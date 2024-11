Analiză: Lasconi, un fel de Reagan mioritic?

Elena Lasconi are o energie debordantă și un zâmbet cuceritor. Poartă adesea la gât două cruci, una destul de mare, să poată fi văzută de departe și alta mai discretă. Când a fost întrebată dacă mai are și altele a vorbit despre expresia „a-ți duce crucea” și despre „momentele grele” care „pot fi depășite” . S-a aruncat în campania pentru prezidențialecu același entuziasm cu care a candidat la primăria din Câmpulung acum patru ani. A devenit primăriță cu 65% din voturi, fără să fi avut niciun fel de experiență în administrație. A plecat din fața prompterului ProTv direct la Câmpulung, unde se laudă că a atras fonduri europene „cât e bugetul Câmpulungului pe 40 de ani și fonduri guvernamentale, granturi cât este bugetul orașului pe zece ani”. Parchetul European a început o anchetă legată de felul în care au fost folosiți o parte din banii veniți de la Bruxelles, dar Lasconi susține că nu are nimic de ascuns și că a avut „două-trei controale pe zi de la toate instituțiile din România”.

Nimic nu o intimidează și nimic nu o oprește din drum, deși nu știe exact cum funcționează NATO, cine face parte din Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), ce atribuții are această instituție, ce țări sunt în Consiliul de Securitate al ONU, ce relații are România cu Turcia și care e poziția Bucureștiului în Orientul Mijlociu. Are lacune majore în toate domeniile care țin de responsabilitățile prezidențiale, dar nu-i pasă, vorbește ca și cum ar ști, mizând pe faptul că, poate, nici cei care o urmăresc nu sunt foarte informați. De pildă, candidata USR crede că Articolul 5 din Tratatul NATO nu intră în vigoare imediat ci prevede un termen de 30 de zile de așteptare în cazul în care o țară aliată ar fi atacată. Deși dintr-un partid progresist, Lasconi se compară cu unul dintre cei mai conservatori președinți americani sugerând că la fel ca Ronald Reagan nici ea nu știe mare lucru în ce privește multe domenii ale politicii, dar că la fel ca el are principii. Lasconi nu se rușinează că nu știe ceva, crede că are timp să învețe și are o încredere de nezdruncinat în propriul potențial.

A preluat conducerea Uniunii Salvați România (USR) într-un moment complicat, după eșecul de la europarlamentare de astă vară, când alianța USR cu PMP și Forța Dreptei a reușit să câștige doar trei fotolii, față de opt, cu cinci ani înainte când a candidat cu REPER. Elena Lasconi s-a avântat în cursa prezidențială cu un entuziasm invers proporțional decât cel al partidului, știind probabil că are o grupare puternică împotriva ei, că sunt mulți cei care se uită circumspect la ea, mulți care-i judecă lipsa de cultură politică, mulți care abia așteaptă să eșueze. Deși destui fruntași USR au ieșit să vorbească în numele ei și s-au aflat în sălile dezbaterilor, Lasconi pare singură și destul de izolată. Chiar și într-unul dintre clipurile video publicitare despre cum își începe ziua, este filmată în capot, singură la cafeaua de dimineață. Tot singură a venit și la emisiunea de la Antena 3, unde prezidențiabilii și-au adus familiile și prietenii să vorbească despre ei. Lasconi a venit fără prieteni și fără cineva din familie. Mama ei a intrat online, dar fiica nu pare interesată să devină o susținătoare: locuiește în Franța, face parte din comunitatea LGBT și a avut o reacție dură anul trecut după ce Elena Lasconi a declarat într-un interviu că a votat „da” la referendumul pentru familia tradițională din 2018, cu argumentele că e „creștină, ortodoxă” și ca atare consideră că „familia este formată dintr-o femeie și un bărbat”. A adăugat, totuși că nu are „nicio problemă” cu relaţiile gay, „atât timp cât nu-i afectează pe cei din jur”. Scandalul a dus la scoaterea ei din fruntea listei pentru europarlamentare, mai ales că USR a fost singurul partid progresist, îndemnând oamenii să nu voteze pentru schimbarea Constituției în așa fel încât căsătoria să poată avea loc doar între o femeie și un bărbat. Lasconi rămâne mult mai conservatoare decât propriul partid: de pildă atunci când a fost întrebată dacă susține cotele de gen a răspuns că susține meritocrația, ca și cum cele două s-ar elimina reciproc. La dezbaterea de la Digi24 a fost și soțul, despre care s-a aflat că e angajat al grupului USR din parlament și care nu a reușit să spună nimic interesant nici despre ea, nici despre cursa electorală care o consumă. Aici, Lasconi a căzut în plasele întinse de Mircea Geoană, care revanșard și privind-o de sus a încercat să o pună de mai multe ori la colț. Dar nici ea nu s-a lăsat și i-a urat „sănătate”, aducându-le astfel aminte privitorilor că fostul număr 2 al NATO a depășit un cancer.

Prezidențiabila USR a reușit să se transforme în patru ani din prezentatoare TV în primăriță de Câmpulung și nu e exclus să se poată converti din primăriță în președintă cu toate golurile pe care le are în cultura ei generală și politică. Spre deosebire de ceilalți, nu pozează în ceea ce nu este, râde de propriile greșeli, nu e încrâncenată și le zâmbește frumos alegătorilor. Trage tare, are energie și spune prostii fără să se consume. Nu are simțul ridicolului, dar, poate, îl are pe cel al datoriei.

Acest articol face parte dintr-o serie de portrete ale principalilor candidați la alegerile prezidențiale de duminică.