Joe Biden trebuie să prezinte rezultate

Dacă republicanii ar fi reuşit să-şi păstreze majoritatea în Senat, administraţiei Joe Biden i-ar fi fost mult mai dificil să guverneze. Aşa însă dispune de posibilitatea de a-şi înfăptui rapid şi amplu agenda politică. Acest avantaj se poate însă rapid transforma în contrariul său, fiindcă administraţia Biden nu va putea arunca vina pe nimeni altcineva în caz de eşec. Biden şi-a format echipa şi a prezentat liniile generale ale politicii pe care vrea s-o înfăptuiască pe durata mandatului său. Multe din aceste intenţii sună grozav de bine în urechile celor care în ultimii patru ani au fost nemulţumiţi de SUA şi de poporul american.

Dar Biden şi-a propus ceva de-a dreptul imposibil prin agenda pe care şi-a trasat-o. El vrea reîntoarcerea la multilateralism, dar asta nu va însemna dispariţia peste noapte a taxelor vamale punitive, valabile şi pentru produsele europene. Nici războiul comercial cu China autocrată nu va putea fi încheiat peste noapte. Şi în timpul mandatului lui Donald Trump, care a făcut din răsputeri reclamă politicii sale anti-chineze, şi care nu oboseşte să spună că a fost un mare succes, SUA nu au reuşit să stopeze transferul de locuri de muncă în China, iar deficitul comercial este neschimbat de mare.

Prof. Dr. Alexander Görlach - Carnegie Council for Ethics in International Affairs

Ce raporturi va avea Biden cu China?

Conflictul dintre cele două puteri nu a afectat atât de grav economia ţării şi nici nu a redus substanţial interesul investitorilor, astfel încât să se poată vorbi despre o grea lovitură dată Republicii Populare. Dimpotrivă, economia chineză este iarăşi în avânt, după reculul din primăvară, provocat de coronavirus. În privinţa COVID-19, SUA sunt încă un câmp de luptă, pe care au pierit deja 357.000 de oameni.

Biden, care s-a distanţat prin vorbe şi gesturi de ideologia "America First" a lui Trump, vrea să demareze un program cu denumirea "Made in All of America", menit să favorizeze producţia în SUA şi să protejeze locurile de muncă din America.

În timpul mandatelor preşedinţilor democraţi Bill Clinton şi Barack Obama deschiderea către Beijing a fost aprofundată şi s-a forţat admiterea Chinei în Organizaţia Mondială a Comerţului. Partidul Democrat, formaţiunea muncitorească din SUA, a ştiut că aceasta va însemna dispariţia a numeroase locuri de muncă. Dar s-a mizat mai ales pe faptul că astfel americanii vor putea cumpăra produse mai ieftine decât anterior. Pe de altă parte a existat speranţa că includerea Chinei în sistemul de reglementări internaţionale va modera politica Beijingului, o va democratiza. Cu un partener care se transformă astfel, care acţionează în baza aceloraşi valori, se pot mai lesne rezolva chestiunile litigioase decât cu un adversar ideologic.

Dacă Biden eşuează se va reveni la agenda lui Trump

Aceste speranţe s-au năruit şi astfel Biden trebuie să adopte o altă politică faţă de China decât atunci când a fost vicepreşedinte în administraţia Obama. Biden va fi foarte preocupat să vorbească şi să acţioneze altfel decât Trump şi colaboratorii săi. Dar dacă nu va prezenta rezultate, mai ales că deţine acum majoritatea în Senat, preşedinţia democrată va fi doar un scurt intermezzo, iar politica lui Trump va reveni şi la Casa Albă şi în Senat.

Aceasta fiindcă Trump atacă masiv, neobosit, instituţiile democratice ale ţării, cu precădere sistemul electoral şi Colegiul Electorilor (care i-au acordat preşedinţia în 2016). Atacată cu incitări şi minciuni, administraţia Biden va fi preocupată în următorii ani să se apere de Trump.