Magistratii si avocatii romani s-au solidarizat cu cei polonezi: "Justice for all, all for Justice!" (Ziare.com)

La Cluj-Napoca, de exemplu, au iesit in strada cu afise in maini judecatori, avocati, procurori, dar si profesori de la Facultatea de Drept a Universitatii Babes-Bolyai. "Justice for all, all for Justice (Justitie pentru toti, toti pentru Justitie)", scria pe unul dintre afisele cu care au protestat, in tacere, manifestantii iesiti in fata Curtii de Apel.



Judecatorul Cristi Danilet le-a transmis un mesaj de solidaritate in limba engleza colegilor polonezi si a anuntat ca la marsul care va fi organizat sambata, la ora 15:00, in Varsovia (Polonia) vor participa si reprezentanti ai magistratilor romani, dar si din alte tari membre ale Uniunii Europene.



Magistratul a reamintit ca in Polonia au fost dati afara presedintii de instante, iar dupa ce membrii CSM si-au dat demisia ei au fost inlocuiti cu membri numiti de Parlament, asa ca "justitia toata e controlata politic in Polonia".

La randul sau, judecatorul Mihai Ghica, participant la manifestatia de astazi de la Cluj Napoca, a subliniat ca "in Polonia situatia e mult mai grava decat ce s-a intamplat in ultimii ani in Romania", pentru ca acolo "prin masuri legislative si guvernamentale s-au creat parghii pentru un control asupra magistratilor" si exista "numeroase forme de presiune" asupra lor, de exemplu, "s-au deschis actiuni disciplinare pentru solutii pronuntate in dosare".



"Fara o independenta a judecatorilor nu se poate discuta despre justitie. Europa nu poate exista fara Polonia, fiecare judecator asigura apararea drepturilor fundamentale ale tuturor cetatenilor europeni. Europa e unita (...)

Cititi articolul integral pe Ziare.com accesand linkul de mai jos.