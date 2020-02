Intram in regimul prezidential Iohannis - PNL. Trei motive pentru care anticipatele vor avea loc (Interviu Ziare.com)

Domnule profesor Alexandru Gussi, cat de realist este, in acest moment, scenariul alegerilor legislative anticipate?



Anul trecut, certitudinea victoriei presedintelui Iohannis facea din momentul electoral al prezidentialelor unul mai putin capabil de relegitimare sistemica.



Iata ca acum avem un moment de imprevizibilitate, prin contrast nu ar trebui sa ne plangem. Pana mai ieri, alegerile anticipatea pareau practic imposibile, treptat ele au devenit posibile, iata ca acum sunt chiar probabile.



Trecerea a fost asa rapida incat unii nu vor crede in anticipate nici dupa ce au avut loc.



As da aici trei motive pentru care cred ca vor avea loc.



Primul a fost adeseori evocat - imposibilitatea pastrarii echilibrelor macroeconomice, daca cresc semnificativ pensiile in septembrie. Dar asta nu explica de ce ele sunt posibile.



Al doilea motiv e legat de faptul ca un singur partid detine executivul bicefal: presedinte si intregul guvern. In situatiile precedente in care anticipatele au fost invocate, mai ales in 2005, ecuatia politica era mult mai complexa, guverne de coalitie etc. Deci anticipatele se pot face pentru ca tot aparatul de stat este aliniat pentru a atinge acest obiectiv.



Al treilea argument cred ca e si el decisiv: masura in care seful statului e interesat sa influenteze jocul pe termen mai lung. Legislativele anticipate organizate in luna iunie ar oferi presedintelui sansa de a influenta jocul politic inclusiv dupa alegerile de peste alti patru ani, de la jumatatea lui 2024.



Vorbim despre o spectaculoasa reprezidentializare a regimului. In subsidiar si de o revansa a modelului presedintelui-jucator in fata modelului diametral opus incarnat de Iohannis in marea majoritate a primului sau mandat.



Alegerile anticipate au fost un obiectiv asumat ca atare de presedintele Klaus Iohannis si de PNL, imediat dupa victoria de la prezidentiale. E o metoda de capitalizare a reusitei?



Reprezidentializarea regimului era logica dupa o victorie cu 66 la suta, dar presupunea si o majoritate parlamentara pro-prezidentiala. Pe termen scurt, aceasta nu putea rezulta decat din alegeri anticipate.



Ne putem azi intreba de ce s-au mai pierdut doua luni dupa 24 noiembrie. Posibile raspunsuri se gasesc in faptul ca s-a asteptat o reasezere in PSD care sa convina presedintelui si, mai ales, s-au putut trece in forta legile legate de bugetul pe 2020, luandu-se si alte decizii care sa faca mai lin drumul spre o victorie a PNL. Vor mai veni si alte fortari, legi interpretate la limita si artificii juridice.

