Lucian Boia: Noi discutam de Ceausescu, dar cum se poate ca un om ca Dragnea sa supuna o tara? - Interviu Ziare.com

Cultura supunerii, clivajul intre populatia educata si cea cu acces precar la cultura sunt, si ele, teren fertil pentru ca un politician ca Liviu Dragnea sa fi incalecat o tara.



Lucian Boia a terminat de scris primele doua volume de memorii, intitulate "Cum am trecut prin comunism", aparute la Editura Humanitas. Despre cum iti mentii sufletul bun si mintea nepervertita, cand nu gasesti mancare pe rafturile magazinelor, dar securistii te supravegheaza constant am vorbit cu istoricul, la libraria de la Cismigiu, dar, pornind de aici am ajuns la alegerile care vor avea loc in 26 mai si la care, spune Boia, stim ce votam: "pentru ceva necesar, sa scapam de cei care au pus stapanire pe tara".



Asa cum comunistii au venit pe un teren fertil, o Romanie fracturata, majoritar analfabeta, ceea ce a facut ca mediocritatea sa fie usor de incurajat, si Liviu Dragnea, crede Lucian Boia, e potrivit acestei culturi a supunerii in care taranul saruta mana boierului, boierul asculta de domnitorul care ii putea taia capul, iar domnitorul se supunea turcilor, dar fiecare incerca, in acelasi timp, sa il insele pe celalalt.



Un tablou nu foarte optimist, dar de la care pornind trebuie sa intelegem si cat de important e parcursul european al Romaniei.



Iata interviul acordat de Lucian Boia, caruia nu ii place, asa cum ne amintim ca ii placea lui Tudorel Toader, sa isi puna langa nume titul univeristar: "Astea sunt chestii de parvenitism, se mira si ei cat de sus au ajuns. Pe mine nu m-a mirat in niciun fel".



Lucian Boia, ati ales ca titlu pentru aceste doua volume de memorii raportarea la comunism. "Cum am trecut prin comunism". E acest accent pus pe "cum".



Asta e valabil pentru toata lumea care a trait in comunism. Nu ai cum sa faci abstractie, nu e vorba despre o lume normala, banala, pe care poti sa o ignori. Toti cei care am trecut prin comunism am fost marcati si am fost, intr-un fel, legati si de maini, si de picioare, obligati sa strabatem o lume care s-a dovedit a fi construita profund gresit si abuziv. Daca ai trecut prin comunism, nu ai cum sa scrii despre tine fara sa zici ce e de zis, fie si intr-o maniera rezumata, despre comunism.

