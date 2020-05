Klaus Iohannis a castigat agenda. Mutari surpriza ale lui Viktor Orban nu numai in Transilvania, ci si la Chisinau (Interviu Ziare.com)

Dincolo de lupta cu PSD, presedintele a mai deschis un front: cel in care adversar este premierul de la Budapesta, Viktor Orban, pe care l-am comentat impreuna cu profesorul de stiinte politice, Cristian Pirvulescu.



Cristian Pirvulescu, ati vazut ultimele date IMAS - PNL scade, creste mai spectaculos Ponta, in rest, USR e pe trend descendent. Au fost insa zile atipice politic. Ce actori au fost in joc, din acest punct de vedere, cine si-a asumat un rol?



In primul rand, presedintele. Este evident ca acest guvern, Guvernul Ludovic Orban, este unul prezidential. El a fost instalat pe 4 noiembrie, in conditii speciale, inaintea celui de-al doilea tur de scrutin prezidential, a fost un guvern fara majoritate, deci presedintele, mai ales plebiscitat dupa realegerea sa, si-a asumat un rol important si din momentul in care a fost declansata criza coronavirusului, acest rol a devenit si mai proeminent.



Presedintele este cel care practic coordoneaza sedintele de guvern, pentru ca au loc aceste intruniri ale comitetelor speciale la Cotroceni. Presedintele comunica, Guvernul pune in aplicare, Ludovic Orban explica. E vorba despre un parteneriat real, de aceea sondajele de opinie sunt in momentul de fata relative, pentru ca, in realitate, pentru opinia publica vorbim despre un binom, binomul Klaus Iohannis - Ludovic Orban.

In conditiile in care imaginea presedintelui Klaus Iohannis ramane in continuare pozitiva, asta se va reflecta in alegeri.

