Maia Sandu a semnat cererea de aderare a Republicii Moldova la UE

Șefa statului a menționat că „cetățenii Republicii Moldova demonstrează lumii că sunt un popor matur”: „Am demonstrat-o atunci când nu am permis tiraniei să se instaleze în țara noastră, am arătat că vom trăi după reguli atunci când am apărat democrația la alegeri. Și acum, în zilele războiului din Ucraina, auzind tunurile la frontiera Moldovei, rămânem maturi și oferim ajutor vecinilor noștri care fug de năpastă. Ne păstrăm neutralitatea, dar rămânem solidari, calmi, generoși și responsabili.

Unele decizii au nevoie de timp de cumpănire. Maturizarea ne-a luat 30 de ani. Multe eșecuri și pași înapoi. Acum, cu lecțiile învățate, noi suntem gata să ne asumăm responsabilitatea pentru viitorul nostru. Vrem să trăim pașnic, în democrație - parte a lumii libere”, a declarat Maia Sandu.

Maia Sandu alături de preşedinta CE Ursula von der Leyen, în ianuarie 2021, la Bruxelles

„Dacă unele decizii au nevoie de timp, altele trebuie luate prompt și hotărât, folosind oportunitățile oferite de peisajul schimbător al lumii. Trebuie să acționăm imediat atunci când ne-o cer circumstanțele și vedem clar oportunitatea de a putea asigura generațiilor viitoare un trai mai sigur, mai bun. Realizarea acestui obiectiv este datoria noastră față de cetățeni.

Astăzi semnăm cererea de aderare a Republicii Moldova la UE. Ea este adresată lui Emmanuel Macron, președintele Franței - țara care astăzi deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Cererea o depunem în următoarele zile la Bruxelles. Republica Moldova trebuie să aibă un parcurs european clar. Suntem pregătiți să facem totul pentru realizarea acestui obiectiv național fundamental. Cetățenii au ales această opțiune. Știm care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm și suntem pregătiți de lucru. Pas cu pas, hotărât, vom parcurge toate etapele, pentru a construi viitorul prosper și pașnic al cetățenilor Republicii Moldova”, a explicat Maia Sandu.