Italianca pentru care România este acasă

Daria Barcheri este stabilită în România de aproape 10 ani. A ales să înveţe limba româna, deşi iniţial studiase limbile engleză si franceză. Faptul că a cunoscut în Italia câţiva români, cu care s-a înţeles foarte bine, i-a stimulat curiozitatea. Aşa a ajuns să facă, în cele din urmă. chiar şi un masterat în limba română.

„Primul motiv pentru care am ales România este că îmi place limba română. Este destul de neobişnuit asta printre italieni. Eu am studiat limba română la Facultatea de Litere din Padova. Am venit în România pentru a perfecţiona ce am studiat. Cred că mi-am îmbunătăţit semnificativ nivelul de limba română de când am venit.”

Daria povesteşte că atunci când a venit pentru prima dată în România a fost primită foarte bine.

„Toţi românii au fost foarte primitori şi de ajutor cu mine. M-am simţit bine. Nu am avut până acum probleme mari în România.”

Daria Barcheri în călătorii Imagine: Privat

Intenţia Dariei a fost să vină în România doar pentru o perioadă, pentru a-şi perfecţiona limba română si apoi să se întoarcă în Italia. Pentru ca era totusi vorba de o tara straina despre care citise si aflase multe, insa nu o cunoscuse direct, si-a propus pentru inceput o perioada de proba. Dar planurile s-au modificat.

„Am găsit imediat un job fără să caut. Voiam să învăţ mai bine limba română şi apoi să mă întorc în Italia pentru a pune în practică ce am învăţat. Institutul Italian de Cultură mi-a oferit posibilitatea de a preda limba italiană românilor. Mi-au propus o colaborare şi am acceptat. Pentru că am diploma de licenţă în limba română am predat şi limba română italienilor, care doreau sa vină în România”, a spus Daria Barcheri pentru DW.

Faptul ca a găsit rapid un loc de muncă i-a permis să ia decizia de a se muta definitiv în România.

În paralel si-a deschis o firma si a inceput sa lucreze si cu Institutul Italian de Cultura din Bucuresti. S-a acomodat foarte repede. Dar a şi început să călătorească mult în interiorul ţării.

„Mi-a plăcut mult Transilvania, Maramureş şi am început să fiu ghid de turişti pentru italienii care vin în România. Atunci am rămas aici şi am devenit ghid turistic după un curs de 8 luni. Am profesat această meserie timp de 6 ani, iar cu banii câştigaţi am reuşit să cumpăr o mică garsonieră în zona Militari. Iar dupa am şi adopat doi căţei şi un motan”, spune Daria pentru DW.

Daria prin România Imagine: Privat

Daria spune că nu are niciun motiv pentru a se întoarce în Italia. "Situaţia economică din Italia în 2013 nu era tocmai bună. Nu ştiu ce pot găsi acolo dacă ar fi să mă întorc. Eu m-am stabilit în România, nu vreau să mă întorc. Prefer să predau prin centrul de limbi straine pe care îl coordonez. Colaborez şi cu mai multe firme. Am multe proiecte şi mult de muncă.”

„Imi place România. E frumoasă. Este o ţară în care se manăncă foarte bine. Se locuiesţe bine. Este o ţară sigură. Este un pic de şoc cultural. Italinieii sunt mult mai deschişi, iar românii sunt puţini mai închişi, dar asta este normal. Ştiu că anumite lucruri trebuie îmbunătăţite. Cred că un italian poate să trăiască foarte bine în Romănia”, a concluzionat Daria pentru DW Română.