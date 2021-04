Londra revine la viață după anularea parțială a restricțiilor

Luni dimineață, Katrina s-a trezit cu un singur gând: să iasă în oraș. "Mi-am trezit și partenerul de viață. Să mergem, să mergem", povestește artista în vârstă de 32 de ani la cafeneaua Ricco's Cafe de pe Walthamstow High Street, în nordul Londrei.

Este ziua în care guvernul Marii Britanii anulează primele restricții impuse firmelor neesențiale, după cel de-al treilea lockdown. Consumul în interiorul restaurantelor și barurilor încă nu este permis, dar terasele sunt deschise. În ciuda vremii reci, Katrina și partenerul ei, Alex, sunt dornici să se bucure, din nou, de o viață normală.

"Este plăcut să poți face și altceva în afară de plimbări", spune Alex în timp ce savurează cu cappuccino.

Katrina, partenerul ei de viaţă Alex (în mijloc) şi prietenul lor Roger îşi savurează cafeaua în aer liber

Ca infirmier, Alex a lucrat pe toată perioada lockdown-ului, dar spune că noile relaxări sunt importante, inclusiv pentru pacientul în vârstă de 90 de ani pe care îl îngrijește. Fiindcă acum îl poate plimba și prin alte locuri. "Este foarte important pentru sănătatea lui mentală. Este uimitor cum îți schimbă starea de spirit posibilitatea de a face și altceva."

"Abia aștept să-mi refac puțin viața"

Nu departe, în fața unui magazin second-hand cu profil caritabil, începe să se formeze o coadă – un alt gen de afacere căreia i se permite să funcționeze din nou. "Sper să găsesc ceva de îmbrăcat pentru un interviu", spune Effie. Are 23 de ani, este din Sheffield și înainte era chelneriță, dar și-a pierdut locul de muncă.

Industria ospitalității a fost unul dintre sectoarele cele mai afectate de noul coronavirus. Conform organizației de profil UK Hospitality, în ultimul an în Marea Britanie au dispărut peste 600.000 de locuri de muncă în această branșă. "Chiar abia aștept să-mi refac puțin viața! Să găsesc un job, să merg din nou la sala de fitness, lucruri de genul ăsta", spune Effie.

"Sperăm ca acum, cu vaccinul, să fie altfel"

Sala de fitness Dench Fitness Gym, în josul străzii, s-a redeschis. Armin Maruf este nerăbdător să-i întâmpine pe cei care revin în sală să facă mișcare. Speră ca aceasta să fi fost ultima oară când au fost nevoiți să închidă: "De fiecare dată ni s-a spus că este pentru ultima oară", repetă el plângerea tuturor antreprenorilor obligați de mai multe ori să-și înghețe afacerile în ultimul an.

Deși la primul lockdown guvernul a promis că va fi singurul, au urmat încă două și o serie de restricții. Ca atare, mulți britanici manifestă prudență în a fi optimiști. "Am încercat să folosesc eficient timpul pe care l-am avut pentru a îmbunătăți echipamentele de la parter, numai că a fost mult de investit", spune Armin Maruf. Afacerea lui a supraviețuit grație multor clienți loiali, dar alți antreprenori n-au fost la fel de norocoși. "Sper ca acum, cu vaccinul, să fie altfel", adaugă el.

De la introducerea vaccinurilor BioNTech-Pfizer și AstraZeneca până acum a fost vaccinată peste 50% din populație. Serul și măsurile impuse au dus la scăderea semnificativă a numărului de infectări cu noul coronavirus.

Fără bani, fără casă

Pentru mulți oameni, ca Singh, pierderile sunt de durată. Lucra în comerțul cu amănuntul, dar și-a pierdut jobul și nu și-a mai putut plăti chiria. "Am ajuns om al străzii", mărturisește el în timp ce stă la coadă pentru un prânz cald oferit de un centru destinat persoanelor nevoiașe. "Am un băiat în vârstă de 13 ani. Trebuie să venim aici pentru mâncare. Lockdown-ul a însemnat fără casă, fără bani, multe probleme."

La începutul pandemiei, guvernul britanic a fost dornic să răspundă nevoilor populației lipsite de adăpost. Între timp, cifrele arată că peste 70.000 de oameni au ajuns în stradă din cauza lockdown-ului.

"A fost greu. Notele mele au scăzut", spune fiul lui Singh. Pentru mulți elevi, cursurile organizate când în școală, când online au fost o provocare. Dar și mai dificil a fost pentru elevii săraci și fără adăpost. "Îmi doresc să devin pugilist profesionist. Sper să găsesc o sală unde să mă antrenez"“, povestește băiatul.

Gata cu berile pe Zoom

Ultima oprire este într-un pub – localul care pentru mulți londonezi este testul turnesol al revenirii cu adevărat la normalitate.

Jason, Alex, Kyle şi Richard (din stânga spre dreapta) au ieşit la o bere

Pub-urile din Marea Britanie pot oferi doar servicii în aer liber în următoarele cinci săptămâni. Restaurantele și magazinele din apropierea pub-ului roiesc de oameni bucuroși că pot socializa din nou după atâta vreme.

"În ultimele șase luni am făcut asta doar pe Zoom", spune Richard. Are 30 de ani, este profesor și a ieșit cu câțiva colegi la o bere. "Niciodată n-am să mai iau lucrurile de la sine", spune el râzând.

Între cele trei lockdown-uri și alte restricții aplicate la nivel local, întâlnirea cu prietenii în afara casei a fost posibilă doar timp de 4 luni în ultimul an. "Am fost atât de constrânși de măsuri încât am început să ne gândim la ieșirile cu prietenii ca la un privilegiu, ca la un tratament special. Dar, de fapt, este dreptul nostru", spune Kyle, unul dintre prietenii lui Richard.