Maestrul Cristian Măcelaru, distins cu titlul Doctor Honoris Causa Artis la Timişoara

"Avem deosebita onoare de a-l primi în rândurile comunității academice din Universitatea de Vest din Timișoara pe domnul Cristian Măcelaru, un artist formidabil și un timișorean ale cărui realizări incontestabile ne onorează. Este o mare responsabilitate pentru noi și suntem onorați să vă avem, începând din acest moment, alături, în calitate de coleg, în comunitatea noastră academică", a subliniat rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, Marilen Pirtea.

"Chiar dacă mi-am petrecut majoritatea vieții în afara României, totuși inima mea de Timișorean a rămas adânc înrădăcinată în ceea ce am experimentat încă de copil. Astăzi, când sunt întrebat destul de des dacă muzica și cultura ar trebui să aibă un loc de cinste în societatea secolului douăzeci și unu, consider cu mai mare certitudine decât înainte că arta poartă în sine posibilitatea unei lumi mai frumoase. Muzica în sine nu ne transformă direct. Mai degrabă ne unește. Iar atunci când suntem uniți, împreună creăm o societate mai frumoasă. Astfel, muzica își împlinește rolul, iar artistul menirea!”, a menţionat maestrul Cristian Măcelaru la ceremonia desfăşurată în oraşul său natal, Timişoara. "Muzica", a mai spus Măcelaru, "este calea spre Dumnezeu".

Urmăriţi videoclipul 01:57 Cristian Măcelaru: Romanian Chamber Orchestra şi masterclass-urile RCO sunt un proiect de suflet

Pe Cristian Măcelaru, l-am reîntâlnit recent la Köln, cu ocazia prezentării programului pentru viitoarea stagiune 2022/2023 a Orchestrei Simfonice WDR, al cărei dirijor şef este din 2019. Un program impresionant cu multe momente de vârf, între care aniversarea a 75 de ani de existenţă a WDR Sinfonieorchester, participarea la festivalul BBC PROMS, avându-l solist pe violonistul Augustin Hadelich, numeroase turnee cu prezenţe pe marile scene europene, cum ar fi Elbphilharmonie din Hamburg sau Concertgebouw la Amsterdam, şi, last but not least, concertele programate pentru primăvara anului viitor la Timişoara, an în care oraşul natal al dirijorului va deţine titlul de Capitală Europeană a Culturii.

Detalii despre toate acestea, dar şi despre turneele cu Romanian Chamber Orchestra, despre prestigiosul Festival Internaţional "George Enescu", a cărei conducere artistică Măcelaru a preluat-o în toamna anului trecut, despre ambiţiosul proiect privind înregistrarea integralei lucrărilor enesciene la casa de discuri Deutsche Gramophon sau despre rolul muzicii şi a culturii în general în vremuri de restrişte, renumitul dirijor român ne-a oferit în cadrul unui amplu interviu pe care vi-l prezentăm în zilele următoare.

Cum s-a născut proiectul Romanian Chamber Orchestra

Urmăriţi videoclipul 03:09 Ladislau Cristian Andriş: "Suntem cu toţii legaţi de România"

La Timişoara au loc în aceste zile cursurile de măiestrie oferite de Romanian Chamber Orchestra - atât masterclass-urile cât şi ansamblul RCO fiind pentru dirjorul Cristian Măcelaru cât şi pentru colegii săi, între care violistul Ladislau Cristian Andriş, cofondator şi totodată, alături de violonistul Alexandru Tomescu, director artistic al orchestrei. Anul acesta va concerta pentur prima dată şi în afara României, popasul în Elveţia reprezentând finalul turneului din această primăvară a RCO.

Înainte, însă, ca ansamblul să părăsească oraşul de pe Bega, 11 dirijori de pe patru continente se vor succede la conducerea muzicală a Romanian Chamber Orchestra, în cadrul unui concert extraordinar care va avea loc pe 26 mai la Timişoara, la capătul masterclass-ului de dirijat oferit de Cristian Măcelaru.