”, a declarat premierul demisionar Natalia Gavrilița la briefingul de vineri la care și-a anunțat demisia.

Ea a demisionat la două zile după o vizită la Bruxelles, percepută ca fiind de un mare succes. Gavrilița a spus că pleacă de la Guvern „cu sentimentul datoriei îndeplinite și cu inima împăcată”. „Cred în Republica Moldova, în oamenii acestei țări și cred că vom trece cu bine peste toate aceste crize. (…) Oamenii din țara noastră merită să se bucure de toate beneficiile UE. La Bruxelles ne-am convins că Moldova are mulți prieteni și suntem așteptați în UE cu brațele deschise. Dacă Guvernul ar fi avut acasă aceeași susținere și încredere pe care am simțit-o de la partenerii noștri europeni, am fi reușit să avansăm mai mult și mai repede”, a menționat premierul demisionar.

Maia Sandu: „Țara a fost guvernată responsabil”

„Îi mulțumesc Nataliei Gavrilița pentru sacrificiul și eforturile enorme de a conduce țara într-o perioadă cu atâtea crize. În pofida unor provocări fără precedent, țara a fost guvernată responsabil, cu multă atenție și muncă dedicată. Avem stabilitate, pace și dezvoltare - acolo unde alții doreau război și faliment”, a comentat șefa statului.

Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (cea mai numeroasă forță de opoziție din Parlament) a declinat invitația la consultările pentru identificarea unui candidat la șefia guvernului. Comuniștii și socialiștii sunt nemulțumiți că au fost informați despre consultări cu doar 40 de minute înainte ca acestea să aibă loc și consideră aceasta „o bătaie de joc”: „Se mimează totul. Noi nu mergem! Pledăm pentru alegeri anticipate”, a menționat socialistul Vlad Batrîncea.

PAS are voturi suficiente pentru a învesti un nou guvern

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, care este și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (formațiune ce deține o majoritate confortabilă în Parlamentul de la Chișinău) i-a mulțumit Nataliei Gavrilița pentru dedicație și efort și a spus că fracțiunea PAS este gata să asigure formarea unui nou guvern „care se va concentra pe provocările de securitate și dezvoltare economică”: „În ultimul an, Moldova s-a confruntat cu mai multe crize fără precedent, cu amenințări de ordin economic, social, energetic și chiar existențiale. În pofida gravității provocărilor, țara a fost guvernată responsabil, cu multă atenție și cu muncă dedicată. Mulți au vrut ca Moldova să cadă, însă datorită acestui Guvern și datorită Nataliei Gavrilița și echipei, în Moldova a fost menținută pacea și stabilitatea. Datorită eforturilor Guvernului, am asigurat țara cu energie, am identificat ajutor financiar crucial de la partenerii noștri internaționali, am acordat compensații și majorări pentru a fi alături de oameni”, a menționat Igor Grosu.

Unii analiști politici de la Chișinău cred că, prin demisia sa, Natalia Gavrilița plătește pentru faptul că unii miniștri, care s-au compromis prin decizii discutabile sau prin reforme implementate lent, nu au dorit să-și dea demisia. Cel mai des în spațiul public au fost criticați pentru decizii ciudate și frânarea reformelor ministrul Infrastructurii, Andrei Spânu, și ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, cel din urmă fiind implicat și într-un scandal uriaș legat de scurgeri pe Telegrama unor indicații incompatibile cu funcția pe care le-ar fi dat.

După anunțul privind demisia, făcut de Natalia Gavrilița, majoritatea miniștrilor i-au mulțumit pentru dedicație și onestitate. Sergiu Litvinenco a scris pe Facebook că acest guvern a pornit reforme sistemice, a fost constituit din oameni integri și a guvernat în mod democratic. Iar Guvernul Gavrilița va rămâne în istorie ca executivul pe timpul căruia Republica Moldova a obținut statut de țară candidată pentru aderare la UE. La rândul său, Andrei Spânu a menționat că, într-un an și jumătate Moldova a văzut de toate, le-a trăit pe toate și le-a depășit pe toate. „Sunt sigur că țara și-a recâștigat viitorul tocmai în această perioadă. Crizele ne-au făcut mai puternici și mai determinați să luptăm pentru viitorul nostrul european”, a scris Spânu pe rețelele de socializare.

Patru dimensiuni de intervenție rapidă ale lui Dorin Recean

La sfârșitul lunii septembrie 2022, în cadrul unui forum desfășurat la Chișinău, consilierul Maiei Sandu în domeniul apărării și securității naționale, Dorin Recean, susținea că Republica Moldova nu mai poate miza doar pe statutul de neutralitate , în contextul în care Rusia a invadat Ucraina, provocând un război la granița cu Moldova. Recean spunea atunci că este important ca Moldova să-și dezvolte capacitățile de apărare, în contextul riscurilor de securitate care planează asupra țării.

Vineri, după ce a fost desemnat în calitate de candidat la funcția de premier el a trasat patru direcții prioritare ale viitorului guvern: „Prima este ordinea și disciplina în instituții. Acestea trebuie să deservească cetățenii și mediul de afaceri. Da, există rezistență, dar o vom depăși. A doua dimensiune de intervenție rapidă este să avem o nouă viață pentru economie. Aceasta înseamnă să oferim mai multe resurse accesibile, în special pentru investițiile în domeniul de afaceri, în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii. Aceasta este calea pentru ca să avem locuri de muncă, să avem salarii mai mari și să creăm bunăstare pentru fiecare dintre noi. Trei – pacea și stabilitatea. Trebuie să conștientizăm că, de la al Doilea Război Mondial încoace, suntem în cel mai înalt risc de provocări. Patru – integrarea europeană. Trebuie să accelerăm procesul de armonizare a legislației, să implementăm toate condiționalitățile, dar nu ca să bifăm, ci pentru că aceasta este modalitatea prin care putem asigura bunăstare în țară”, a spus Dorin Recean.

Guvernul Gavrilița a rezistat 18 luni . Premierul desemnat Dorin Recean are la dispoziție cel mult 14 zile pentru a forma cabinetul de miniștri și a elabora programul de guvernare, care urmează a fi aprobat de Parlament. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a menționat însă, imediat după semnarea decretului de desemnare a Recean la funcția de candidat pentru funcția de prim-ministru că ședința de învestire a noului guvern va avea loc săptămâna viitoare.