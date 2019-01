Maia Sandu avertizează asupra consecinţelor unui vot fraudat

Un candidat al blocului electoral ACUM a fost bătut la Edineț în fața sediului poliției, iar organizația nonguvernamentală „Promo-Lex”, care monitorizează campania, a denunțat intimidarea observatorilor de către poliție și reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate. DW a discutat despre atmosfera care persistă la începutul acestei campanii electorale cu președinta Partidului Acțiune și Solidaritate (parte a blocului electoral ACUM), Maia Sandu.

DW: Campania electorală a început. Ați vizitat deja mai multe localități. Am văzut că un candidat al blocului ACUM a fost bătut, au fost probleme la Orhei, la Ungheni au fost tăiate panourile electorale... Ce vă spun oamenii, cum vă percep?

Maia Sandu: Un start de campanie și cu bune, și cu rele. Evenimentele de lansare a echipelor blocului ACUM în teritoriu, în diferite circumscripții au fost frumoase, calde și încurajatoare în pofida terorii la care recurg cei care controlează acum puterea. Au venit la întâlniri oameni care cred în victorie și care sunt gata să se implice în această campanie. Ne-a bucurat acest lucru și ne-a încurajat. Dar sunt și abuzuri cumva identice cu cele din campania pentru alegerile prezidențiale. Cel mai grav este că oamenii sunt dezinformați. Manipularea, propaganda și dezinformarea sunt folosite pe larg de către guvernare. Oamenii ne spun că la televizor li s-au spus lucruri urâte despre noi. Din păcate, acolo unde nu ajung sursele obiective de informație – evident că sunt suspicioși în raport cu toate forțele politice.

Revin la acele incidente care au marcat startul acestei campanii electorale și vă întreb de ce ar recurge guvernarea la acțiuni care ar pune sub semnul întrebării aceste alegeri dacă, spuneți Dvs și alți fruntași ai blocului ACUM, și așa și-a tras legislația sub propriile interese prin schimbarea sistemului electoral și trasarea circumscripțiilor?

Deoarece chiar și în astfel de condiții nu are certitudinea că va lua un scor bun... Pentru că nu are de unde să ia acest scor bun. Foarte mulți detestă această guvernare. Unii vorbesc deschis despre asta atunci când ne întâlnim cu ei. Alții îi detestă la fel de mult, dar au mai puțin curaj să-și exprime nemulțumirea, sunt mai vulnerabili fie pentru că lucrează la stat, fie că au o mică afacere și se tem să nu rămână fără ea.

Pe de altă parte, guvernarea se laudă cu creștere economică, promite indemnizație de 10 euro pentru copii, pensii majorate și ajutoare de 30 de euro la unele sărbători. Iar unii aplaudă.

Eu nu am întâlnit în țară oameni care să confirme această fericire trâmbițată de guvernare. Nu am întâlnit asemenea oameni. Am văzut postările trollilor în acest sens, am văzut istorii frumoase la televiziunile care deservesc guvernarea, dar toate acele istorii sunt mincinoase. În realitate lucrurile nu stau deloc așa cum le arată guvernarea.

În ce măsură reușesc holdingurile media care deservesc puterea și sateliții ei să coloreze în roz această lume paralelă despre care vorbiți?

Acolo unde există minime surse alternative de informare, unde există acces la informație obiectivă – acolo manipularea suferă eșec. Însă în regiunile unde lipsesc sursele de informații obiective, cetățenii au anumite semne de întrebare și se simte o anumită neîncredere în raport cu toate forțele politice. Este exact ceea ce își dorește guvernarea - atunci când a înțeles că „dragoste cu de-a sila nu se poate”, a recurs la tactica împroșcării cu noroi a tuturor oponenților, astfel încât cetățenilor să li se facă lehamite, să nu mai creadă în nimeni și să nu le mai pese de șansa schimbării. Iată pe seama acestei decepții, PDM speră să rămână la pupitrul puterii.

De multe ori v-am auzit spunând că oamenii activi și integri care au mai rămas în această țară nu vor să se implice în politică. Pe de altă parte, am urmărit foarte atent, inclusiv apelând la surse apropiate Dvs, cum s-au format listele electorale ale blocului ACUM și știu că doritori de a fi înscriși în liste au fost mulți. Cum explicați acest fenomen?

Cei care fac astăzi regulile de joc încearcă să mențină în continuare un mediu politic foarte infect în care oamenii onești nu vor să intre. E o modalitate de a demotiva oamenii corecți să intre în acest mediu foarte dur și mizerabil. De exemplu, când văd că eu sau Andrei Năstase suntem acuzați de furtul miliardului de dolari de către cei care au furat acest miliard, iar mașina lor propagandistică răspândește această minciună, iar unii ajung să creadă - un om corect și onest, care se uită la asta dintr-o parte se gândește de trei ori dacă merită să se implice într-o asemenea luptă total nedreaptă. O astfel de luptă nu se bazează pe reguli clare, transparente, ci pe minciună și manipulare. Iar oamenii politici corupți din actuala clasă politică își doresc perpetuarea acestui mod de a face politică, prin ținerea la distanță a oamenilor onești. Dar sunt și oameni curajoși, sunt și oameni cărora le-a ajuns funia la par și care, în pofida tuturor pericolelor pe care le presupune intrarea în politică, vor să pună umărul. Suntem norocoși că am avut mai mulți astfel de oameni care ne-au pășit pragul și am putut chiar să avem un proces de selecție. Sunt mulți oameni de valoare care au rămas dincolo de lista pentru parlamentare, inclusiv în afara listei pentru circumscripțiile uninominale... Chiar și așa rămânem deschiși pentru toți cei onești, integri și buni profesioniști. Doar așa îi putem da la o parte pe cei corupți, care ne distrug viitorul.

Dar admiteți că unii au fost trimiși de oponenți să-și facă loc în lista blocului pe care îl reprezentați, pentru ca ulterior să se desprindă și să facă jocul celor care vi i-a trimis?

Pot să vă spun că noi am făcut tot ce ne-a stat în putere ca așa ceva să nu se întâmple. Sunt convinsă că toți cei care au venit în echipa noastră sunt oameni de bună credință. Au demonstrat asta în timp, unii prin valorile pe care le apără de decenii. Noi toți purtăm responsabilitate pentru fiecare din echipa noastră și vom fi judecați după acțiunile fiecărui candidat sau a fiecărui membru al echipei. De asta am tot apelat la filtre, la mecanisme prin care să ne asigurăm că cei care au ajuns în echipa noastră sunt oameni care ne împărtășesc valorile și care nu vor minți electoratul.

Ce se va întâmpla cu blocul ACUM după alegeri?

Urmează să vedem cum se vor întâmpla lucrurile. Cert este că vom lucra în echipă și în Parlament pentru a scoate țara din această criză și pentru a ne îndeplini angajamentele pe care ni le-am asumat împreună. Contează mai puțin dacă va fi constituit un grup parlamentar sau două. Contează că am demonstrat că putem să lucrăm în echipă și că avem aceleași obiective: creșterea nivelului de trai al cetățenilor și salvarea democrației.

Dvs spuneti că cei de la guvernare sunt răi, că nu luptă cu corupția, ci o amplifică... Ei se laudă însă că au băgat sub anchetă (pe unii și la pușcărie) cei mai mulți funcționari și foști demnitari corupți...

Adevărat, au fost două cazuri mai răsunătoare – cazul Filat și cazul Platon... Alte cazuri de corupție mare nu am mai văzut să fie investigate. În cazurile celor doi au fost procese închise și nu înțelegem de ce, iar în ceea ce privește celelalte procese vizând combaterea corupției pe care ni le arată la televizor - este vorba de show-ri de PR, pentru că vedem că la scurt timp după ce sunt arestați - problema se rezolvă, iar cei cercetați revin acolo de unde au fost săltați. Banii din cele mai mari scheme de corupție nu au fost recuperați. Dacă vorbim de furtul miliardului și ni se arată doi vinovați, Filat și Platon, care au fost închiși, ne întrebăm – unde sunt banii? De ce nu au fost recuperați? Până în acest moment nu a fost recuperat nici un ban, iar pentru celelalte foarte multe scheme de corupție mare nu s-a întreprins absolut nimic. De ce? Pentru că această guvernare protejează corupția.

Dar cum reușesc acești oameni, care sunt reținuți de mascați, să se pomenească din nou în libertate? Cotizează undeva și primesc în schimb decizii judiciare favorabile sau cum?

Acest fenomen există. Unele din acțiunile de mimată combatere a corupției sunt înscenate pentru a se inocula că, iată, guvernarea luptă cu corupția, dar sunt și situații când cineva nu a cotizat suficient la partid sau face concurență cuiva apropiat partidului. Și așa cum în Moldova monopolurile sunt la ordinea zilei – am mai auzit și oameni de afaceri care spun că vin trimișii partidului la ei și le spun: partidul are nevoie de business-ul tău! Și li se propune să cedeze pachetul majoritar de acțiuni, să cedeze dreptul de a numi conducerea firmei, etc. Asta este modalitatea prin care lucrează această guvernare, iar celor care fac afaceri li s-a spus care sunt regulile.

Au fost privatizate câteva companii mari în ultima vreme. Mă refer în primul rând la „Air Moldova” și „Tutun-CTC”. Unii fruntași ai blocului ACUM au spus că aceste companii au fost cumpărate cu bani din miliardul furat.

Da, nu putem exclude această ipoteză. Așa cum amnistia capitalurilor a fost făcută pentru ca cei care au furat miliardul să poată să-l aducă acasă, să-l spele și să-l investească aici, să și-l atribuie - exact așa și cu aceste privatizări. Dacă vorbim de „Air Moldova”, compania a fost mai întâi îngropată în datorii după care a fost vândută contra unei sume infime. Asta a fost modalitatea de furt în cazul acestei companii, iar acum nici măcar nu ne este clar cine sunt adevărații noi proprietari. Așa s-a întâmplat și cu sistemul bancar – prin acționari anonimi, că e mai ușor să furi, să faci evaziune fiscală și alte ilegalități și să nu porți nicio răspundere.

Dar nu am văzut vreo rezistență din partea instituțiilor statului în aceste cazuri...

Care instituții ale statului? La cele care demult au fost subordonate regimului vă referiți? Evident că nu o să reacționeze. Nu avem în acest moment instituții independente, capabile să acționeze contrar intereselor PDM. În trecut mai erau și organismele financiare internaționale care exercitau presiuni și blocau aceste tranzacții frauduloase. Acum am ajuns în situația când nici instituțiile financiare internaționale nu mai reușesc să oprească aceste abuzuri.

Maia Sandu la protestele de la Chişinău din iulie 2018

Și asta ce înseamnă?

Asta înseamnă că guvernarea controlată de Plahotniuc ne izolează tot mai mult de lumea civilizată, de UE. Prietenii noștri externi nu mai reușesc să aibă un dialog rațional cu guvernarea de la Chișinău, nu mai reușesc să folosească pârghiile pe care le au ca să prevină abuzurile.

Mai credeți în puterea protestelor? Au fost mai multe acțiuni de protest în ultimii ani și am văzut că puterea lor a tot scăzut...

Abuzurile pe care le-a comis acestă guvernare au fost prea multe. Oamenii și-au dat seama că nu pot rămâne în stradă la nesfârșit. Dar dacă se va ajunge la derapaje și la fraude grave de tot, oamenii vor reveni neapărat în stradă ca să-și salveze drepturile. Sunt sigură de asta.

Deci aveți în vedere un astfel de scenariu?

Dacă guvernarea va încerca să fraudeze masiv alegerile, nu doar că avem în vedere un astfel de plan, ci chiar vom îndemna oamenii să iasă ca să ne apărăm votul.

Totuși folosiți acest „dacă”... Cum mai puteți miza pe niște alegeri libere și corecte după ce alegerile locale din Chișinău, câștigate de un lider al opoziției, au fost invalidate, în 2018, în baza unor argumente care multora le-a stârnit râsul?

Nu avem nicio siguranță că aceste alegeri vor fi libere și corecte. Mizez doar pe faptul că toată lumea este conștientă de riscuri. Guvernarea a fost avertizată de toți partenerii externi. Sper că, dacă nu Plahotniuc, măcar cei din jurul lui conștientizează care vor fi consecințele pentru ei, la nivel personal, dacă vor fi tentați să fraudeze acest scrutin. Pe de altă parte, mizăm pe faptul că toată lumea înțelege cât de dramatic este momentul. Miza la parlamentare este mai mare, deoarece mult mai multă lume va fi afectată, pe termen mediu și lung, de o eventuală fraudare a scrutinului. Deci, vorbim de un scrutin care ne va marca viața în următorii 10-15 ani. Pentru că dacă nu-i vom opri acum, dacă nu-i împiedicăm să nimicească ultimele elemente de democrație, consecințele vor fi dezastruoase.

Credeți că au mai rămas atât de mulți oameni în Moldova încât să se opună unei guvernări care și-a subordonat poliția, armata și justiția?

Eu cred că mai există o masă critică de oameni care se pot opune. Unii dintre ei trebuie să-și depășească frica. Iar dacă cineva crede că mai putem aștepta 4 ani de zile, lor vreau să le spun cu certitudine că peste 4 ani, dacă va continua acest dezmăț cu această guvernare coruptă, chiar nu vor mai exista oameni care să poată să se opună. Aici este pragul. Nu avem dreptul să ratăm această ultimă șansă de a ne salva!

Ce comportament al poliției intuiți în cazul unui scenariu cu proteste postelectorale?

Evident, cei care reprezintă conducerea instituțiilor de forță sunt subordonați regimului, dar noi tot discutăm cu polițiștii, inclusiv atunci când organizăm proteste și stăm față în față. Şi ei își doresc schimbarea regimului. Ei au exact aceleași probleme ca și noi: au părinți care primesc pensii foarte mici; au frați și surori plecați peste hotare de care le este dor și îi vor înapoi acasă; și pe ei îi deranjează faptul că în educație nu mai sunt profesori și copiii lor au de suferit din această cauză; și ei sunt îngrijorați de starea lucrurilor din sănătate. E nevoie doar de o prezență mai convingătoare la proteste pentru ca optica lor să se schimbe, așa cum s-a întâmplat în alte țări, când forțele de ordine s-au alăturat oamenilor care își doresc democrație și libertate.

Am avut recent posibilitatea să discut cu grupuri de moldoveni care lucrează la fermele din Danemarca. Am întâlnit la aceste ferme medici și profesori din Moldova, chiar și oameni care au lucrat la Guvern, la Hidrometeo, am întâlnit jurnaliști din Moldova care lucrează la acele ferme. Moldova i-a pierdut. Avem sate întregi în care nu mai locuiește nici un om...

Am avut multe întâlniri cu oamenii din diaspora și știu că foarte mulți dintre ei vor să revină acasă. Poate nu azi sau mâine, dar vor să aibă deschisă această posibilitate. Mulți s-ar întoarce acasă chiar și pentru jumătate din salariul pe care îl primesc în străinătate dacă ar ști că există aici o perspectivă de dezvoltare, un viitorul previzibil, că copiii lor vor putea merge la o școală bună, că ei vor putea beneficia de un ajutor medical profesionist atunci când vor avea nevoie. Ei vor să știe că acasă există siguranță, că nu-i va obliga nimeni să meargă la evenimente de partid de care le este silă sau nu-i va amenința nimeni că-și vor pierde locurile de muncă dacă nu se înscriu într-un anume partid. Și pentru că vor să-și păstreze deschisă această portiță spre casă, cred că diaspora va ieși masiv la vot la alegerile din 24 februarie, așa cum a făcut-o și la alegerile prezidențiale din 2016.

Vreau să vorbim un pic și despre lucrurile care mi se par absurde și care se întâmplă în Moldova – oameni care îl numesc Dumnezeu pe un individ care figurează ca principal suspect în dosarul fraudei bancare și este deja condamnat de prima instanță, oameni care se calcă în picioare pentru o farfurie de hrișcă oferită gratis de același individ... Cum s-a ajuns aici?

O anumită categorie de oameni din Moldova trăiește în sărăcie de 30 de ani, pentru că guvernările au fost toate proaste. Acești oameni, care nu au cunoscut niciodată normalitatea și nu știu cum e să trăiești fiind guvernat de niște oameni profesioniști și cu dragoste de țară, își amintesc cu nostalgie de perioada sovietică – atunci când unii dintre ei o duceau mai bine din punct de vedere material. Iată ei sunt gata să renunțe la libertăți, la democrație pentru simpla promisiune că li se va da de mâncare și lemne de foc. Deci, acest fenomen al oamenilor sărăciți tot de corupții care astăzi încearcă să-i manipuleze într-un mediu de dezinformare în care sunt ținuți, generează acest efect - când oamenii spun că înțeleg că acești politicieni au furat, fără a conștientiza că au furat și de la ei, dar se bucură că le dau și lor. E un fenomen foarte trist. Eu personal nu am pretenții foarte mari față de acești oameni, pentru că ei sunt victimele contextului în care au trăit. Dezinformarea care a fost tolerată și dezamăgirea față de guvernările proaste care au fost au generat aceste absurdități. Dacă oamenii, în această perioadă de aproape 30 de ani de independență, ar fi avut cel puțin o experiență de bună guvernare, care nu doar s-ar fi declarat pro-europeană, dar ar fi făcut lucruri bune pentru oameni - atunci acești oameni amărâți nu ar fi dat vina pe democrație și nu ar fi deplâns dispariția colhozurilor, sentimente pe care acum speculează acești hoți.

Care este rolul președintelui Dodon în acest joc orchestrat, spuneți Dvs, de Vlad Plahotniuc?

Dodon este un personaj foarte ascultător. Stă cuminte în luxul pe care i s-a permis să și-l creeze la Președinție și așteaptă, probabil, să moară politic sau altfel Plahotniuc, ca să-l moștenească.

Aș vrea să înțeleg în ce combinațe politică vă vedeți după alegeri, pentru că e clar din sondaje că niciun partid nu va obține majoritatea.

Ceea ce vă pot promite absolut categoric este că nu vom face niciun fel de parteneriat cu hoții. Niciodată! Deci, niciun fel de parteneriat cu PDM, PSRM, Șor și alții ca ei. Supărarea în societate este atât de mare încât surpriza obținerii unei majorități de către blocul ACUM nu este imposibilă.