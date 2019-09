Jocurile de culise cu Dodon provoacă rupturi și frustrări în blocul ACUM

Modul cum s-au desfășurat evenimentele trădează o posibilă „tranzacție politică” între Igor Dodon (care controlează fracțiunea PSRM) și cele două componente ale blocului ACUM – PAS și PPDA.

Ședința de luni a Parlamentului, la care a fost schimbată Legea Procuraturii (la insistența Guvernului condus de Maia Sandu) și ridicată imunitatea parlamentară a doi deputați ai Partidului „Șor” (cu voturile ACUM+PSRM), care figurează în dosarul vizând celebrul jaf bancar din 2014, a început cu întârziere și s-a desfășurat cu mai multe „pauze tehnice”. Între votarea în prima și a doua lectură a amendamentelor la Legea Procuraturii (prin care a fost introdus un filtru important, la nivelul Ministerului Justiției, la selectarea procurorului general), la Parlament, a avut loc semnarea „înțelegerii politice” dintre ACUM și PSRM (asupra semnării acestui document insistând, deja de câteva luni, Igor Dodon).

A condiționat Igor Dodon votarea amendamentelor la Legea Procuraturii?

Componentele blocului ACUM s-au eschivat până în ultimul moment, invocând diferite motive. Chiar săptămâna trecută, liderul PPDA Andrei Năstase spunea că nu va semna niciun fel de acord cu PSRM, deoarece asta ar însemna „distrugerea democrației”. El a propus o formulă mai inofensivă și mai puțin iritantă pentru electoratul pro-european - un acord „la nivel instituțional între Parlament, Președinție și Guvern”. În cele urmă, documentul a fost semnat de vicepreședinții celor trei partide - din partea PSRM a semnat Ion Ceban, din partea PAS – Mihail Popșoi și din partea PPDA – Alexandru Slusari. Acordul a fost contrasemnat de Igor Dodon în calitate de președinte, de Maia Sandu în calitate de prim-ministru și de Zinaida Greceanîi în calitate de președinte al Parlamentului. Andrei Năstase nu a semnat noua „înțelegere”.

Rămânerea PAS și PPDA la guvernare alături de PSRM provoacă rupturi în interiorul celor două partide și riscă să fărâmițeze inclusiv cele două fracțiuni parlamentare pro-europene care constituie blocul ACUM. Luni, în timp ce Igor Dodon se îndrepta spre tribuna Parlamentului pentru a rosti un discurs, trei deputați ai blocului ACUM au părăsit sala de ședințe. Este vorba de Octavian Țîcu, Iurie Reniță și Lilian Carp. Toți trei au denunțat anterior încercarea lui Igor Dodon de a prelua inițiativa, inclusiv în domeniul politicii externe și au criticat îngăduința Guvernului în acest sens.

Octavian Țîcu: Acest parteneriat trebuie să înceteze!

La 8 iunie 2019, în ziua preluării guvernării, ACUM și PSRM au semnat o „înțelegere politică temporară în vederea dezoligarhizării și readucerii statului Republica Moldova în albia constituționalității”. De aproape două luni, Igor Dodon insistă, în discursuri publice, că această înțelegere este una „îndeplinită” și că trebuie semnat un nou acord cu cei din ACUM. Maia Sandu și Andrei Năstase au întins cât au putut semnarea acestei noi înțelegeri, mai ales în contextul în care Năstase a fost anunțat ca și candidat al blocului ACUM pentru funcția de primar de Chișinău la alegerile locale din octombrie – o continuare a încrengăturii cu PSRM slăbindu-i esențial pozițiile și sporind absenteismul în rândul electoratului pro-european, care nu agrează alianța netradițională cu socialiștii.

Potrivit deputatului ACUM, Octavian Țîcu, „continuarea alianței ACUM-PSRM este nocivă sub orice formă”. El a reamintit că din start s-a mizat pe o înţelegere de scurtă durată doar pentru a salva țara de regimul Plahotniuc, „nu pentru a guverna patru ani împreună cu Dodon”: „Acest parteneriat trebuie dus la finalitate prin felul în care a fost conceput, după care trebuie să avem alegeri libere și toți concurenții trebuie să meargă într-un Parlament ales în baza principiului reprezentativității și al sistemului proporțional”, consideră Țîcu.El susține că ACUM a intrat într-un „joc periculos cu PSRM în care au loc partajări de funcții”.

Luni, vicepreședintele PPDA Stanislav Pavlovschi a anunțat că părăsește formațiunea după ce, cu o zi înainte, menționa, într-o postare pe Facebook: „Nici pe timpurile lui Plahotniuc nu au existat atât de multe încercări să mă reducă la tăcere cum sunt acum. Nu au reușit cei de la Plahotniuc, nu veți reuși nici voi!”.

Marți, un alt fruntaș PPDA și-a anunțat retragerea din organele de conducere ale partidului (a renunțat la calitatea de membru al Biroului politic permanent al PPDA). Este vorba de deputatul Arina Spătaru. Ea s-a arătat nemulțumită de mersul negocierilor dintre PPDA și PAS în contextul alegerilor locale din 20 octombrie. „Conducerea partidului n-a conturat clar organizațiilor locale teritoriale regulile cu care identificăm candidații comuni în cadrul Blocului „ACUM”. Oamenii din teritoriu n-au înțeles care sunt instrumentele de selectare și criteriile de identificare a celui mai bun dintre cei mai buni. (...) Nu pot fi membra Biroului politic al PPDA atunci când cei din organizațiile teritoriale ale partidului gem de nedreptate”, a explicat Arina Spătaru.

Dodon capitalizează

Pe de altă parte, Igor Dodon se pregătește de alegerile prezidențiale din 2020. Acesta s-a poziționat contra Guvernului condus de Maia Sandu, îi pune în cârcă toate eșecurile guvernării și pozează în salvator al amărâților. În discursul rostit luni în Parlament, el a spus că este nemulțumit de activitatea miniștrilor responsabili de blocul economic și social: „Dacă în următoarele luni miniștrii nu vor da dovadă că pot să rezolve probleme, atunci trebuie schimbați”, a menționat Dodon, reamintind imediat: „PSRM a cedat blocului ACUM majoritatea fotoliilor ministeriale”.

În replică, Maia Sandu i-a sugerat lui Dodon să se uite sub nasul său: „Credeam că el a mers în Parlament să prezinte raportul de activitate pentru cei trei ani de când este președinte. Raportul Guvernului pentru primele trei luni de mandat va fi prezentat săptămâna viitoare și o să discutăm despre lucrurile pe care am reușit să le facem și pe care încă nu am reușit să le facem”, a spus Maia Sandu.

Noua „înțelegere politică” dintre PSRM și blocul ACUM are 15 pagini și conține angajamente pe diferite domenii. Între altele, părțile își asumă neadmiterea traseismului politic - „neacceptarea de orice fel de alianțe separate cu Partidul Democrat și Partidul „Șor”, responsabile de capturarea statului și sărăcirea cetățenilor” și neadmiterea dezbinării societății prin discurs public. De asemenea, PSRm și ACUM își asumă reformarea justiției și combaterea corupției, asigurarea corectitudinii și transparenței alegerilor locale din 20 octombrie 2019 și a bunei guvernări, eficietizarea domeniului economic și cel al sănătății, muncii și protecției sociale. În plan extern, părțile își asumă consolidarea relațiilor Republicii Moldova cu UE și implementarea consecventă a Acordului de Asociere, dezvoltarea domeniului de securitate și parteneriate strategice cu țările din vecinătate: România, Ucraina și Federația Rusă, precum și cu SUA.