MAE recomanda romanilor care sunt in Germania, Franta sau Spania sa se intoarca de urgenta in tara (Ziare.com)

Pana la momentul parasirii teritoriului statelor respective, MAE reitereaza recomandarea principala de a urmari informatiile care sunt comunicate de catre autoritatile locale cu atributii in domeniu si de a respecta cu strictete recomandarile acestora.



Totodata, MAE le recomanda cetatenilor romani sa se informeze in mod constant cu privire la masurile luate de Romania pentru a combate raspandirea virusului COVID-19, respectiv procedura pe care o urmeaza, la sosirea in Romania - instituirea carantinei pentru cei sositi in Romania din zona rosie si intrarea in auto-izolare la domiciliu pentru persoanele sosite din zona galbena.



Una zice Arafat, alta anunta Grupul de Comunicare: Daca vii din Germania, Franta si Spania NU intri automat in carantina sau izolare!



Zonele in functie de care se instituie persoanelor sosite in Romania auto-izolarea la domiciliu sau carantina institutionalizata se regasesc pe pagina de internet a Institutului National de Sanatate Publica din Romania.



De asemenea, MAE recomanda cetatenilor romani care intentioneaza sa revina in Romania pe cale rutiera sau feroviara sa se informeze cu privire la conditiile de intrare/tranzitare/iesire de pe teritoriul statelor pe care le tranziteaza.



MAE subliniaza importanta informarii asupra evolutiei raspandirii infectiei cu COVID-19 din surse oficiale - Ministerul Sanatatii, Ministerul Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situatii de Urgenta si Ministerul Afacerilor Externe - si recomanda apelarea liniei de informare dedicata special cetatenilor romani aflati in afara tarii (004021 3202020).

