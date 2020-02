Klaus Iohannis vrea sa ne asigure ca e o cacealma (Ziare.com)

In momentul in care l-a repropus pe Ludovic Orban prim-ministru, la o zi dupa ce acesta si tot cabinetul pe care il conducea au fost demisi de Parlament, presedintele a dat asigurari ca totul e parte a acestui plan inceput odata cu motiunea de cenzura contra Guvernului Dancila si instalarea liberalilor la guvernare. E ultima etapa a "depesedizarii", spunea Klaus Iohannis inca din seara in care a fost reconfirmat pentru al doilea mandat, o teza regasita apoi in narativul ministrilor PNL, la preluarea portofoliilor.



"Dupa parerea mea, solutia corecta in aceasta situatie este intoarcerea la electorat. Mai bine spus, inseamna anticipate. Sunt prima mea optiune, am prezentat partidelor aceasta optiune, unii au fost de parere ca e bine, altii ca trebuie sa se mai consulte in partid.



Pana atunci, putem face urmatorul pas, care este desemnarea unei persoane pentru formarea unui nou guvern. Il desemnez pe Ludovic Orban sa formeze un nou guvern", a justificat presedintele trimiterea in Parlament, pentru legitimare, a unui premier care tocmai fusese invalidat prin motiune de cenzura.



Explicand astfel, Klaus Iohannis face cu ochiul electoratului, luandu-l complice in cacealmaua necesara, pentru a putea atinge obiectivul nobil de a elibera tara de PSD sau, intr-o miza mai politica, de a rasturna majoritatea parlamentara, astfel incat un guvern liberal sa poata lucra cu un legislativ in care social-democratii nu mai fac regulile.

