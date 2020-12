Istoricul Madalin Hodor: "AUR este un amestec de filoane" (Ziare.com)

Retelele sociale au explodat si dupa ce Sorin Lavric, proaspat senator AUR, a facut un apel adresat intelectualilor, inaintand chiar o lista cu nume de intelectuali care, in opinia domniei sale, ar trebuie sa i se alature. Madalin Hodor, istoric si cercetator CNSAS, declara ca nu ar trebui sa fim surprinsi de aparitia AUR si revenirea discursului legionar, ultra-nationalist si unionist.



Cat despre apelul lui Lavric, Hodor afirma ca, in fapt, intelectualii anilor 90 au sadit germeni ideilor legionare. Si asta pentru ca, formati in comunism, acestia "au preluat necritic intreaga literatura interbelica, ideile lui Noica, Vulcanescu sau Nae Ionescu, desi stiau unde duc toate acestea". Mai mult, Hodor crede ca "jonctiunea" care s-a realizat intre comunisti si legionari, odata in inchisori, si apoi preluarea legionarilor de catre comunisti, odata cu instalarea comunismului, au dus la o infratire fireasca.



Nicolae Ceausescu a profitat din plin, prin Iosif Constantin Dragan, sau prin folosirea legionarilor in afara tarii, "dinamitand Consiliul format in jurul Regelui, in exil", distrugand, cu ajutorul elementelor legionare, orice incercare de formare a dizidentei in exterior.



Discursurile lui Nicolae Ceausesu, elemente de imagistica legionara



Madalin Hodor, istoric si cercetator CNSAS, a declarat ca "Subiectul e mai complicat decat pare. O parte a celor care ne ocupam de istoria recenta am vorbit despre existenta curentului legionar, iar daca ne referim la AUR, legionarismul nu este singurul curent, ci un amestec de filoane - conspirationist, anti-pandemie, anti-masca, dezamagitii de situatia politica, fosti membrii USR. Asadar, nu e doar filonul legionar.



Filonul principal este, cum s-a remarcat deja, legionarismul e mult mai vechi, chiar inainte de 90. As aminti chiar de anii 70. In discursurile lui Nicolae Ceausescu se pot identifica elemente din imagistica legionara, ca sa nu mai vorbim despre legaturile directe ale lui Ceausescu cu legionarismul.

