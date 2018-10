Interviu Ziare.com: Rezolutia impotriva Romaniei nu poate fi evitata dupa prestatia lui Dancila la Strasbourg

La dezbatere ni s-a spus ca suntem cu un picior dincolo de liniile rosii care nu pot fi trecute, afirma fostul ministru de Externe si de Justitie, Cristian Diaconescu.



Intr-un interviu acordat Ziare.com, Cristian Diaconescu a calificat discursul din Parlamentul European al Vioricai Dancila drept unul antieuropean. "Discursul unui premier al unei tari UE si NATO impotriva institutiilor, valorilor europene serveste unei cauze chiar si fara sa-si dea seama".



Mai mult, spune Cristian Diaconescu, dl Timmermans i-a spus premierului Dancila ca a dezinformat atunci cand a spus ca Laura Codruta Kovesi a fost schimbata de presedintele Romaniei: "Probabil ca s-a ajuns la o limita si modul in care s-a comportat premierul a determinat aceasta clarificare".



Cum a fost, ca privire de ansamblu, dezbaterea din PE despre Romania?



Bucurestiul nu stie sa-si pledeze cauza, indiferent de valabilitatea acesteia, si s-a situat pe un discurs paralel fata de al lui Timmermans si al parlamentarilor europeni.



In eforturile de cancelarie nu s-a obtinut nimic. Frans Timmermans, ca purtator de mesaj al CE, garantul respectarii tratatelor constitutive ale UE, a ramas la aceleasi evaluari si la o perspectiva politica extrem de complicata.



L-am auzit spunand: intai ne preocupa viitorul Europei si apoi viitorul Romaniei.



Ce inseamna asta?



Ca exista o diferenta de abordare din partea institutiilor europene in privinta perspectivelor Romaniei in raport cu perspectivele privind UE.



In mod normal, intre ele nu ar trebui sa fie nicio diferenta. Daca a simtit nevoia sa faca aceasta diferenta pe fundalul intregii dezbateri privind functionarea statului de drept in Romania, mi se pare un semnal foarte preocupant venit nu din partea unei persoane, ci din partea unei institutii europene.



Se poate pune problema ca Romania sa nu mai fie parte a viitorului UE?



Astazi, din cauza problemelor interne pe care tot incearca sa le explice in dialogul european, Romania, cel putin preliminar, nu e parte la dialogul european.

Cititi interviul integral pe Ziare.com.