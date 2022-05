Jurnaliști români, reținuți în Transnistria de separatiștii proruși (Digi24)

Echipa Digi24 se afla în regiunea separatistă de unde a relatat despre ultimele provocări din zona controlată de forțe proruse. Cei doi jurnaliști au transmis din Tighina și Tiraspol pe parcursul zilei de marți, iar în timp ce se aflau în așa-zisa capitală a Transnistriei au fost reținuți fără a li se aduce vreo acuzație. Echipa Digi24 a fost eliberată după aproximativ șase ore, timp în care cei doi jurnaliști au fost interogați, după intervenția Ministerului de Externe al României și a autorităților de la Chișinău.

„În seara zilei de 10 mai 2022, MAE a fost informat cu privire la faptul că doi jurnaliști români, prezenți în interes profesional în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, nu mai pot fi contactați de către redacție, aceștia fiind - așa cum s-a aflat ulterior - reținuți de forțele de securitate ale așa-ziselor „autorități” transnistrene. Ca urmare a dispoziției ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu, Ambasada României la Chișinău a întreprins în regim de urgență demersuri pe multiple canale, inclusiv pe lângă autoritățile competente ale Republicii Moldova și Misiunea în Republica Moldova a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, fiind obținută, după doar câteva ore, eliberarea celor doi jurnaliști. Aceștia au fost însoțiți, în condiții de securitate, spre capitala Chișinău unde se află în siguranță, urmând să se întoarcă în România în perioada următoare”, se arată în comunicatul Ministerului de Externe.

Totodată, MAE „adresează mulțumiri deosebite autorităților Republicii Moldova și celorlalte autorități române implicate pentru acțiunea promptă și eficientă care, alături de demersurile MAE, prin Ambasada României la Chișinău, au condus la eliberarea celor doi jurnaliști români.”

Într-o transmisiune în direct pentru Digi24, din capitala Republicii Moldova, jurnalistul Alexandru Rotaru a declarat: „Suntem în siguranță grație eforturilor făcute de MAE prin reprezentanța diplomatică de la Chișinău și a autorităților din Republica Moldova. După o serie de reportaje în orașul Tighina am mers spre așazisa capitală a regiunii separatiste, unde am realizat câteva intervenții în jurnalele Digi24, după care într-un punct oare care am fost înconjurați de un grup de oameni îmbrăcați în civil, care nu s-au prezentat mult prea amplu și care ne-au cerut într-o manieră insistentă să îi însoțim. Ne-au spus într-un final că sunt reprezentanții așanumitului minister de interne. Am fost nevoiți să îi urmăm. Am fost reținuți pentru o perioadă de aproximativ șase ore, acolo unde am fost chestionați de un fel de ofițeri care încercau să afle care sunt motivele pentru care ne aflăm acolo. Am mers la Tiraspol pentru a vorbi cu directorul singurului liceu cu predare în limba română. Am fost interogați într-o încăpere în care nu am avut acces la telefoanele mobile.

