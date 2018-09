Jurnalul Brexit: După vară continuă războiul

Șefa guvernului de la Londra nici n-a apucat bine să deschidă ușa reședinței din Downing Street, că au început din nou luptele. Așa-numiții Brexiteers sunt dispuși să facă totul pentru a distruge planul Theresei May vizând reglementarea relațiilor cu UE după Brexit, le-ar plăcea chiar să o înlăture de la putere cu această ocazie.

Cel mai dureros e când te atacă foștii aliați. Fostul ministru pentru Brexit, David Davis, care a demisionat în iulie din cauza planului lui May, își savurează acum răzbunarea. Într-o emisiune a postului BBC a anunțat că va vota împotriva unor compromisuri cu UE propuse de șefa de guvern. Mai mult, el a calificat încercarea ei de nu se îndepărta de regulile Uniunii Europene și de a rămâne într-un fel de uniune vamală drept "opțiune și mai proastă" decât rămânerea Marii Britanii în UE.

Davis nu e singur în confruntarea directă cu May. Prietenii lui Boris Johnson se adună din nou pentru a o înlătura de la putere, pentru ca fostul ministru de Externe să-i ia locul. Zona de pericol maxim va fi însă congresul de partid al conservatorilor de la începutul lui octombrie, când May va fi nevoită să lupte pentru supraviețuire. Adversarii ei își pregătesc deja muniția. Pe de altă parte, sfârșitul politic al Theresei May a fost prezis de mai mult de zece ori, fără să se întâmple nimic. La fel ca scriitorul Mark Twain, și ea ar putea să spună: "Veștile despre moarte mea sunt foarte exagerate."

Un dans pentru "global Britain"

Săptămâna trecută a fost mai relaxantă pentru Theresa May, care a promovat în Africa noul slogan preferat al adepților Brexitului, "global Britain". În trei zile a vizitat trei țări africane și a scăpat pentru scurt timp de partidul ei cel "răutăcios". Pentru un politician din prima linie a frontului în bătălia Brexit, a fost un fel de concediu. Poate că acesta e motivul pentru care camerele video au surprins-o într-un moment de relaxare, când s-a apucat să danseze.

"Tipul cu bicicleta": Președintele Keniei pare să nu-și fi amintit de numele fostului ministru de Externe Boris Johnson

Prima dată, s-a lăsat animată de un grup de elevi în Africa de Sud. În rețelele de socializare s-a râs mult de mișcările rigide ale șefei de guvern, care a primit titlul onorific "Dancing Queen", o aluzie la celebra melodie a trupei Abba.

Câțiva corespondenți mai miloși i-au descris stilul ca "bebeluș-robot-girafă", alții mai răutăcioși au folosit termenul "Maybot în stare pură". Dar Theresa May nu s-a lăsat și a dansat și în Kenia. Poate că a vrut să distragă atenția de la lipsa oricăror rezultate concrete ale vizitei în Africa.

Președintele Keniei, Uhuru Kenyatta, a certat-o pe Theresa May pentru faptul că n-a venit niciun premier britanic în țara sa în ultimii 30 de ani, în afară de "tipul cu bicicleta". S-a referit la Boris Johnson fără a-i rosti numele, poate din motivul că fostul ministru de Externe nu s-a purtat prea frumos în Kenia.

Consilierii lui May ar fi trebuit să-i spună dinainte că șefii de guvern riscă să fie batjocoriți în rețelele de socializare dacă dansează în public. Singura excepție a fost Barack Obama, considerat un tip "cool".

Un plan care nu mai valorează nimic

Un lucru e foarte ciudat: conservatorii britanici luptă împotriva unui plan care e deja mort. Michel Barnier a subliniat într-un interviu recent acordat ziarului Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung: "În UE s-a dezvoltat un întreg ecosistem în decursul mai multor decenii. Nu te poți juca cu el, nu poți să-ți alegi doar câteva elemente."

Planul lui May fusese primit oricum cu reținere la Bruxelles, iar negociatorul-șef a găsit cuvintele cele mai tranșante. El a subliniat că UE nu le va permite britanicilor să-și aleagă doar cireșele de pe tort. Guvernul de la Londra ar trebui să se hotărască: ori să rămână în UE, ori să iasă de tot. Dacă Bruxelles-ul ar accepta oferta "ilegitimă" a Londrei, acest lucru ar însemna sfârșitul proiectului european. Cei 27 de șefi de guvern din UE nu vor așa ceva în niciun caz.

La Londra, politicienii mai au o lună în plus să se certe

După această respingere categorică a planului Theresei May, Jacob Rees-Mogg, unul dintre cei mai înverșunați susținători ai Brexitului, pare să-și fi găsit un suflet pereche în negociatorul-șef Michel Barnier. Parlamentarul conservator britanic a fost citat cu declarația: "Barnier e de acord cu mine - planul de la Chequers e prost!". Așadar, se poate ajunge la același rezultat din două perspective opuse.

Avertizări din Japonia și Germania

Michel Barnier a confirmat că termenul limită pentru negocierile pe tema Brexit a fost amânat pentru luna noiembrie. Conservatorii britanici au câștigat o lună în plus pentru certurile lor interne, dar restul lumii nu va sta după ei. Directorul camerei japoneze pentru industrie "Keidanren" a declarat într-un interviu acordat Financial Times că firmele pe care le reprezintă sunt foarte îngrijorate în privința incertitudinilor din jurul Brexitului - și a vorbit despre consecințele posibile.

Colegul său Joachim Lang de la Asociația federală a industriei germane a avertizat: "Suntem într-o fază critică, timpul rămas e extrem de scurt." Dacă nu se ajunge la un acord până la mijlocul lunii noiembrie, companiile germane își vor pune în aplicare planurile de urgență pentru un Brexit dur. Lanțurile de aprovizionare ar putea fi întrerupte, iar industria britanică ar suferi un șoc.

Joachim Lang a criticat planul lui May de la Chequers și a explicat că o piață unică destinată doar schimbului de bunuri e o idee absurdă. Într-o economie modernă, circulația liberă a bunurile nu poate fi izolată de cea a serviciilor și a capitalului.