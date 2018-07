Interviu Ziare.com: Integritatea, profesionalismul si rezistenta la stres, conditii esentiale pentru viitorul sef al DNA

In timp ce noul procuror sef al DIICOT a fost deja instalat in functie, numele viitorului sef al DNA este inca necunoscut si nu este limpede cand il vom afla, nefiind exclus ca procedura care este in desfasurare sa fie repetata, daca ministrul Tudorel Toader nu este convins macar de unul dintre candidatii inscrisi in competitie.



Asociatiile profesionale au propus inca din 2015 ca selectia sefilor DNA sau DIICOT sa se faca in cadrul CSM, unde ministrul Justitiei este membru de drept, insa legea nu a fost modificata in acest sens, prin urmare avem de a face zilele acestea cu o procedura in care ministrul Justitiei joaca rolul principal.



Intr-un interviu acordat Ziare.com, procurorul Bogdan Gabor, presedintele Asociatiei Procurorilor din Romania, vorbeste despre conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca viitorul sef al DNA, viitoarele lui responsabilitati si posibilitatile de aparare pe care le au magistratii la dispozitie in fata atacurilor lansate in mass-media.



Procurorul Bogdan Gabor a lucrat in DNA si in Parchetul de pe langa ICCJ, plus a fost vicepresedinte al CSM. In calitate de membru ales al CSM, el a participat in 2013 la audierile in urma carora au fost numiti in functii fostul procuror sef al DNA Laura Codruta Kovesi si fostul procuror sef al DIICOT Alina Bica.



Ministrul Tudorel Toader a stabilit o procedura pentru desemnarea viitorului procuror sef al DNA, pastrand misterul in privinta componentei comisiei cu care se consulta si a criteriilor in functie de care va face o alegere. Cum vi se pare aceasta procedura?



Din pacate, este singura solutie posibila pe actuala reglementare legala. Ministrul putea sa faca orice tip de selectie, chiar si in absenta unei comisii. Faptul ca a instituit o comisie in care sunt incluse mai multe persoane care se vor pronunta cu privire la candidati nu este un lucru rau, este un lucru chiar foarte bun.



Repet, pe actuala legislatie este singura posibilitate.



Pe de alta parte, pentru mine, ca magistrat, ca profesionist, este foarte important avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Asa cum a fost si in cazul DIICOT.

Puteti citi interviul integral pe Ziare.com.