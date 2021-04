Limba romaii şi importanţa scrierii ei

Care sunt aceste trei cuvinte? E de la sine înţeles că trebuie să fie trei cuvinte de o mare importanţă, care dau sensul limbii. Cele trei cuvinte sunt: Dumnezeu, Biserică şi carte. Limba vorbită de romi conţine aceste trei cuvinte: Dell, khăngări şi lill.

În limba romaii este cea mai frumoasă semnificaţie a cuvântului Dumnezeu pentru că tot în limba romaii există verbul "a da","a dărui", care se numeşte tot dell. Aşadar "Dumnezeu" înseamnă persoana care dăruieşte: "O Dell del sastimos!" "Dumnezeu ne dă sănătate!" Ce minunată semnificaţie a cuvântului Dumnezeu!

Limba dă numele fiecărui popor

Limba romaii este o limbă internaţională care se vorbeşte în întreaga lume la fel ca engleza sau germana.

Limba romaii este o limbă care conţine foarte multe vocale ceea ce dă o muzicalitate limbii şi o plăcută ascultare ca sunetul unui instrument necunoscut care încântă şi ne farmecă auzul în vrajă şi mister. Limba noastră, a romilor, este mai scumpă decât aurul pentru că ea a fost ascunsă în inima străbunicilor străbunicilor noştri şi ea nu s-a pierdut. S-a păstrat şi a fost transmisă pe cale orală din generaţie în generaţie până în ziua de azi. Mii de ani au umblat cu căruţele şi caii pe pământurile lumii şi au rămas aşa cum le-a lăsat Dumnezeu şi nu şi-au pierdut limba şi neamul romano. De ce?

Se poate ca lui Dumnezeu dintre toate limbile pământului să-i fi plăcut cel mai mult limba romaii. Din această cauză în limba romaii se găseşte cea mai frumoasă semnificaţie a cuvântului Dumnezeu. Înţelegeţi că Acela care ne dă este Dumnezeu. Ce minunat! Nu există în nicio altă limbă o mai frumoasă semnificaţie a cuvântului Dumnezeu.

Noi romii când ne aşezăm la masă să mâncăm avem cea mai minunată "Poftă bună!". Noi spunem: "Xa Devllesa!", ceea ce înseamnă "Mănâncă cu Dumnezeu! "

Să mănânci cu Dumnezeu la masă! Aceasta este cea mai mare mulţumire şi bucurie a sufletului tău şi este o rugăciune cum nu mai există în altă limbă.

Limba defineşte identitatea unui popor şi identitatea unui popor este definită în primul rând prin limba vorbită.

Bogăţia unei limbi constă în scrierea limbii şi scoaterea la lumină a poeziei, poveştilor, legendelor, istoriei unui popor. Dumnezeu le-a dat har poeţilor şi scriitorilor să îmbogăţească limba, caci ei sunt adevăraţii făuritori şi păstrători ai limbii. Cu cât se scrie mai mult într-o limbă, cu atât mai mult se îmbogăţeşte acea limbă.

Cineva drag mie îmi spunea că poeţii şi scriitorii sunt mici, foarte mici firimituri rupte din dumnezeire căci prin ochii lor scriind îşi dăruiesc sufletul celorlalţi.

Aşa precum peştele, care dacă îl scoţi din apă va muri, aşa cum copacii sunt ancoraţi în pământ cu rădăcinile adânc înfipte şi dacă îi scoţi afară, vor muri, tot aşa şi omul, care este făcut după cuvântul lui Dumnezeu, dacă îşi pierde identitatea şi limba vorbirii pe care i-a dat-o Dumnezeu, va muri.

Noi suntem romi şi trebuie să rămânem romi atâta timp cât avem şi ne păstrăm limba noastră romaii.

Limba romaii are un filon de aur de douăzecişipatru de carate. Acest filon a început să fie scris pe la începutul secolului al XIX-lea. Sunt recunoscuţi în lume 300 de scriitori romi, ceea ce înseamnă foarte puţini la numărul poporului risipit în toate colţurile lumii, căci nu există nicio ţară pe pământ fără a avea etnici romi.

Romii sunt un popor prietenos

Poporul romilor are în spatele său o istorie nu prea plăcută deoarece a suferit mult şi a trecut prin multe confruntări, răscoale şi războaie. Este demn de admirat că oricât de mult au suferit, romii nu au provocat niciodată vreun război. Au suferit în tăcere şi s-au lipit de ţara în care s-au născut şi au văzut lumina soarelui. Foarte ageri şi pricepuţi meşteşugari, romii au învăţat repede limba ţării respective, cultura şi tradiţia ei. Ţările unde trăiesc romii nu ştiu mai nimic despre limba şi cultura romilor. Dacă ar fi ştiut să se apropie de romi, ar fi învăţat multe lucruri de la ei şi s-ar fi putut evita multe neajunsuri şi calamităţi.

Romii sunt un popor prietenos care ştie ce înseamnă dragostea trăirii în pace şi armonie cu ceilalţi. Din această cauză ei înşişi au încercat să se apropie de popoarele pe lîngă care trăiesc căci le-au învăţat limba şi scrisul.

Prin promovarea limbii scrise, romii doresc să se facă cunoscuţi unii altora prin clădirea unor punţi de cunoaştere a identităţii lor, trăind în bună conveţuire şi înţelegere cu toate popoarele lumii.

M-am născut într-o familie de romi binecuvântată de Dumnezeu.

Mi-am petrecut prima parte a copilăriei mele călătorind cu şatra. Stăteam lângă bunicul seară de seară în jurul focului, ascultând cum se depănau poveştile şi legendele neamului romano. Mai târziu am început să scriu aceste legende şi poveşti şi încet, încet am început să scriu şi în limba noastră poezia sufletului romano, care vorbeşte despre reîntoarcerea la frumuseţile naturii, despre plimbările pe drumurile lungi ale copilăriei mele.

Tatăl meu era mintea cea mai luminată a romilor. Era suficient să schimbi câteva cuvinte cu el că pătrundeai în lumea poporului romilor risipit pe întregul pământ de la un capăt la altul.

Pentru el cea mai mare bogăţie a romilor era limba şi mereu în discursurile sale atrăgea atenţia să nu ne pierdem limba, căci fără limbă nu mai existăm. Noi vom continua să fim atâta timp cât avem o limbă care ne reprezintă în toate colţurile lumii.

Am scris poezie, am scris poveşti, am scris balade, teatru, istorie, dar toate acestea au avut un rol precis pe care nu îl ştiam. Dumnezeu mă pregătea pentru lucrarea Sa. El, Domnul, m-a ales pe mine să fiu instrumentul lui pentru a scrie traducerea Cuvântului Său sfânt - Biblia.

Prin traducerea Bibliei în limba romaii sunt sigură că limba noastră a romilor va avea continuitate şi nu se va pierde niciodată.

Limba se îmbogăţeşte prin scris spre a o dărui celorlalţi care vor veni peste timp.

Luminița Mihai Cioabă este autoarea mai multor volume de poezie şi proză, scrise în limbile română şi romaii, traduse în engleză şi germană. A realizat şi filme documentare despre istoria şi cultura romilor. Luminiţa Mihai Cioabă se implică pentru drepturile minorităţii rome în România şi Uniunea Europeană.