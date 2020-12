Maia Sandu a criticat activitatea procurorului general și a cerut retragerea trupelor ruse din Transnistria

Luni, în cadrul unei conferințe de presă, noua șefă a statului și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu faptul că dosarele cu implicarea marilor corupți bat pasul pe loc. „Îl voi întreba la CSS pe procuror dacă există presiuni din partea unor clanuri mafiote sau dacă e vorba de colaborare ineficientă din partea unor jurisdicții externe”, a spus Maia Sandu, care a adăugat: „Nu prea am lucruri bune de spus despre activitatea procurorului general după un an de zile. Vreau să am o discuție cu el imediat după inaugurare – să văd dacă sunt argumente pentru această lipsă de performanță”.

Ea a insistat ca actualul guvern controlat de Igor Dodon să-și dea demisia, pentru a provoca alegeri parlamentare anticipate, deoarece, în opinia sa, actualul Parlament nu poate genera o majoritate din oameni care să susțină reformele și să învestească un nou guvern. Prin urmare, acest parlament trebuie dizolvat și convocate alegeri parlamentare anticipate: „Alegerile anticipate sunt singura soluție, iar în Constituție sunt indicate clar metodele prin care pot fi provocate ele. Sper că le vom putea obține în următoarele șase luni”, a precizat Maia Sandu.

Maia Sandu refuză „mărul otrăvit” al lui Igor Dodon

La sfârșitul săptămânii trecute, Igor Dodon anunța public că PSRM este gata să-i cedeze integral puterea Maiei Sandu – să dea jos actualul guvern și să învestească un nou executiv pentru care să-și asume ea responsabilitate politică.

În legătură cu această ofertă, Maia Sandu i-a transmis lui Dodon să predea puterea și să plece rapid cu tot cu guvern: „Noi am văzut ce înseamnă voturile socialiștilor anul trecut. Socialiștii nu sunt gata să sprijine reforma justiției și măsuri de combatere a corupției. Dimpotrivă, ei au demis guvernul pe care l-am condus în momentul în care au realizat că aceste reforme vor deveni realitate. Un guvern susținut de socialiști nu va avea puterea să îndelinească lucrurile pe care le cere astăzi poporul”, a explicat scurt președinta nou aleasă.

Rusia agită sperietoarea destabilizării la Nistru

O declarație făcută luni, la conferința de presă, de către Maia Sandu, a aprins spiritele la Moscova. Dezobișnuiți, în perioada președinției lui Igor Dodon, să audă tranșant poziția oficială a Chișinăului în ceea ce privește retragerea trupelor și munițiilor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova, Kremlinul pare să fi tresărit când noul președinte a tranșat problema transnistreană scurt și clar: Rusia să-și retragă trupele și munițiile din stânga Nistrului, iar instituțiile constituționale ale statului să blocheze imediat contrabanda prin acea gaură neagră. În ceea ce privește așa-numiții pacificatori ruși dislocați în regiunea transnistreană, în baza Acordului de încetare a focului din 1992, Maia Sandu a pledat pentru transformarea acestei misiuni în una civilă sub egida OSCE, argumentând prin faptul că la Nistru nu mai e niciun pericol de destabilizare.

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse Dmitri Peskov a reacționat aproape imediat. El a spus că „schimbarea status-quo-ului trupelor ruse din regiune ar putea duce la destabilizarea situației în stânga Nistrului”. (…) „Noi sperăm că toate aceste lucruri vor fi discutate și nu se vor face mișcări bruște în acest plan”, a mai spus purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.

Într-o postare pe Facebook, ex-ministrul de externe din guvernul condus de Maia Sandu în 2019, Nicu Popescu, a reacționat la frisoanele Kremlinului. Potrivit lui, ceea ce a spus Maia Sandu este o reiterare fidelă a poziției Republicii Moldova și, practic, a tuturor președinților și guvernelor Republicii Moldova - întotdeauna s-a insistat pe retragerea Grupului Operativ de Trupe Ruse. Din 2003, Republica Moldova a insistat întotdeauna asupra transformării misiunii de menținere a păcii din regiunea transnistreană într-o misiune civilă internațională de monitorizare. În fiecare an, la ministeriala OSCE, Moldova a reiterat aceste poziții. Și Federația Rusă știe acest lucru. La 17 mai 2010, președinții Dmitri Medvedev și Viktor Ianukovici, într-o declarație comună, au sprijinit ideea transformării operațiunii ruse de menținere a păcii de la Nistru într-o misiune internațională civilă sub egida OSCE.

O politică externă în interesul Moldovei

În ceea ce privește în general relațiile Moldovei cu Rusia, Maia Sandu a dat asigurări că, în acest sens, se va ghida după interesul cetățenilor Republii Moldova și întotdeauna va promova o politică externă bazată pe interesele Moldovei – atât în relația cu Rusia, cât și cu alte țări. Potrivit ei, majoritatea populației Republicii Moldova își dorește relații mai apropiate cu Uniunea Europeană și, în același timp, își dorește relații bune cu Rusia. Aceasta înseamnă, în opinia președintelui ales, că trebuie continuată calea europeană, ceea ce presupune reforme, o guvernare mai bună, stârpirea corupției, instituții de stat mai puternice și mai rezistente. Toate acestea vor duce Moldova mai aproape de Uniunea Europeană, a conchis Maia Sandu.