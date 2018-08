"Limba este cheia pentru accesul pe piaţa muncii în Germania!"

Mahmoud Al Homsi avea cu totul alte planuri pentru viaţa lui. Sirianul de 28 de ani dorea să devină profesor, după ce a studiat literatură franceză la Damasc. Dar planurile i-au fost date peste cap de începerea războiului. Sunitul Al Homsi ar fi trebuit să lupte pentru trupele lui Assad şi a ales să fugă din ţară. Prin Turcia şi pe ruta balcanică, prin Macedonia, Serbia, Ungaria şi Austria, până în Germania. La sfârşitul lui 2015, sirianul a ajuns la Bonn. Al Homsi a primit drept de rezidenţă şi şi-a adus aici şi soţia, dar a remercat rapid că visul său nu avea şanse de succes: "Ar fi trebuit să-mi reiau studiile de la zero, lucru pentru care nu aveam timp."

Mahmoud Al Homsi

În schimb, el a citit o broşură emisă de Agenţia federală a Muncii (BfA) în care erau listate toate programele de calificare profesională disponibile în Germania. Şi s-a decis pentru o calificare de optician. Al Homsi începe peste câteva zile programul de calificare de trei ani la magazinul de optică Faßbender în cartierul Bad Godesberg din Bonn. Şi este fericit că poate participa la o astfel de pregătire: "Este un job cu multe aspecte şi cu şanse bune de viitor. Pot să lucrez în atelier sau să servesc clienţii. Această pregătire profesională este perfectă pentru mine."

Luptă cu succes împotriva birocraţiei germane

Mahmoud Al Homsi nu ar fi fost azi atât de încântat de perspectivele sale, dacă Ulla Faßbender nu ar fi luptat în urmă cu trei ani cu atâta îndârjire cu birocraţia germană. Opticiana a făcut în 2016 timp de un an eforturi pentru a obţine un post de ucenic pentru un alt sirian. Femeia de 57 de ani a strâns o grămadă de acte în această confruntare cu birocraţia locală: cereri de intrare în programul de calificare, corespondenţe cu Agenţia Muncii, emailuri de la şi către municipalitatea din Bonn. "Am încercat atunci să înregistrez toată documentaţia. A fost o adevărată catastrofă!", râde acum Faßbender.

A fost un demers până la urmă reuşit, care a avut ca rezultat ca refugiaţilor să li se permită intrarea în programe de calificare profesională. A fost şi un efort benefic pentru firma doamnei Faßbender, care în ultimii 12 ani a pregătit pentru meseria de optician 21 de tineri, fiind premiată în 2017 pentru angajamentul său social de către Camera Breslelor de Meşteşugari din Köln iar în 2018 de Agenţia Muncii pentru excelenta sprijinire a programelor de ucenicie. "Când am ridicat premiul în urmă cu câteva săptămâni, am povestit din nou toată istoria din 2016. Şi cei de la Agenţia Muncii şi-au amintit că eu sunt persoana cu care au avut atunci de-a face."

Refugiaţii ar putea rezolva penuria forţei de muncă calificate

Implicarea lui Faßbender pentru tinerii sirieni nu este doar altruistă. "Avem aici în Bad Godesberg numeroşi cetăţeni vorbitori de arabă. Iar ei au acum un partener de discuţie în limba lor, situaţie care ne poate aduce mai mulţi clienţi." În plus, pe piaţa germană a muncii s-ar găsi prea puţini tineri interesaţi de meseria de optician, se plânge Ulla Faßbender: "Căutăm cu disperare de luni de zile lucrători calificaţi sau ucenici. Probabil că mulţi sunt speriaţi de programul de lucru, pentru că noi avem deschis şi sâmbăta."

"Apreciez la el politeţea, disponibilitatea de ajutor şi priceperea de meşteşugar" - Faßbender cu Al Homsi

Mahmoud Al Homsi nu are nicio problemă cu programul de lucru. Nici cu munca din atelier, acolo unde firma de optică prelucrează fiecare pereche de ochelari: "Am lucrat mai demult ca ajutor în atelierul de tâmplărie al fratelui meu şi sunt destul de priceput la munca manuală." Cel mai important lucru pentru a reuşi pe piaţa muncii de aici şi de fapt în Germania ar fi însă, pe lângă punctualitate şi credibilitate, cunoaşterea limbii germane. Al Homsi a trecut cu succes examenul de limbă C 1, al cincilea în sistemul de competenţă format din şase trepte. "Trebuie să stăpâneşti limba germană - acesta este un aspect la care dau greş numeroşi refugiaţi. Dar limba este cheia pentru tot aici!"