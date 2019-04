Interviu Ziare.com: Vicepresedinte PPE, despre atacurile PSD la Kovesi

Aceasta in prag de alegeri si in zilele in care Romania detine presedintia rotativa, ceea ce ar trebui sa fie un semnal puternic pentru alegatori: votati pro-Europa sau, din contra, partide care sunt respinse in UE si care isi compromit propria tara, prin actiunile intreprinse contra unui cetatean roman.



Dara Murphy, vicepresedinte si directorul de campanie al Partidului Popular European, a vorbit intr-un interviu acordat Ziare.com despre cum se vede in Europa politica Guvernului PSD de a nu tine cont de avertismentele Uniunii Europene si de ce cetatenii au, in cele din urma, solutia: votul.



Murphy, prezent la forumul Eurosfat, a remarcat si un paradox: social-democratii romani se plang ca Uniunea Europeana ar avea duble standarde, dar tocmai ei impiedica un cetatean roman sa ajunga intr-o inalta functie europeana.



In ultimul timp, statul de drept a ajuns sa fie principalul subiect discutat in UE cu privire la Romania. Cu toate acestea, activarea articolului 7 s-a facut pentru Ungaria si Polonia. Este Romania intr-o situatie mai buna, din punct de vedere democratic?



Sunt situatii diferite, iar procedurile nu sunt aceleasi, uneori poate dura mai mult. Exista un curent de opinie in crestere care spune ca doar aplicarea Articolului 7 nu este modalitatea cea mai potrivita pentru a avea rezultate.



Partidul Popular European sustine depolitizarea acestor mecanisme, in plus, am considerat corect sa incepem prin a lua pozitie, mai intai, fata de cazurile din propriul nostru partid. Este vorba de Fidesz, care, din interiorul Parlamentului European, a criticat deciziile institutiilor europene.

