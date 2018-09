Lech Walesa: "Trebuie să merg mai departe"

DW: Dle președinte, v-aţi născut acum 75 de ani în condiții foarte grele. Tatăl dumneavoastră a murit ca rezultat al torturii într-un lagăr de muncă din Germania. A trebuit să aveţi grijă de dumneavostră și de familie foarte devreme.

În 1980 aţi preluat conducerea unei mișcări majore care a contribuit în mare măsură la căderea comunismului și a Zidului Berlinului. Aţi primit Premiul Nobel pentru Pace și, în cele din urmă, aţi devenit primul președinte ales în mod liber în Polonia postbelică. În această calitate, exact acum 25 de ani, aţi negociat retragerea armatei roșii din Polonia. Ce mai lipseşte pentru a finaliza această carieră?

Lech Wałęsa: Ceea ce am visat și ceea ce am stabilit pentru mine, am şi reușit. Planul meu a fost suficient pentru recâștigarea libertăţii. Redobândirea libertăţii şi introducerea democrației au fost scopurile mele. M-am gândit că, dacă avem democrație, totul progresează.

Însă s-a dovedit că nu eram pregătiți pentru democrație, că nu aveam oameni și programe bune. Au început problemele, iar ele au fost, întrele altele, motivele pentru care am pierdut atunci alegerile. Polonia s-a dezvoltat bine și nu arăta deloc rău. Acum încep să mă întreb la ce bun este victoria, dacă nu știm ce să facem cu ea?

Asta e problema mea, sunt bătrân, obosit și nu-mi place ceea ce se întâmplă. Politica actualului guvern nu este bună. Cred că diagnosticul guvernului este bun, dar nu şi terapia. Pe de altă parte, cazuri precum Kaczynski sau Trump ne motivează. Ne cer să găsim soluții. Ne inspiră. Și, deși diagnosticul lor este corect (de exemplu, noi chiar ar trebui să îmbunătățim activitatea instanțelor), soluțiile alese sunt rele.

DW: Guvernul polonez are în acest moment o presă proastă în Occident. Se spune chiar că Polonia se îndreaptă spre dictatură. Este adevărat?

LW: Trebuie să ne confruntăm cu oameni inadecvați, neconsultaţi de medici, plini de complexe, care au venit la putere din întâmplare. Asta este nefericirea noastră. Am avertizat societatea, pentru că îi știam din trecut.

Problema actuală este cum ieșim din situaţia de faţă, cum luptăm împotriva ei, pentru că suntem democrați, deci nu vrem violență, în timp ce persoanele aflate la putere fără a ține seama de popor și de legea fundamentală adoptă legi utile doar pentru ei înşişi.

Este dificil să te opui prin demonstrații pe fondul numărului mic de oameni activi. Trebuie să găsim ceva care ne aduce mai departe. În prezent, folosim procedurile UE, solicităm sprijin UE, Germaniei și altor state europene, pentru că mai este încă mult timp până la alegeri. Acest lucru ne poate distruge, deoarece conducătorii manipulează legile și ne vor înșela. Astăzi avem nevoie de solidaritate globală.

DW: Cum catalogaţi faptul că guvernul de la Varşovia foloseşte momentan clişee anti-germane?

LW: Guvernul deschide toate rănile, utilizează istoria complicată şi tragică a celor două popoare, se joacă şi cu resentimentele. Apelează la demogogie, sădește sămânţa divizării şi asmute oamenii unii împotriva celorlalţi. Pune la îndoială reuşitele şi victoria noastră.

Pe Wałęsa şi pe alţii i-au numit "agenţi", numai pentru a câştiga. Nu îi interesează care sunt pagubele acestor demersuri. Ceea ce contează pentru ei este să câştige.

De aceea mă întreb, ce sunt ei: duşmanii Poloniei, trădători, agenţi sau complet idioţi? Nu există decât aceste două variante: ori trădători, ceea ce înseamnă că cineva se amestecă în treburile acestea, ori idioţi patentaţi.

DW: Cum credeţi că ar trebui să reacţioneze germanii?

LW: Să continue ca şi până acum, să reziste şi, în acelaşi timp, să se întrebe cum ne ajută, astfel încât ceea ce am obţinut în cadrul relaţiilor noastre de după război să nu fie distrus.

DW: În Polonia există multe voci care solicită reparaţii de război Germaniei. Sunt îndreptăţite aceste cereri?

LW: Germanii sunt bogaţi, iar noi nu suntem tocmai din cauza agresiunii şi războiului germanilor. Se poate discuta despre aceste lucruri, însă nu să soliciţi aşa ceva pentru că este prea târziu.

Nu prin atac sau confruntare, ci prin discuții și convingeri, prin dovezi concrete să arăţi că problema nu a fost rezolvată definitiv. Aceste solicitări și confruntarea sunt cu siguranță o modalitate proastă de a rezolva această problemă.

DW: Sunteţi catolic practicant. Ce rol au jucat biserica și credința creștină în viața şi acţiunile dumneavoastră?

LW: Un rol crucial. Nu sunt un bigot. Credința mea nu este de modă veche sau medievală, ci mai mult ca un computer de cea mai nouă generație. Știu că există Dumnezeu, îl pot găsi. Mă prăbușesc, dar îi mulțumesc pentru că m-am trezit din nou. Fără credință, tot ceea ce fac ar fi lipsit de sens. Dar eu continui, pentru că însăşi credința mea îmi spune că, dacă nu voi continua, va trebui să răspund pentru inacţiunea mea. Așa că trebuie să merg mai departe.

(Lech Wałęsa împlineşte sâmbătă, 29 septembrie, 75 de ani). Interviu realizat de Bartosz Dudek (redacţia poloneză a DW).