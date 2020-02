Li Wenliang - la moartea unui "mincinos" devenit erou naţional

"Da, am înţeles". Acestea sunt probabil ultimele cuvinte lăsate în scris de Li Wenliang. În legătură cu dosarul WuGong 2020103, Li a fost citat pe 3 ianuarie 2020 la secţia de poliţie Zhongnanlu din Wuhan. În dosar, medicul era acuzat de răspândirea de neadevăruri pe platformele de socializare din internet. "Aţi răspândit pe 30 decembrie 2019 în grupul WeChat 'Facultatea de Medicină a Universităţii Wuhan, promoţia 2004', constatări contrare adevărului privind şapte prezumtive cazuri de SARS", se arată în procesul verbal al interogatoriului.

Li Wenliang s-a născut în 1986 în provincia Liaoning, aflată în nord-estul Chinei. După şapte ani de studiu al medicinei la Wuhan şi după rezidenţiatul absolvit la Xianmen, el şi-a început activitatea la Spitalul Central din Wuhan. Insigna roşie prinsă la pieptul halatului său de medic arăta tuturor că este membru al Partidului Comunist.

Insigna roşie de la reverul halatului atesta că Dr Li Wenliang este membru al Partidului Comunist

"Şapte cazuri de SARS" la Wuhan

Pe 30 decembrie 2019, Li a postat următorul mesaj pe grupul WeChat al absolvenţilor de medicină din care făcea parte alături de alţi 150 de colegi: "Şapte cazuri de SARS în Piaţa Huanan pentru fructe de mare şi legume. Toţi pacienţii sunt izolaţi la secţia de reanimare."

Cineva din acest grup a răspândit mai departe în internetul chinezesc această postare sub formă de screenshot, cu tot cu numele şi funcţia doctorului Li. Astfel, el s-a făcut vinovat, potrivit poliţiei, de "tulburarea liniştii sociale". Poliţiştii l-au întrebat dacă are de gând pe viitor să se abţină de la astfel de acţiuni. El a răspuns cu "da". Poliţiştii i-au mai explicat că riscă să fie urmărit în justiţie. La care Li a răspuns: "Am înţeles."

Procesul verbal al interogatoriului la care a fost supus Dr. Li Wenliang

Înfierat drept mincinos

Li şi alţi şapte medici au fost etichetaţi drept "mincinoşi" de către presa controlată de stat la începutul lunii ianuarie.Ei cu toţii ar fi răspândit ştiri false despre cazuri de îmbolnăviri pulmonare în scopul provocării unei stări de nelinişte şi panică în rândul populaţiei, au scris ziarele. Ştirea a fost difuzată şi în buletinul informativ al postului public de televiziune CCTV.

O săptămână mai târziu, Li a ajuns pe patul de spital din cauza unei maladii pulmonare încă misterioase pe atunci. Virusul a fost descoperit şi în organismul părinţilor săi. Şi câţiva colegi medici s-au îmbolnăvit. În ultimul său interviu oferit revistei chineze "Caixin" (Ştiri Financiare), pe 30 ianuarie, când era deja bolnav, Li a subliniat: "Eu nu am răspândit neadevărul. Voiam să-i atenţionez pe colegii mei medici, dar nu am vrut să provoc panică." Postarea sa a fost însoţită de rezultatul unor analize de laborator, care atestau că bolnavii din Piaţa Huanan erau infectaţi cu un virus având similitudini cu SARS. "Într-o societate sănătoasă nu trebuie să existe doar o singură voce", a mai declarat Li pentru revista "Caixin".

Elogii postume din partea partidului pentru "vigilenţă"

În zorii zilei de vineri, Li a decedat, la vârsta de numai 34 de ani. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO), a postat pe Twitter următorul mesaj: "Suntem foarte întristaţi de decesul doctorului Li Wenliang. Activitatea sa în lupta contra virusului trebuie apreciată."

După ce Li a fost prezentat iniţial ca mincinos şi factor perturbator al liniştii publice, după moartea sa a avut loc o întoarcere cu 180 de grade. Cotidianul naţionalist "Global Times" elogiază "profesionalismul şi vigilenţa doctorului Li în contextul unei epidemii care ne ameninţă". Iar Comisia Naţională de Supraveghere, o autoritate anticorupţie înfiinţată de preşedintele Xi Jinping, a ordonat o anchetă independentă legată de "toate chestiunile având legătură cu Dr. Li, care provin din rândul populaţiei".

Cetăţenii utilizatori ai internetului văd în el un erou naţional curajos, care nu s-a lăsat intimidat de conducere şi care a spus adevărul. Unii dintre ei au lansat pe Weibo hashtag-ul "Noi vrem libertate de opinie". Dar astfel de forumuri au fost imediat închise.