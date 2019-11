România

Iohannis a zdrobit PSD. Ce urmeaza?

Presedintele Iohannis a fost reales la Cotroceni, ca si Iliescu in 1992 ori Basescu in 2009. Dancila a pierdut, la fel cum au patit toti ceilalti premieri care s-au aventurat in cursa prezidentiala. (Ziare.com)

Scorul cu care e confirmat in functie presedintele e similar cu cel obtinut de Iliescu in 2000 impotriva lui Vadim Tudor. Strategia lui Iohannis dintre cele doua tururi, organizata in jurul refuzului de a dezbate cu adversara sa, viza tocmai repetarea scenariului 2000. Atunci, Iliescu a cautat sa-l izoleze pe liderul PRM ca extremist. A reusit. Presedintele actual a demonizat-o pe sefa PSD pornind de la cei doi ani dezastruosi petrecuti de ea in fruntea Guvernului. Strategia a fost cu atat mai credibila cu cat Cabinetul a fost rasturnat chiar inainte de turul intai. Rezultatul din turul al doilea este, in mare masura, efectul instalarii la Palatul Victoria a lui Ludovic Orban. Cetatenii au confirmat la urne schimbarea de guvern. Acum presedintelui i se va cere ca, bazandu-se pe Guvern, sa livreze rezultate. Si, intrucat e la al doilea mandat, nu va mai avea o scuza daca nu va actiona. In primele cuvinte rostite dupa anuntarea sondajelor, Klaus Iohannis a promis, de altfel, ca va lucra zi de zi in folosul cetatenilor. Doua sunt intrebarile la care va trebui sa raspunda destul de repede. Prima priveste anticipatele. Va dori oare presedintele alegeri inainte de termen, pentru a consolida majoritatea de care dispune in Parlament? Sau va continua cu configuratia de acum, sperand ca debandada din PSD sa dureze? Anticipatele au nevoie de o majoritate parlamentara, care nu e usor de negociat; in schimb, a miza pe scaderea consistenta a PSD e riscant, mai ales daca situatia economica se degradeaza. A doua intrebare e si mai complicata: va cauta Iohannis sa schimbe modul de functionare a unor institutii? Va dori el schimbarea, europenizarea lor sau doar o cosmetizare? Normalizarea despre care ne-a vorbit e o ambitie de a moderniza Romania ori o eticheta pentru ceea ce presedintele a numit "guvernul meu", adica pentru o garnitura penelista? E prea devreme pentru a avea raspunsuri la cele doua intrebari. Asa ca, deocamdata, se cuvine sa-l felicitam pentru victorie! Niciodata un pesedist n-a fost infrant la prezidentiale cu un scor atat de rusinos... Autor: Cristian Preda Autorul este profesor la Universitatea din Bucuresti si fost deputat european. AICI cititi articolul integral pe Ziare.com

