MAE confirmă: român ucis în atacul de la Hanau

MAE a informat cu regret că autoritățile germane au confirmat moartea unui cetățean român în atentatul de la Hanau.

"Consulatul general al României la Bonn este în contact cu autoritățile locale și a luat legătura cu familia persoanei decedate pentru a oferi asistența necesară în astfel de situații. Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleanțe familiei îndoliate și condamnă ferm orice act de violență și manifestare xenofobă", transmite MAE într-un comunicat.

Președintele Klaus Iohannis a transmis următorul mesaj în cursul nopții pe Twitter: "Cu profundă tristețe am aflat că în urma atacurilor violente de la Hanau, Germania, și-a pierdut viața și un cetățean român. Transmit condoleanțe familiei îndoliate în aceste momente de grea încercare."

În dimineața zilei de joi a fost găsit cadavrul principalului suspect în locuința sa din Hanau, a anunțat poliția într-o postare pe Twitter. Alături de suspect, polițiștii au mai găsit un alt trup neînsuflețit. Între timp, ministrul de interne al landului federal Hessa, Peter Beuth, a declarat că suspectul a fost un bărbat de cetățenie germană, în vârstă de 43 de ani, iar cel de-al doilea cadavru găsit în apartament îi aparține mamei acestuia. Anchetatorii presupun că suspectul, care avea un permis de armă, și-a împușcat mama înainte de a se sinucide.

Cele două atacuri armate soldate cu cel puțin nouă morți s-au petrecut miercuri seară la Hanau, un oraș cu 100.000 de locuitori, aflat la mai puțin de 30 de kilometri de metropola Frankfurt. Atacatorul a deschis focul într-un local cu specific oriental din centrul orașului, unde a ucis trei persoane. Apoi a mers cu mașina în cartierul Kesselstadt, unde a ucis cel puțin cinci persoane, într-un alt bar cu specific oriental (în germană, "Shisha-Bar" - de la termenul pentru "narghilea"). Un purtător de cuvânt al poliției a relatat că una din persoanele rănite a murit în cursul nopții. Cazul a fost preluat de procurorii federali, care au declarat între timp că suspectul a acționat pe baza unor motivații rasiste.

Înainte de cele două atacuri, el a publicat un videoclip pe platforma Youtube cu teorii conspiraționiste și xenofobe în limba engleză. Potrivit anchetatorilor, a fost găsită și o scrisoare a principalului suspect, care reflectă opiniile sale de extremă dreaptă.

Secretarul general al Consiliului Central al Musulmanilor din Germania, Abdassamad El Yazidi, le-a cerut autorităților și politicienilor să-i protejeze pe imigranți și pe musulmani, într-o discuție cu DW. "E un atac la adresa valorilor noastre și la adresa democrației", a declarat El Yazidi.

"Sunt alături de toți oamenii amenințați de acte de rasism. Ei nu sunt singuri", a declarat președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, care s-a aflat joi la Hanau. "Marea majoritate a oamenilor din Germania condamnă acest atentat, la fel cum condamnă orice formă de rasim, ură și violență."

Reporterul DW Rebecca Staudenmaier a stat de vorbă la Hanau cu un martor al acestei nopți de groază. Ali Mengücek, în vârstă de 49 de ani, locuiește de patru decenii în centrul orașului, în apropierea barului în care a avut loc primul incident armat: "Mă întorceam acasă cu fiicele mele, când am văzut patru bărbați care stăteau acolo, în grupuri de câte doi. Cu toții erau înalți și tineri, aveau maxim 40 de ani. Locuiesc la 50 de metri de locul unde stăteau. Când am ajuns acasă și am încuiat ușa, am auzit șase focuri de armă. Cred că s-au scurs doar șase sau șapte minute de când am trecut pe lângă acei bărbați cu copiii mei. Am deschis geamul, oamenii alergau pe stradă și urlau. După vreo cinci minute venise deja poliția." Ali Mengücek a mai declarat pentru DW că a văzut resturi de muniție pe stradă, cu două ore mai târziu, și a anunțat poliția.

das/os (dpa, Reuters)