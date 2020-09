Ioan Stanomir: Doamna Firea a infiintat companii-fantoma, in timp ce sobolanii din Bucuresti sunt prinsi cu capcane, ca pe vremuri (Ziare.com)

Profesor universitar la Facultatea de Stiinte Politice a Universitatii Bucuresti, scriitor, publicist si politolog, Ioan Stanomir atrage atentia asupra faptului ca "Societatea romaneasca a trecut de la un moment de mobilizare civica la abandonarea unor sperante pe care nu ezit sa le calific drept dovada de naivitate. (...) Este o democratie care pare sa se afunde in rutina, in marasm, in dezangajare, tocmai pentru ca oamenii politici care si-au asumat aceste obiective au facut tot ce le-a stat in putinta pentru ca acele obiective sa nu se atinga". Tocmai de aceea, in lipsa reformarii sistemului electoral pentru alegerile locale, prezenta la vot este cu atat mai importanta. Rezultatul alegerilor va arata trendul si va arata unde suntem pe linia evolutiei democratice".



Ziare.com: Ioan Stanomir, ne aflam in campanie electorala pentru alegeri locale. Se arunca sondaje in spatiul public, avem discursuri, fara mitingurile uriase insa, suntem in vremuri de pandemie. Afisele, bannerele, pe unde sunt, ies in evidenta prin kitsch ori greseli gramaticale, unele sunt decente. Avem si anomalii, candidati aparent in tabere diferite, dar umar la umar. Insa dincolo de acestea, starea precara a administratiei locale se datoreaza alegerilor intr-un singur tur.



Ioan Stanomir: Alegerile intr-un singur tur au aceasta capacitate - in primul de a polariza si mai apoi de a intari pozitia celor care se afla in pozitiile de conducere. Marasmul si kitsch-ul despre care vorbiti este efectul nu doar al pandemiei, dar si al dezamagirilor acumulate in ultimii ani. Societatea romaneasca a trecut de la un moment de mobilizare civica la abandonarea unor sperante pe care nu ezit sa le calific drept dovada de naivitate. Erau sperante naive. Este o campanie pe masura democratiei romanesti. Este o democratie care pare sa se afunde in rutina, in marasm, in dezangajare, tocmai pentru ca oamenii politici care si-au asumat aceste obiective au facut tot ce le-a stat in putinta pentru ca acele obiective sa nu se atinga.

Ziare.com: Cand spuneti ca exista o diferenta intre situatia de astazi si mobilizarea civica, sperantele naive, va referiti la perioada protestelor sau mergeti mai departe, spre Revolutie?



Ioan Stanomir: Ma refer la mobilizarea de dupa Ordonanta 13 si ma refer la intreaga mobilizarea civica care a culminat cu alegerile pentru europarlamentare, partial si cu prezidentialele de anul trecut. Daca ar fi sa judecam fara niciun fel de inclinatii naive si utopizante, singurul castig al acestei mobilizari a fost "curajul", cu ghilimele de rigoare, puterii judecatoresti de a-l condamna pe Liviu Dragnea. Atat. Pentru ca daca ne aducem aminte de decizia tribunalului, care a venit a doua zi dupa decizia populara, s-ar putea spune ca votul la europarlamentare si pentru referendumul pe justitie a reprezentat un vot al unui imens juriu romanesc in privinta vinovatiei lui Liviu Dragnea. Acesta a fost gasit vinovat, a fost condamnat la puscarie, unde ii era locul, dupa modesta mea parere. Complicii au ramas liberi, complicii s-au reorientat, iar opera lui Dragnea este intreaga. Opera lui Liviu Dragnea se vede in inertia puterii judecatoresti, in inertia magistraturii, in incapacitatea statului roman de a amenda teribilele erori ale acestuia comise in privinta legislatiei procesual-penale.

