Köln: Noaptea târziu, când nu ai voie pe stradă

Cu ochii ațintiți asupra câtorva cetățeni care încă dansează în fața Domului din Köln, polițiștii încep să dea semne de nerăbdare. În fața impunătoarei catedrale gotice, o tânără purtând îmbrăcăminte de culoare albastră se învârte amețitor.

Din boxe răsună muzică distorsionată. Agenții nu au nicio îndoială: dacă nu își iau tălpășița acum, inediții manifestanți nu vor ajunge acasă înainte de ora 21:00, când intră în vigoare interdicția părăsirii locuinţei.

Repertoriul se remarcă prin diversitate. Este fredonată piesa ”Die Gedanken sind frei” (Gândurile sunt libere). Libertatea este omagiată apoi de Bob Marley (Redemption Song) și de formația Beastie Boys, care amintește trecătorilor să lupte pentru dreptul lor de a petrece – "Fight for your right to party".

Maestru de ceremonii este Ben. Alături de mai mulți protestatari, bărbatul în vârstă de 36 de ani dorește să își exprime nemulțumirea față de așa-numita ”Ausgangsperre” – interdicția părăsiriii locuinței (pe timpul nopții) –, aplicată în metropola renană încă de la finele săptămânii trecute.

”Preocuparea mea principală nu este să petrec”, spune Ben pentru DW. ”Pot trăi bine-mersi cu multe dintre restricțiile actuale. Însă nu și cu această carantină generală pe timpul nopții, o măsură disproporționată, a cărei utilitate este controversată din punct de vedere științific”.

Un polițist se apropie de Ben, somându-l să oprească pestrița adunare din fața catedralei. Muzica se stinge. Fără prea multă tragere de inimă, manifestanții se pun în mișcare, plecând care încotro, iar locul este iute acaparat de o trupă de porumbei.

Frâna de urgenţă

Strazi pustii în zona comercială din Köln

După ora 21:00, oricine se află afară, fără ”motiv întemeiat” (de pildă în drum spre serviciu), este amendat cu 250 de euro. La fel ca în multe alte regiuni din Germania, administrația oraşului Köln afirmă că încearcă astfel să încetinească răspândirea virusului.

După o lungă perioadă în care s-a dezbătut oportunitatea impunerii unui lockdown la nivel federal, cancelara Angela Merkel a explicat că trebuie modificată legea de prevenire a infecțiilor, astfel încât restricțiile să poată fi aplicate la nivel național. Odată cu trecerea modificării de Parlament a intrat în vigoare așa-numita ”frână de urgență”, valabilă în regiunile în care incidența infecțiilor depășește valoarea de 100 la 100.000 de locuitori în decurs de şapte zile.

Una dintre prevederile acestei opriri de urgență este interdicția de părăsire a locuințelor pe timpul nopții după ora 22:00, măsură care afectează în prezent 85% dintre districtele din Germania. Cum frâna de urgență la nivel național nu era încă în vigoare, Köln-ul a decis ca oamenii să intre în case încă de la ora 21:00.

Spre deosebire de clienții magazinelor alimentare, care în jurul orei 21:00, cu traista în mână, grăbesc pasul pentru a ajunge cât mai repede acasă, Dimitri, Andreas și Tim par a nu fi chiar aşa stresaţi.

Cei trei prieteni au luat cutii de băuturi și s-au instalat confortabil pe un perete de beton. Când bate ora 21:00, tinerii se cinstesc reciproc cu whisky, cola, băuturi energizante și vodcă. ”Nu riști, nu te distrezi”, spun ei. ”Bașca faptul că mai bine te întâlnești afară decât înăuntru”. Încet dar sigur atmosfera din jurul lor este acaparată de o liniște neobișnuită, tulburată sporadic de câteva mașini. Cei trei prieteni vor și ei să plece acasă.

Gara din Köln si o trotineta stinghera

Străzile aparțin acum în întregime curierilor de alimente care se deplasează pe biciclete, purtând haine viu colorate și genți voluminoase în spinare. Pustiit, orașul este cuprins de o atmosferă apăsătoare, iar curierii par a fi călăreții apocaliptici. Unul dintre curieri, Leon pe nume, are 19 ani. Este îmbrăcat într-o ținută portocalie și se duce să livreze două porții de mâncare chinezească oaspeților în zona gării centrale.

”Am o declarație de la șeful meu prin care pot atesta că lucrez la ora aceasta. Însă nu am fost oprit până acum niciodată de polițiști sau de personalul de la ordine publică”. Leon a terminat școala și vrea să devină electrician. Însă nu mai este deloc atât de simplu în vremurile acestea. ”De aceea am nevoie de un job care să mă ajute să trec puntea. Iar cei mai mulți clienți lasă ciubuc”.

”Măsura este disproporționată”

La patru străzi distanță, în Friesenplatz, un neon luminos în formă de fulger, agățat în fața unui chioșc este singurul semn de viață. Pe ușă scrie ”non stop”, dar ușa este închisă, baricadată din interior cu rafturi pentru ziare.

Lângă chioșc se află o clădire de birouri cu cinci etaje îmbrăcată cu plăci de marmură. Aici, undeva în spatele ferestrelor întunecate, se află biroul lui Carsten Brennecke. Avocatul firmei de avocatură Höcker reprezintă un client care a dat în judecată administrația oraşului Köln pentru interdicția nocturnă.

Atentie: Interzisa iesirea pe strazi in intervalul orar 21-5

”Niciunul dintre noi nu are vreo îndoială că trebuie să facem ceva în legătură cu aceste infecții”, ne-a spus Brennecke la telefon într-o după-amiază. Ca și în cazul oricărei încălcări a drepturilor fundamentale, spune acesta, trebuie să ne întrebăm: ”Este această măsură necesară și adecvată? Ajută ea în mod semnificativ la combaterea infectărilor? Nu are orașul la îndemână alte măsuri mai blânde la fel de eficiente?”

Brennecke pledează ca această restricție să se aplice doar în acele părți ale orașului în care se înregistrează un număr mare de infecții.

”Întrebarea este dacă un om precum clientul meu din Köln-Weiden, unde incidența este scăzută, trebuie împiedicat să meargă la cumpărături sau la plimbare. Suntem de părere că acest lucru nu este proporțional”. Clientul lui Brennecke va intenta acum un proces împotriva lockdownului federal la Curtea Constituțională a Germaniei.

Avertismente din mașină

Spre Zülpicher Straße. Barurile și restaurantele de aici, de regulă aglomerate, sunt pustii. La colț de stradă, Chris și Aaron sunt pe cale să-și ia rămas bun.

Cei doi studenți au mers să viziteze un prieten, spun ei. Restricții ori ba, nu mai contează. ”Este o situație foarte stresantă, mai ales pentru tineri”, spune Chris. ”Pandemia are loc de un an și jumătate. Există țări care o au sub control, iar Germania ...”

Chris nu ajunge mai departe. O mașină de la Ordine Publică a tras pe dreapta și a coborât geamurile. ”Trebuie să te duci acasă, nu ai voie pe stradă”, se strigă din mașină. Deranjați de pasul prea lent al tânărului, personalul din mașină insistă: ”Mai repede!”