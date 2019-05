Liviu Dragnea, condamnat definitiv la trei ani și jumătate de închisoare

Decizia a fost data de un complet format din 5 judecatori. Patru au fost pentru condamnare -Rodica Aida Popa, fost vicepresedinte al Inaltei Curti, Lucia Tatiana Rog, Luciana Mera si Simona Encean, iar cel de-al cincilea judecator- Alexandra Iuliana Rus, a fost pentru rejudecarea intregului dosar.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, are la dispozitie doua ore sa se predea la cea mai apropiata sectie de politie. Ulterior urmeaza sa fie dus la inchisoare, cel mai probabil la Penitenciarul Rahova.

Acestea au fost sentințele pentru toți inculpații din dosar:

Liviu Dragnea - este condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare

Bombonica Prodana - achitata pentru abuz in serviciu

Marineci Ionel - 3 ani cu suspendare

Milos Rodica - 3 ani cu suspendare

Botorogeanu Adriana, secretara PSD - 2 ani de inchisoare cu suspendare

Gheorghe Nicusor - achitare pentru abuz in serviciu, 3 luni de inchisoare cu suspendare pentru fals intelectual

Balaban Constantin - achitare pentru abuz in serviciu, 1 an de inchisoare cu suspendare pentru fals intelectual

Marica Valentina - achitare abuz in serviciu

Olguta Sefu - achitare pentru abuz in serviciu, 1 an inchisoare pt fals intelectual cu suspendare

Acuzatiile DNA

Dragnea a fost acuzat ca, in calitate de presedinte al CJ Teleorman (2000-2012), respectiv de presedinte al PSD Teleorman, i-ar fi determinat pe sefii Directiei de Protectie a Copilului Teleorman sa le angajeze fictiv si sa le mentina in functii pe doua membre PSD: Adriana Botorogeanu (51 de ani) si Anisa-Niculina Stoica (46 de ani).

Pentru ca pesedistele nu au dat in toti anii in care au fost angajatele Directiei nicio zi pe la birou, desi aveau contract de munca in regula, statul a fost prejudiciat cu 108.612 de lei, reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit, arata procurorii.

"Timp de 8 ani si jumatate si 4 ani si jumatate, nimeni nu a vazut ca cele doua secretare lipseau de la munca? In conditiile in care daca alti functionari lipseau 10 minute erau sanctionati!", spunea procurorul DNA, la ultimul termen din proces, pe 20 mai.

S-a prescris falsul intelectual?

Acuzatiile oficiale: instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual. In faza de fond a procesului, Dragnea a fost condamnat pentru instigare la abuz in serviciu (decizie data in majoritate) si achitat pentru instigarea la fals (decizie data in unanimitate).

Procurorii DNA au cerut in timpul procesului o pedeapsa mai mare pentru instigare la abuz si condamnare pentru instigare la fals intelectual.

Avocatii lui Dragnea au cerut in primul rand achitarea pentru ambele infractiuni. In cazul infractiunii de instigare la fals intelectual, aparatorii sustin ca s-ar fi prescris, aspect contrazis de DNA.

